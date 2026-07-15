Čtyřmístný PIN má chránit telefon, platební kartu i přístup k citlivým údajům. Miliony lidí si však vybírají natolik předvídatelné kombinace, že zkušený útočník nemusí dlouho hádat. Rozsáhlá analýza uniklých kódů ukázala, že stále vedou číselné řady, opakující se číslice a roky narození.
PIN kódy, které útočníci zkoušejí jako první: Najdete-li mezi nimi svůj, okamžitě ho změňte
Stačí čtyři špatně zvolená čísla a ochrana telefonu, karty i citlivých dat se může rozpadnout během několika pokusů. Patří váš PIN mezi ty, které zloději zkoušejí jako první?
Otisk prstu ani rozpoznání obličeje ještě neodeslaly čtyřmístné kódy do minulosti. Telefon si o ně obvykle řekne po restartu, aktualizaci systému nebo několika neúspěšných pokusech o biometrické odemčení. PIN zůstává důležitou pojistkou také u platebních karet, bankomatů a některých finančních aplikací.
Právě proto by neměl být snadno odhadnutelný. Jenže pohodlnost často vítězí nad bezpečností a lidé opakovaně sahají po stejných číslech.
Miliony uniklých kódů odhalily nebezpečný zvyk
Australská stanice ABC analyzovala 29 milionů čtyřmístných kódů, které pocházely z uniklých databází shromážděných službou Have I Been Pwned?. Ta umožňuje lidem ověřit, zda se jejich e-mailové adresy a další údaje objevily mezi kompromitovanými daty.
Výsledky ukázaly, že téměř každý desátý analyzovaný PIN tvořila stejná kombinace. Pro útočníky je to důležitá nápověda. Namísto postupného zkoušení všech možností mohou začít několika nejběžnějšími kódy a mít překvapivě vysokou šanci na úspěch.
Čtyřmístný PIN může mít 10 tisíc podob, od 0000 do 9999. Teoreticky tedy nabízí tisíce možností. V praxi se ale lidé stále dokola pohybují v poměrně úzkém okruhu oblíbených kombinací.
Vítězí 1234, hned za ní opakovaná čísla
Nejpoužívanějším PINem zůstává jednoduchá řada 1234. Mezi další mimořádně časté volby patří 1111 a 0000. V první desítce se objevily také kódy 1342, 1212, 2222, 4444, 1122, 1986 a 2020.
Oblíbené jsou rovněž řady, které se snadno pamatují nebo dobře zadávají na klávesnici. Patří mezi ně například 4321, 2468 či 2580. Rizikové jsou i všechny čtveřice stejného čísla, od 3333 až po 9999.
Velkou část nejčastějších kódů tvoří letopočty. Lidé do PINu často ukrývají rok narození, svatby nebo jiné významné události. Taková volba sice usnadní zapamatování, zároveň ji ale může odhalit kdokoli, kdo zná základní informace o majiteli účtu nebo telefonu.
Útočníci proto často nezkoušejí čísla náhodně. Začínají právě narozeninami, výročími a jednoduchými vzory.
Biometrika vás neochrání pokaždé
Majitelé moderních telefonů mohou mít pocit, že svůj PIN téměř nepoužívají. Zařízení běžně odemykají obličejem nebo otiskem prstu. Biometrické zabezpečení je však obvykle pouze pohodlnější vrstvou ochrany, zatímco číselný kód zůstává hlavním záložním klíčem.
Telefon jej může vyžadovat po zapnutí, restartu nebo bezpečnostní aktualizaci. Stačí tedy jediná situace, kdy biometrie není dostupná, a rozhodovat budou právě čtyři zvolená čísla.
Slabý PIN navíc může otevřít cestu nejen k fotografiím a zprávám, ale také k e-mailům, pracovním dokumentům, uloženým heslům a bankovním aplikacím.
Těmto 50 kombinacím se raději vyhněte
Analýza identifikovala padesát mimořádně rozšířených kódů. Používáte-li některý z nich, stojí za to jej změnit:
0000, 1010, 1111, 1122, 1212, 1234, 1313, 1342, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2005, 2020, 2222, 2468, 2580, 3333, 4321, 4444, 5555, 6666, 6969, 7777, 8888, 9999.
Bezpečnější volbou je náhodněji působící kombinace, která nesouvisí s osobními údaji a nevytváří jednoduchý obrazec na klávesnici. Stejný PIN by se také neměl používat na více místech. Kdo chrání jedním kódem telefon, kartu i další služby, riskuje, že jediný prozrazený údaj zpřístupní hned několik částí jeho digitálního života.
Některá zařízení umožňují místo čtyř číslic nastavit šestimístný kód nebo delší heslo. Taková možnost počet možných kombinací výrazně zvyšuje, samozřejmě za předpokladu, že si uživatel opět nevybere řadu typu 123456.
Kdo vlastně PIN vynalezl?
Historie číselného ověřování je složitější, než by se mohlo zdát. Za jednoho z průkopníků je považován skotský vynálezce James Goodfellow, který si v roce 1966 nechal patentovat systém využívající osobní identifikační číslo při výběru hotovosti. První bankomat uvedla do provozu londýnská Barclays Bank v roce 1967.
K rozvoji bezpečného ověřování platebních údajů přispěl také americký inženýr Mohamed M. Atalla. Na začátku 70. let si nechal patentovat systém, který dokázal PIN bezpečně ověřovat prostřednictvím specializovaného hardwaru. Zařízení známé jako Atalla Box se stalo důležitým krokem v zabezpečení finančních transakcí.
Během dalších desetiletí se číselný kód rozšířil po celém světě. Přestože se technologie výrazně posunuly, jednoduchý PIN zůstal jedním z nejpoužívanějších bezpečnostních prvků.
Právě jeho běžnost však uživatele svádí k podcenění. Čtyři čísla mohou působit nenápadně, ale často představují poslední překážku mezi cizím člověkem a našimi soukromými údaji. A v tomto případě rozhodně neplatí, že oblíbená volba je zároveň volbou bezpečnou.