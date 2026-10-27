Sedmistránkový dokument měl vzniknout už před lety a Lovelessová ho v roce 2019 předala londýnské Metropolitní policii. Podle britského deníku The Sun v něm popsala mimo jiné rozhovor, který se svým bývalým mužem vedla kvůli obviněním souvisejícím se sexuálním zneužíváním dětí.
Otec Meghan Markleové čelí děsivému podezření. Starý dopis jeho exmanželky znovu budí hrůzu
Otec vévodkyně Meghan Markleové se ocitl uprostřed velmi závažné kauzy. Thomas Markle starší je podle dostupných informací na Filipínách prověřován kvůli materiálům, které mají zobrazovat sexuální zneužívání dětí. Zároveň se znovu dostal na veřejnost několik let starý dopis jeho první manželky Roslyn Lovelessové (†78), v němž popsala tvrzení, která se týkala jeho cest do jihovýchodní Asie.
„Položila jsem Thomasovi otázku ohledně obvinění ze sexuálního zneužívání dětí. Popřel je, ale uvedl, že na Filipíny a do Thajska opravdu jezdil, protože tam jsou dvanáctileté legální,“ uvedla podle zveřejněného dopisu Roslyn.
S Thomasem Marklem byla vdaná od roku 1964 do roku 1975. Společně měli dvě děti, Thomase juniora a Samanthu. Roslyn zemřela v roce 2024.
V době, kdy dopis policii předávala, tedy v roce 2019, činila na Filipínách zákonná hranice věku pro sexuální souhlas 12 let. To však neznamenalo, že by tam byly legální všechny sexuální aktivity s nezletilými. Placený sex s osobami mladšími 18 let zůstával nezákonný. V roce 2022 navíc Filipíny zvýšily věk sexuálního souhlasu na 16 let.
Dopis se dostal až ke Scotland Yardu
Informace obsažené v dokumentu byly podle dostupných zpráv předány také specializovanému oddělení Scotland Yardu, které vyhodnocuje rizika spojená s lidmi fixovanými na členy britské královské rodiny, politiky a další známé osobnosti. Britští policisté ale podle The Sun neměli pravomoc zabývat se případnými skutky, které se měly odehrát mimo území Spojeného království.
Nynější vyšetřování na Filipínách však přineslo ještě podstatně závažnější podezření. V domě Thomase Marklea ve městě Cebu mělo být podle zveřejněných informací nalezeno rozsáhlé množství obrazového materiálu, který má zobrazovat sexuální zneužívání dětí.
Mluví se o „stovkách, ne-li tisících“ souborů či obrazových materiálů. Objevit je měl údajně jeho syn Thomas v několika krabicích a následně je předat tamním úřadům. Thomas Markle starší všechna obvinění odmítá a označil je za „zvrácené lži“.
Filipínský ministr mluví o velmi vážném podezření
K případu se veřejně vyjádřil také filipínský ministr vnitra Jonvic Remulla, který upozornil, že vyšetřování ještě není uzavřeno a závěry budou záviset na výsledcích forenzního zkoumání. „V tuto chvíli vše nasvědčuje tomu, že by mohlo jít o sexuálního delikventa toho nejhoršího druhu. Než zveřejníme závěry, chceme mít jistotu. Forenzní data budou kompletní do týdne,“ uvedl Remulla.
Markle podle dostupných informací tato podezření rovněž odmítá. Údajně připustil, že měl v minulosti sexuální styk s prostitutkami, jakoukoli sexuální aktivitu s dětmi však popírá.
Meghan: Otcův odstup od rodiny měl jediný důvod
K případu se vyjádřila i samotná Meghan. Ve svém prohlášení uvedla, že ji vyšetřování jejího odcizeného otce kvůli podezření z držení materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí „hluboce zasáhlo“. Zároveň tvrdí, že o závažných podezřeních spojených s otcem ví už od roku 2018. Svůj dlouholetý odstup od něj nyní zasadila právě do tohoto kontextu.
„Doufám, že nyní bude pochopeno, že navzdory tomu, jak některá média v průběhu let situaci překrucovala, měl odstup od mého otce a mé rozhodnutí nedovolit mu kontakt s našimi dětmi jediný důvod: chránit je,“ uvedla Meghan.
S princem Harrym vychovává syna Archieho a dceru Lilibet. Thomas Markle se svými vnoučaty podle dlouhodobě zveřejňovaných informací kontakt nemá. Vyšetřování na Filipínách pokračuje a v tuto chvíli není pravomocně rozhodnuto, zda se Thomas Markle dopustil trestného činu. On sám veškerá obvinění související se sexuálním zneužíváním dětí důrazně odmítá.