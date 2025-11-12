„Předsudky vůči gayům v Česku stále jsou, ale je to lepší než na Slovensku," říká komik Žáček

Na první pohled působí, že má všechno a všechny na háku, ale herec Jakub Žáček, známá například ze sitcomu Comeback, je uvnitř velmi přemýšlivý. Svá slova zvažuje s trochou opatrnosti, ale přitom s lehkostí sobě vlastní. Umí se zasmát sám sobě, což vítá i u svého nejbližšího okolí. Smích je pro něj nástrojem, díky kterému dokáže překonat i těžší doby.
