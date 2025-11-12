12. 11. Benedikt
„Předsudky vůči gayům v Česku stále jsou, ale je to lepší než na Slovensku," říká komik Žáček

Halka Třešňáková, Jakub Žáček
Tisková konference televize Prima k novinkám a zajímavostem připravovaným pro podzimní sezonu, 31 července 2025, Praha. Na snímku herečka Halka Třešňáková a herec Jakub Žáček.Foto: Šulová Kateřina
Halka Třešňáková, Jakub Žáček
Tisková konference televize Prima k novinkám a zajímavostem připravovaným pro podzimní sezonu, 31 července 2025, Praha. Na snímku herečka Halka Třešňáková a herec Jakub Žáček.Foto: Šulová Kateřina
Lucie Šaléová

V televizi či v divadle rozdává radost. Smích je jeho "boj" s dnešní dobou, kdy je velmi znát rozpolcená společnost. I sám, jako homosexuál, občas pociťuje, že hyperkorektnost naráží na své hranice. Ale podle herce Jakuba Žáčka jsme na tom pořád lépe než u sousedů na Slovensku.

Na první pohled působí, že má všechno a všechny na háku, ale herec Jakub Žáček, známá například ze sitcomu Comeback, je uvnitř velmi přemýšlivý. Svá slova zvažuje s trochou opatrnosti, ale přitom s lehkostí sobě vlastní. Umí se zasmát sám sobě, což vítá i u svého nejbližšího okolí. Smích je pro něj nástrojem, díky kterému dokáže překonat i těžší doby.

Smysl pro humor je jednou z nejdůležitějších lidských vlastností. Pokud se umíte smát, musíte se umět smát i sobě. Prostřednictvím humoru a sebeironie je všechno jednodušší. Ale hyperkorektnost začíná být v humoru trošku překážkou, rozpovídal se talentovaný bavič Jakub Žáček.

Otevřeně mluví o tom, že i „hyperkorektní doba, v níž lidé váží každé slovo, má své hranice. Jako gay se stále setkává s předsudky a snahou škatulkovat, nechce se ale nechat negativitou semlít – i proto často připomíná, že situace v Česku je přece jen lepší než třeba na Slovensku, kde to má komunita LGBTQ+ v posledních letech velmi těžké.

„V Čechách se cítím bezpečně. To, že jsem gay, se o mně ví, kdokoliv si na mě může kdokoliv ukázat. Nestydím se za to. Když jdu s někým, koho mám rád, půjdu s ním po ulici za ruku. Nemám s tím problém. Kdybychom jeli na východ, už to tak slavné nebude. Ale když jsme u té hyperkorektnosti, mám pocit, že se vyhýbáme svobodě, když se vyhýbáte tomu, co kde v jaké větě řeknete,“ dodal Jakub, který i při svých stand-upových vystoupeních hledá férové hranice, aby nikoho zbytečně neurazil.

Přesto sám přiznává, že si někdy z homosexuálů dělá legraci i drsnějšími výrazy – bere to ale jako sebeironii, ne jako útok. Na rozdíl od části sociálních sítí, kde se podle něj mnozí schovávají za anonymitu a „kopnou si do kohokoli. Připomíná, že původ nenávistných komentářů lze často dohledat a je možné bránit se i právně, sám to však zatím neudělal: hejty ho prý tolik nezraňují. „Já si z toho nic dělat nebudu, pokud mě někdo opravdu nebude střílet do hlavy. Verbálně to unesu. Pokud jim to pomůže, tak dobře, ale podle mě lidem nepomáhá, když jsou zlí. Zvlášť, když je to vůči dětem,“ přiznal v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

Téma dětí je mu blízké

Žáček vlastní děti sice nemá, ale role strýce ho naplňuje a v „dětském světě“ tráví rád čas. Kdyby mu nebylo přes padesát a měl stabilní vztah, o adopci by uvažoval – inspiruje ho i kolega Dan Krejčík, který se netají plánem mít dítě s pomocí náhradní matky. „Danovi to moc přeji. Myslím si, že je to super. Já chci být vůči dítěti zodpovědný, vím, že mi je přes padesát, tak možná bych tu jeho maturitu stihl. Ale nevím, jestli bych byl dobrý táta. Jsem dobrý strejda a kamarád dětí mých kamarádů. Strašně mě baví. Ale je to obrovská odpovědnost a já bych na to asi neměl,“ dodal. Přestože má kolem sebe páry stejného pohlaví, které děti vychovávají – ať už po adopci, nebo s pomocí náhradní matky – vnímá, že společnost k nim stále přistupuje s předsudky.

VIDEO: „Nestydím se za to, kdo jsem.“ Jakub Žáček o identitě, humoru a hranicích svobody

„Nestydím se za to, kdo jsem.“ Jakub Žáček o identitě, humoru a hranicích svobody | Video: Lucie Šaléová

Zdroj: Podcast (ne!)ZÁVISLÁ

