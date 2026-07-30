Pračku po praní opravdu není dobré hned zavírat. Mnoho lidí se ale domnívá, že čím více jsou dvířka otevřená, tím rychleji buben vyschne. Ve skutečnosti je stačí nechat jen mírně pootevřená.
Necháváte pračku po praní otevřenou dokořán? Tento zlozvyk může nadělat víc škody než užitku
Možná to děláte automaticky. Vyndáte poslední kus prádla, pračku vypnete a necháte dvířka otevřená dokořán. Vždyť přece musí pořádně vyschnout, aby se uvnitř nedržela vlhkost, nevznikala plíseň a pračka nezačala zapáchat. Jenže právě tady může být malý háček.
Pračku po praní opravdu není dobré hned zavírat. Mnoho lidí se ale domnívá, že čím více jsou dvířka otevřená, tím rychleji buben vyschne. Ve skutečnosti je stačí nechat jen mírně pootevřená.
Dokořán? Zbytečně moc
Panuje totiž jednoduchá představa: čím víc pračku otevřeme, tím lépe bude uvnitř proudit vzduch a tím rychleji vyschne. Jenže v praxi to tak úplně nefunguje. Jakmile necháte dvířka několik centimetrů pootevřená, vzduch se dovnitř dostane a zbytková vlhkost může postupně uniknout.
Nemusíte tedy pračku otevírat tak, aby vám zabírala půl koupelny. Některé moderní modely s tím dokonce počítají a mají magnet nebo speciální mechanismus, který umožňuje nechat dvířka bezpečně v pootevřené poloze.
Pokud podobnou vychytávku vaše pračka nemá, existují i jednoduché zarážky, které pomohou dvířka udržet na místě. Výsledek? Pračka může vysychat, ale zároveň vám nebude překážet pokaždé, když jdete kolem.
Pračka jako past
A právě to je důvod, proč není úplně ideální nechávat dvířka otevřená naplno. Zvlášť v malé koupelně se z nich může stát nečekaná překážka.
Stačí jeden neopatrný krok, rychlý pohyb kolem pračky nebo koš s prádlem, který do dvířek narazí. Kromě bolavé nohy může přijít na řadu i poškozený pant, zámek nebo samotná rukojeť.
Otevřená dvířka navíc někdy svádějí k tomu, abychom na ně něco položili nebo přes ně přehodili mokrý ručník. Jenže ani jedno není dobrý nápad.
Dvířka nejsou věšák a jejich panty nejsou navržené na pravidelné zatěžování dalšími kilogramy mokrého prádla. Časem se pak mohou začít vychylovat a přestat správně těsnit. A to už je problém, který při praní rozhodně nechcete.
Za zápach může jiný problém
Možná jste také slyšeli, že dlouhodobě otevřená dvířka mohou zničit gumové těsnění. Samotného pootevření se ale bát nemusíte. Větší problém představuje něco úplně jiného: vlhkost a nečistoty, které po praní zůstanou uvnitř.
V záhybech gumové manžety se mohou hromadit kapky vody, vlasy, nitě nebo zbytky pracího prostředku. A právě tam se pak daří mikroorganismům, které mohou být příčinou nepříjemného zápachu. Proto než otevírat pračku dokořán, je daleko důležitější ji čas od času pořádně vyčistit.
Co udělat po každém praní?
Nemusíte kolem pračky dělat žádný velký rituál. Stačí několik jednoduchých návyků, které zaberou sotva pár minut.
1. Vyndejte prádlo co nejdříve
Mokré prádlo zapomenuté několik hodin v bubnu není dobré ani pro něj, ani pro pračku. Čím déle zůstává uvnitř, tím větší šance, že začne nepříjemně zapáchat.
2. Nechte dvířka pootevřená
Nemusí být otevřená dokořán. Několik centimetrů úplně stačí, aby mohl dovnitř proudit vzduch a vlhkost postupně unikala.
3. Otřete gumové těsnění
Jednou za čas projeďte záhyby manžety suchým hadříkem. Právě tam se totiž ráda drží voda i drobné nečistoty.
4. Nezapomeňte na šuplík na prací prostředek
I v něm zůstává voda a zbytky gelu nebo prášku. Po praní ho proto nechte trochu povytažený, aby mohl vyschnout.
5. Pračce dopřejte pořádnou očistu
Jednou za čas spusťte čisticí program nebo vhodný čisticí cyklus podle doporučení výrobce. Pomoci může i pravidelné čištění zásobníku, filtru a těsnění.
A ještě jedna věc, kterou není radno podceňovat: větrejte koupelnu. Pokud je v místnosti dlouhodobě vysoká vlhkost, pračka bude vysychat pomaleji, i kdybyste její dvířka nechali otevřená celý den.