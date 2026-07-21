Bývalý reportér televize Nova Ivan Břešťák má za sebou období, během něhož přišel o dva nejbližší lidi. Nejprve mu zemřela dcera Johana, o rok později si vzala život jeho manželka Klára. Přestože dobře věděl, jak hlubokou bolest sebevražda způsobí pozůstalým, sám se později dostal do stavu, kdy už neviděl jiné východisko.
Přišel o dceru i manželku. Pak reportér Ivan Břešťák udělal zoufalý krok, který málem nepřežil
Bývalý reportér televize Nova Ivan Břešťák přišel během krátké doby o dceru i manželku a sám se později ocitl na úplném dně. Po pokusu vzít si život dnes otevřeně mluví o chvíli, kdy ho zachránila kamarádka, i o tom, proč je vděčný, že přežil.
„Bylo to jako tsunami! Prostě přišla vlna a už jsem neměl energii tomu čelit,“ popisuje čtyřiašedesátiletý novinář okamžik, kdy ho přemohla touha všechno ukončit.
Během několika hodin přestal vnímat okolí
V kritický den užil silná sedativa, která jsou běžně dostupná pouze na lékařský předpis. Jeho stav se během krátké doby dramaticky zhoršil. „Ráno jsem byl ještě v pohodě, v poledne jsem začal brát a odpoledne už jsem o sobě nevěděl,“ vzpomíná Ivan.
Život mu zachránila kamarádka, která měla od jeho bytu náhradní klíče. Když jí dlouho nezvedal telefon, začala mít obavy a vydala se za ním. Uvnitř ho našla bezvládného na zemi a okamžitě přivolala záchrannou službu. „Zachránila mi život,“ říká Břešťák, který následně strávil dvanáct dní na jednotce intenzivní péče.
S odstupem už svůj čin vnímá jinak. O své zkušenosti se rozhodl promluvit především proto, aby připomněl, že i ve chvíli naprostého zoufalství může existovat cesta zpět. „Teď už vím, že to, co jsem chtěl udělat, byla konina. Dvanáct dní jsem ležel na jipce. Říkám to proto, aby si lidé vážili života. Jsem vděčný, že jsem přežil,“ dodává.
Během dvou let přišel o dceru i manželku
Za jeho psychickým propadem stály mimo jiné dvě mimořádně bolestivé ztráty. Rok před smrtí manželky Kláry mu zemřela šestatřicetiletá dcera Johana. Klára si pak vzala život pouhý rok po jejich svatbě.
Břešťák ale odmítá své rozhodnutí omlouvat pouze prožitými tragédiemi. Uvědomuje si, že i přes všechno, co se stalo, kolem sebe stále má lidi, na které se může obrátit.
„I když to nepředstavitelně bolí, nezůstal jsem úplně sám,“ říká. Vedle ženy, která mu zachránila život, zůstává v kontaktu i s dalšími blízkými. „Vedle kamarádky, díky níž jsem tu zůstal, mám pár dalších přátel. Výborně vycházím s první manželkou Išou a pravidelně navštěvuji rodiče a babičku zesnulé druhé ženy,“ uzavírá Ivan Břešťák.
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