Zdeněk Pohlreich je důkazem, že důchod nemusí znamenat klidový režim, bačkory a odpočítávání dnů u televize. Slavný šéfkuchař, který příští rok oslaví sedmdesáté narozeniny, dál provozuje tři restaurace, natáčí pořad Ano, šéfe! a objevuje se u řady dalších gastronomických projektů. Energie má přitom na rozdávání a kdekoliv se objeví, okamžitě strhne pozornost na sebe.
Pohlreich je už roky v důchodu, ale rozhodně nezpomaluje. Pracujícím seniorům by odpustil daně
Zdeněk Pohlreich je sice už několik let v důchodu, rozhodně ale nepůsobí jako člověk, který by chtěl zpomalit. Dál pracuje, natáčí, provozuje restaurace a otevřeně říká, proč by podle něj měli senioři zůstat aktivní.
Jeho jméno je v české gastronomii pojmem už dlouhé roky. Lidé ho znají nejen díky jeho nekompromisnímu projevu a ostrému humoru, ale hlavně kvůli zkušenostem, které v oboru nasbíral.
Pohlreich se nikdy netajil tím, že už nějakou dobu pobírá důchod. Jenže zatímco někteří lidé po odchodu do penze zvolní, on zůstává naplno v pracovním tempu. „Šel jsem do předčasného důchodu. Baví mě ta představa, že do toho systému pořád platíme obrovské částky, a tak by bylo fajn taky z toho něco dostat,“ řekl uznávaný šéfkuchař.
Výši své penze sice prozrazovat nechce, naznačil však, že rozhodně nejde o nízkou částku. „Samozřejmě důchod pobírám, ale nechci být konkrétní, zcela určitě je ale nadprůměrný. Celý život jsem do toho systému odevzdával nadprůměrnou částku peněz, takže mi ten stát asi pořád hodně dluží. Kdyby se to bralo na misky vah, co kdo dal a dostal, tak si myslím, že nikdy v životě nedostanu ty peníze, co jsem tam naspořil. Jsem pracující důchodce se vším, co k tomu patří,“ svěřil se.
Právě aktivita je podle něj ve vyšším věku zásadní. Nejen kvůli penězům, ale i kvůli životní energii a smyslu. Pohlreich je přesvědčený, že lidé by po dosažení důchodového věku neměli ze dne na den vypnout. Naopak by měli zůstat užiteční, pokud jim to zdraví dovolí. „Já bych všechny důchodce osvobodil od daní. Myslím si, že když chceme mít v tomhle věku aktivní lidi, protože si myslím, že nástup pasivity lidem zásadně zkracuje život. Myslím si, že by všichni důchodci měli pracovat, a kdybych měl tu moc, tak bych jejich práci vůbec nedanil,“ dodává Zdeněk.