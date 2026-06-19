Možná ji někdo kdysi dostal k Vánocům, odložil do skříně a už se k ní nikdy nevrátil. Možná měla být dárkem, na který se zapomnělo. A možná šlo jen o jednu z těch krabic, které se doma roky přesouvají z police na půdu a nikdo jim nevěnuje zvláštní pozornost. Jenže právě v takových krabicích se občas ukrývají věci, jejichž hodnota časem vyletí do neuvěřitelných výšin.
Pokud máte doma tuto starou videohru, jste boháči a můžete rovnou do důchodu
Možná ji máte doma taky. Starou hru, hračku, kartičku nebo krabici z dětství, kterou jste roky neotevřeli a při úklidu byste ji bez váhání vyhodili. Jenže právě podobné zapomenuté věci dnes sběratelé vykupují za neuvěřitelné částky. Jeden takový poklad se teď prodal za miliony.
Přesně to je případ vzácné kopie legendární videohry Super Mario Bros., která se v aukci prodala za rekordní 3 miliony dolarů. Stala se tak nejdražší videohrou, jaká kdy byla prodána. Pro někoho jen stará kazeta do konzole. Pro sběratele absolutní svatý grál.
Hra, kterou skoro každý zná. Jenže tenhle kus byl výjimečný
Super Mario Bros. patří k nejslavnějším hrám všech dob. Instalatér v červené čepici, skákání přes překážky, záchrana princezny a jednoduchý svět, který si pamatují miliony lidí. Jenže hodnota rekordního kusu neleží jen v nostalgii. Rozhodlo několik detailů, které jsou ve sběratelském světě naprosto zásadní.
Prodávaná hra byla stále zapečetěná, ve špičkovém stavu a pocházela z rané výrobní série. Podle aukční síně Heritage Auctions šlo o jednu z pouhých tří známých zapečetěných kopií této varianty. Navíc měla vzácnou lesklou nálepku, která se používala jen krátce, než Nintendo přešlo na jiný způsob balení.
Právě takové detaily mohou rozhodnout o tom, jestli má stará věc hodnotu pár stovek, nebo se stane předmětem milionové aukce.
Čtyřicet let se jí nikdo nedotkl
Na celém příběhu je nejvíc fascinující právě to, kde se hra našla. Nebyla vystavená ve sbírce, neležela v trezoru slavného sběratele ani neputovala roky po aukcích. Podle aukční síně byla objevena teprve nedávno uvnitř nerozbaleného balení konzole NES Control Deck.
Kdo někdy vyhodil starou krabici od hraček, prodal konzoli na bazaru nebo nechal dětské hry někde ve sklepě, možná si teď povzdechne. Protože tenhle případ krásně ukazuje, že hodnota některých věcí se nepozná v době, kdy je máme doma. Často se ukáže až o desítky let později.
Nostalgie se změnila v milionový byznys
Ještě před pár lety by málokoho napadlo, že se staré videohry budou prodávat za částky, které připomínají trh s uměním, luxusními hodinkami nebo vzácnými veterány. Jenže sběratelský svět se změnil. To, na čem dnešní dospělí vyrůstali, se stává investičním artiklem i objektem touhy.
Retro hry, staré konzole, Pokémon karty, komiksy, první edice knih nebo neotevřené hračky dnes mají úplně jinou auru než dřív. Pro jednu generaci jsou to vzpomínky na dětství, pro druhou unikátní sběratelské kusy. A čím méně se jich dochovalo v perfektním stavu, tím víc roste jejich cena.
U videohry Super Mario Bros. se potkalo všechno najednou: ikonická značka, raná edice, zapečetěný stav, vzácné balení a příběh zapomenutého pokladu, který čekal v krabici skoro čtyři dekády.
Co z toho plyne pro obyčejné domácnosti?
Samozřejmě to neznamená, že každá stará hra nebo hračka z půdy má cenu milionů. Většina věcí takovou hodnotu mít nebude. Ale některé mohou být mnohem cennější, než si myslíme.
Sběratelé si všímají hlavně původního balení, kompletnosti, stavu a vzácnosti. Nerozbalené věci mají obvykle násobně vyšší hodnotu než ty používané. Důležitá je i krabice, manuál, nálepky, účtenka nebo původní příslušenství. To, co běžný člověk považuje za zbytečný papír, může být pro sběratele rozdíl mezi obyčejným kusem a mimořádným nálezem.
Proto se vyplatí být opatrný. Staré hry, konzole, kazety, karty, komiksy nebo hračky raději hned nevyhazujte. Nečistěte je agresivně, neodstraňujte nálepky a nevyhazujte původní obaly. Pokud máte doma něco, co vypadá zachovale, starší nebo neotevřené, může dávat smysl nechat si předmět nejdřív ocenit.
Poklad nemusí vypadat jako poklad
Příběh rekordního Maria je lákavý hlavně proto, že připomíná sen každého, kdo někdy uklízel půdu nebo starý dětský pokoj. Najít obyčejnou krabici a zjistit, že v ní ležel předmět za desítky milionů korun, zní skoro jako filmová zápletka.
Jenže přesně tak sběratelské poklady často vypadají. Ne jako zlato, šperky nebo obraz ve zdobeném rámu. Někdy jsou to věci, které jsme kdysi měli za běžnou součást dětství. Hra, kterou někdo nikdy nerozbalil. Konzole, která zůstala v původní krabici. Karty, které se založily do šuplíku. Komiks, na který se zapomnělo.
A právě v tom je celé kouzlo. Největší hodnota se občas neskrývá v tom, co jsme si celý život hlídali. Ale v tom, co jsme kdysi považovali za úplnou samozřejmost.