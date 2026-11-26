Americká obdoba české StarDance se v úterý 24. listopadu dočkala jednoho z nejpozoruhodnějších finále ve své historii. O jeho nejsilnější okamžik se postaral mladý americký atlet Ezra Frech, který se narodil s vrozenou vývojovou vadou končetin. Už samotnou účastí v soutěži bořil zažité představy o tom, kdo může ovládnout taneční parket. To, co předvedl během svého posledního soutěžního vystoupení, ale překvapilo i jeho samotného.
Při tanci přišel o protézu, ale nezastavil se. Ezra Frech se zapsal do historie americké StarDance
Mělo to být vystoupení, které ukáže, že ani tělesné postižení nemusí člověka omezovat v plnění jeho snů. To se ale proměnilo v neuvěřitelné drama. Když paralympijskému šampionovi Ezrovi Frechovi během finále americké taneční soutěže Dancing with the Stars upadla protéza, nezastavil se a tančil dál.
Společně s profesionální tanečnicí Daniellou Karagachovou si pro závěrečný freestyle vybral skladbu Numb od skupiny Linkin Park. Choreografie měla silné osobní poselství a její součástí byl i tanec bez protézy. Frech tak na začátku vystoupení úmyslně tančil pouze na jedné noze. V průběhu skladby si měl protézu nasadit a pokračovat podle nacvičeného scénáře. Jenže tentokrát nešlo všechno podle plánu.
Protéza mu upadla přímo během tance
Při nasazování protézy se totiž do jejího mechanismu zachytila látka kostýmu, kvůli čemuž nebyla správně upevněná. Když Frech následně seskočil ze schodů, protéza se uvolnila a upadla. Mladý tanečník však ani na okamžik nepřestal vystupovat. „Byl jsem připravený odtančit zbytek vystoupení na jedné noze, kdyby to bylo nutné,“ popsal později v rozhovoru pro pořad Extra.
Jeho taneční partnerka se v kritické chvíli zachovala jako zkušená profesionálka. Pohotově ho upozornila, aby si protézu znovu nasadil, a společně se jim podařilo navázat na původní choreografii. Frech dokonce zvládl na jediné noze zvedačku, při níž nesl celou váhu své partnerky.
Sám si přitom některé okamžiky svého vystoupení bezprostředně po jeho skončení nedokázal vybavit. Pod náporem adrenalinu jednal instinktivně a až zpětně zjišťoval, co všechno na parketu předvedl.
Ani nečekaná komplikace ho nepřipravila o vítězství
Namísto pokaženého vystoupení se z jejich freestylu stal jeden z nejvýraznějších momentů celého ročníku. Porotci dvojici udělili maximální počet bodů a Frech s Karagachovou následně ovládli i celou 35. řadu soutěže.
Jednadvacetiletý sportovec se tak stal prvním člověkem po amputaci končetiny, který v americké verzi taneční show zvítězil. Zároveň je nejmladším mužským vítězem v její historii.
Pro Freche přitom účast v televizní soutěži nebyla pouze příležitostí vyzkoušet si něco nového. Od začátku chtěl měnit způsob, jakým společnost vnímá lidi s tělesným postižením. Během jedenácti soutěžních týdnů dostával zprávy od lidí, kteří se v jeho příběhu poznávali.
Jedním z nich byl jedenáctiletý Dawson, který nedávno podstoupil amputaci nohy. V pořadu Good Morning America mladému šampionovi prostřednictvím videa vzkázal, že by jednou chtěl dokázat totéž co on. Frech následně přiznal, že právě podobné zprávy od lidí s postižením byly pro něj a jeho taneční partnerku během soutěže hnací silou.
První protézu dostal ještě před prvními narozeninami
Ezra Frech se narodil v květnu 2005 v Los Angeles. Od narození mu chyběla levá lýtková kost, levé koleno a většina prstů na levé ruce. Svou první protézu dostal už v jedenácti měsících a jako malé dítě podstoupil amputaci části levé nohy. Lékaři mu zároveň transplantovali palec z amputovaného chodidla na levou ruku, aby zlepšili její funkčnost.
Rodiče ho odmalička vedli ke sportu. Věnoval se basketbalu, baseballu, fotbalu i karate, nakonec ale našel svou největší vášeň v atletice. Už ve čtrnácti letech reprezentoval Spojené státy na mistrovství světa v paraatletice.
Skutečný sportovní průlom přišel na paralympijských hrách v Paříži v roce 2024. Tehdy si ještě jako devatenáctiletý odvezl dvě zlaté medaile, a to za běh na sto metrů a skok do výšky.
Vedle sportovní kariéry se věnuje také osvětě a snaží se motivovat děti s tělesným postižením k aktivnímu životu. Díky vítězství v Dancing with the Stars nyní oslovil i miliony lidí, kteří paralympijský sport běžně nesledují.