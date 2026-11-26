Znáte to. Vyperete jednu pračku, rozložíte sušák a během chvíle máte pocit, že se vám obývák změnil v prádelnu. Jenže ani po několika hodinách není všechno suché. Největší potíže obvykle dělají silnější materiály, jejichž schnutí se v chladném počasí výrazně protahuje.
Než koupíte sušičku, zkuste japonský trik. Prádlo díky němu v zimě schne rychlostí blesku
Podzimní a zimní měsíce dávají domácímu sušení prádla pořádně zabrat. Zatímco tenká trička jsou suchá relativně za chvíli, ručníky nebo džíny zůstávají vlhké ještě dlouhé hodiny a často jsou pak nepříjemně cítit. Jestli už přemýšlíte o pořízení sušičky, ještě chvíli počkejte. Japonci totiž přišli na chytrý způsob, jak prádlo sušit efektivněji. A nepotřebujete k tomu žádný speciální přístroj.
Znáte to. Vyperete jednu pračku, rozložíte sušák a během chvíle máte pocit, že se vám obývák změnil v prádelnu. Jenže ani po několika hodinách není všechno suché. Největší potíže obvykle dělají silnější materiály, jejichž schnutí se v chladném počasí výrazně protahuje.
Přitom někdy stačí změnit jeden zdánlivě bezvýznamný návyk: způsob, jakým jednotlivé kusy na sušák věšíte. V Japonsku se používá metoda, které se říká duhové sušení. Nejde o žádnou speciální pomůcku ani složitý postup. Podstatné je pořadí, v jakém oblečení na sušák umístíte.
Začněte kratšími kousky, které pověsíte doprostřed. Směrem k okrajům postupně přidávejte delší oblečení. Výsledkem bude mírný oblouk, v němž nejdelší kusy visí po stranách a kratší uprostřed.
Právě toto logické rozložení pomáhá vytvořit vhodnější podmínky pro proudění vzduchu mezi jednotlivými kusy. Na první pohled jde o drobnost, ale rozdíl poznáte hlavně tehdy, když běžně věšíte všechno bez rozmyslu vedle sebe.
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Při sušení nerozhoduje pouze to, kolik oblečení na sušák umístíte. Záleží také na tom, jak velká část látky je vystavená vzduchu. Proto mokré části oblečení nikdy nepřekrývejte, schnutí byste si jen zbytečně prodloužili.
U sušení mikin pomůže ramínko, díky kterému se oblečení lépe rozprostře. Podobně můžete postupovat u košil, které je vhodné nechat rozepnuté. Kalhoty zase zavěste tak, aby nohavice volně visely a nebyly přeložené přes sebe.
Pozornost si zaslouží také ručníky. Pokud je přehodíte přes jedinou tyč napůl, jejich vrstvy se dotýkají a vnitřní část schne pomaleji. Lepší je využít více příček, aby se textilie co nejvíce rozevřela.
Skvělým pomocníkem v nouzi může být také obyčejný větrák. Stačí ho postavit poblíž sušáku a nasměrovat proud vzduchu na pověšené oblečení. Ventilátor tak může podpořit schnutí zejména v místnostech, kde vzduch běžně příliš neproudí.
Mokré prádlo během sušení postupně uvolňuje vodu do okolního prostředí. Proto během sušení pravidelně otvírejte okna a nechte vzduch vyměnit. Vhodnější je krátké intenzivní větrání než dlouhodobě pootevřené okno, zejména když venku mrzne. Pokud se vám doma vlhkost drží dlouhodobě, může být řešením také odvlhčovač.
Mnoho lidí staví sušák bez přemýšlení přímo vedle radiátoru ve snaze sušení urychlit. Důležité je ale také to, zda má kolem sebe dostatek volného prostoru, aby mohl kolem proudit vzduch. Během sušení můžete také jednotlivé kusy po čase obrátit, a to zejména u objemnějších textilií.