Nová láska Daniela Křetínského má vlastní kariéru i slavné předky. Marie Jedličková není jen krásná modelka
Daniel Křetínský už zhruba rok tvoří pár s modelkou Marií Jedličkovou, kterou veřejnost zná i ze soutěže Miss Czech Republic. Jejich vztah vyšel najevo náhodou, když je fotografové zachytili na oslavě Leoše Mareše. Marie ale není jen krásnou partnerkou jednoho z nejbohatších Čechů. Studovala ve Velké Británii, založila vlastní marketingovou agenturu a pochází z pozoruhodné rodiny.
Dvojice si vztah delší dobu nechávala pro sebe. Na veřejnost se dostal až náhodou, když je fotografové zachytili společně na oslavě padesátých narozenin Leoše Mareše. Jakmile už jejich láska nebyla tajemstvím, přestali se skrývat. Ruku v ruce se objevili také na finálovém večeru Miss Czech Republic, kde na sebe pochopitelně strhli pozornost.
Křetínský zvolil klasický černý smoking, zatímco Marie zazářila ve světlé róbě, která zdůraznila její postavu a jejíž horní část zdobilo pštrosí peří. Pár přitom finále Miss navštívil už loni, tehdy ale ještě bez veřejného potvrzení vztahu a mnohem nenápadněji.
Modelka, která se neztratí ani v byznysu
Marie Jedličková má za sebou několik let života ve Velké Británii. Před návratem do Česka tam strávila přibližně pět let. Na univerzitě v Nottinghamu vystudovala obor marketing & media a následně získávala praxi v marketingové agentuře. Po přestěhování zpět do Česka se rozhodla postavit na vlastní nohy a založila agenturu zaměřenou na sociální sítě.
Vedle práce v marketingu se příležitostně věnuje modelingu. V roce 2023 získala titul Miss Supranational a aktuálně spolupracuje mimo jiné s módní značkou Guess. Spojuje tak svět krásy, sociálních sítí a podnikání, což z ní dělá víc než jen partnerku známého muže.
Talentovaná rodina
Zajímavá je i její rodina. O rok mladší sestra Kristýna Jedličková se prosadila jako herečka. Diváci ji mohou znát například jako sekretářku Dominiku ze seriálu Polabí, objevuje se také v Divadle v Dlouhé nebo v představení Forman na Kampě.
Umělecké nadání má i Mariin mladší bratr Filip, který je o osm let mladší. Věnuje se zpěvu a upozornil na sebe v seriálu Netflix Next Act, jehož hlavní hvězdou je Simon Cowell.
Rodinná historie Jedličkových ale sahá i do významnějších společenských souvislostí. Z otcovy strany je s rodinou spojen Rudolf Jedlička, známý český lékař a zakladatel Jedličkova ústavu v Praze. Z matčiny strany se v rodokmenu objevuje Jaroslav Pešán starší, jeden z parašutistů československého odboje za druhé světové války. Jeho syn Jaroslav Pešán mladší, Mariin dědeček, byl dlouholetým poslancem za ODS.