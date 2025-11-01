1. 11. Felix
Naskočí vám husí kůže: zapomenuté svatební snímky Marilyn Monroe, Grace Kelly a dalších ikon krásy

Svatba Marilyn Monroe
Svatba Marilyn MonroeFoto: AP
Svatba Marilyn Monroe
Svatba Marilyn MonroeFoto: AP
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Zaprášené filmové archivy a rodinná alba ukrývají snímky, které dodnes berou dech. Svatební fotografie Marilyn Monroe, Grace Kelly, Audrey Hepburn či Jacqueline Kennedy zachycují okamžiky skutečné krásy, emocí i osudových příběhů. Nejde jen o módní ikony, ale o ženy, jejichž lásky psaly dějiny – a jejichž velký den stále dokáže vyvolat husí kůži.

Svatby slavných vždy přitahovaly pozornost – ať už šlo o královské obřady, hollywoodské pohádky nebo bouřlivé románky, které psal sám život. Každá z těchto žen prožila svůj velký den jinak: některé z nich se vdávaly z lásky, jiné kvůli společenským očekáváním nebo osudu, jenž je spojil s muži, o kterých psaly noviny po celém světě. Od Wallis Simpson, kvůli níž abdikoval britský král, přes romantickou Audrey Hepburn či Jacqueline Kennedy až po rebelku Biancu Jagger – jejich svatby nebyly jen osobními okamžiky štěstí, ale i odrazem své doby, stylu a proměn ženské role ve společnosti.

Wallis Simpson (1937)

3. června 1937 se americká společenská hvězda Wallis Simpson provdala na zámku Château de Candé nedaleko města Monts ve Francii za bývalého britského krále Edwarda VIII., který už tehdy vystupoval jako vévoda z Windsoru. Edward kvůli tomuto sňatku abdikoval 11. prosince 1936 na britský trůn – jejich vztah totiž vyvolal ústavní krizi, protože Wallis byla dvakrát rozvedená, což bylo v rozporu s tehdejšími pravidly anglikánské církve.

Obřad byl sice komorní, ale mimořádně významný. Nikdo z královské rodiny se ho nezúčastnil. Wallis měla na sobě slavné šaty amerického návrháře Mainbochera v nezvyklém světle modrém odstínu, který se později začal označovat jako „Wallis blue. Svatbu oddal anglikánský duchovní Robert Anderson Jardine, protože britské církevní autority odmítly sňatek potvrdit. Novomanželé poté odjeli na líbánky do Rakouska.

Vévoda a vévodkyně z Windsoru spolu zůstali až do Edwardovy smrti v roce 1972, děti neměli. Wallis nikdy nedostala titul „Její královská výsost, přesto v britských dějinách zůstala zapsaná jako žena, kvůli níž se panovník vzdal koruny.

