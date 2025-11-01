Svatby slavných vždy přitahovaly pozornost – ať už šlo o královské obřady, hollywoodské pohádky nebo bouřlivé románky, které psal sám život. Každá z těchto žen prožila svůj velký den jinak: některé z nich se vdávaly z lásky, jiné kvůli společenským očekáváním nebo osudu, jenž je spojil s muži, o kterých psaly noviny po celém světě. Od Wallis Simpson, kvůli níž abdikoval britský král, přes romantickou Audrey Hepburn či Jacqueline Kennedy až po rebelku Biancu Jagger – jejich svatby nebyly jen osobními okamžiky štěstí, ale i odrazem své doby, stylu a proměn ženské role ve společnosti.
Reklama
Wallis Simpson (1937)
3. června 1937 se americká společenská hvězda Wallis Simpson provdala na zámku Château de Candé nedaleko města Monts ve Francii za bývalého britského krále Edwarda VIII., který už tehdy vystupoval jako vévoda z Windsoru. Edward kvůli tomuto sňatku abdikoval 11. prosince 1936 na britský trůn – jejich vztah totiž vyvolal ústavní krizi, protože Wallis byla dvakrát rozvedená, což bylo v rozporu s tehdejšími pravidly anglikánské církve.
Obřad byl sice komorní, ale mimořádně významný. Nikdo z královské rodiny se ho nezúčastnil. Wallis měla na sobě slavné šaty amerického návrháře Mainbochera v nezvyklém světle modrém odstínu, který se později začal označovat jako „Wallis blue“. Svatbu oddal anglikánský duchovní Robert Anderson Jardine, protože britské církevní autority odmítly sňatek potvrdit. Novomanželé poté odjeli na líbánky do Rakouska.
Vévoda a vévodkyně z Windsoru spolu zůstali až do Edwardovy smrti v roce 1972, děti neměli. Wallis nikdy nedostala titul „Její královská výsost“, přesto v britských dějinách zůstala zapsaná jako žena, kvůli níž se panovník vzdal koruny.
Wallis Simpson (1937)
3. června 1937 se americká společenská hvězda Wallis Simpson provdala na zámku Château de Candé nedaleko města Monts ve Francii za bývalého britského krále Edwarda VIII., který už tehdy vystupoval jako vévoda z Windsoru. Edward kvůli tomuto sňatku abdikoval 11. prosince 1936 na britský trůn – jejich vztah totiž vyvolal ústavní krizi, protože Wallis byla dvakrát rozvedená, což bylo v rozporu s tehdejšími pravidly anglikánské církve.
Obřad byl sice komorní, ale mimořádně významný. Nikdo z královské rodiny se ho nezúčastnil. Wallis měla na sobě slavné šaty amerického návrháře Mainbochera v nezvyklém světle modrém odstínu, který se později začal označovat jako „Wallis blue“. Svatbu oddal anglikánský duchovní Robert Anderson Jardine, protože britské církevní autority odmítly sňatek potvrdit. Novomanželé poté odjeli na líbánky do Rakouska.
Vévoda a vévodkyně z Windsoru spolu zůstali až do Edwardovy smrti v roce 1972, děti neměli. Wallis nikdy nedostala titul „Její královská výsost“, přesto v britských dějinách zůstala zapsaná jako žena, kvůli níž se panovník vzdal koruny.
Marilyn Monroe (1942)
Když bylo budoucí filmové ikoně Marilyn Monroe – tehdy ještě vystupovala pod svým rodným jménem Norma Jeane Baker – teprve 16 let, provdala se 19. června 1942 v Los Angeles za svého souseda a policistu Jamese Doughertyho. Svatba proběhla jen pět měsíců poté, co spolu začali chodit; důvod byl i praktický – sňatek jí umožnil odejít z pěstounské péče a získat zázemí v rodině manžela.
Nevěsta měla na sobě dlouhé krajkové šaty s rukávy a závojem, obřad byl církevní. Manželství ale nevydrželo. V roce 1946 se pár rozvedl – Dougherty byl během války u námořnictva a Norma Jeane mezitím začala rozjíždět kariéru modelky a herečky. Uvědomila si, že chce jít vlastní cestou. Toto první manželství se tak často připomíná jako úplný začátek životní dráhy ženy, z níž se později stala Marilyn Monroe, jedna z největších hvězd Hollywoodu.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Je to 75 let, co vznikla ikonická nahá fotografie Marilyn Monroe
Lauren Bacall (1945)
Herečka Lauren Bacall, tehdy teprve dvacetiletá, se 21. května 1945 provdala za o 25 let staršího Humphreyho Bogarta. Svatba se odehrála na usedlosti Malabar Farm v Ohiu, která patřila spisovateli a Bogartovu příteli Louisu Bromfieldovi. Dvojice se dala dohromady během natáčení filmu To Have and Have Not (1944) a jejich vztah i následná svatba vzbudily v Hollywoodu velkou pozornost.
Obřad měl záměrně neokázalý, téměř venkovský ráz – bez velkého pozlátka, jen v kruhu rodiny a nejbližších přátel. Pro Bacall to bylo první manželství, pro Bogarta už čtvrté. Spolu zůstali až do jeho smrti v roce 1957. Jejich společný život v Beverly Hills, setkávání s hollywoodskou elitou i vzájemná oddanost jsou dodnes považovány za jednu z nejikoničtějších love story filmového světa.
Reklama
Rita Hayworth (1949)
Americká filmová diva Rita Hayworth si 27. května 1949 vzala za manžela prince Alyho Khána ve francouzském městečku Vallauris nedaleko Cannes. Svatbu bedlivě sledovala světová média, protože v té době patřila Hayworth k nejzářivějším hvězdám Hollywoodu a sňatek s muslimským princem byl jednou z největších společenských událostí roku. Kvůli manželství dočasně opustila filmovou kariéru a přestěhovala se do Evropy. Ačkoli obřad působil jako pohádka o herečce a šlechtici, vztah nebyl jednoduchý – Aly Khán byl známý bouřlivým životním stylem a manželství vydrželo jen několik let.
Brigitte Bardot (1952)
Francouzská herečka a modelka Brigitte Bardot se vdala za režiséra Rogera Vadima v prosinci 1952 v Paříži, nejčastěji se uvádí datum 20. nebo 21. prosince. Bylo jí tehdy teprve osmnáct a její rodiče zpočátku sňatek odmítali – souhlasili až ve chvíli, kdy bylo jasné, že jejím ženichem bude právě Vadim. Toto manželství z nich udělalo výrazný pár mladé, trochu provokativní poválečné generace francouzského filmu. Svazek vydržel zhruba do roku 1957, Bardot se pak provdala ještě několikrát a stala se mezinárodní ikonou.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Sex symbol Brigitte Bardotová slaví už 90. narozeniny, úchvatné rysy ale zůstávají
Jacqueline Kennedy (1953)
Budoucí první dáma USA Jacqueline Bouvier se 12. září 1953 provdala v Newportu na Rhode Islandu za tehdejšího senátora Johna F. Kennedyho. Šlo o jednu z největších společenských událostí roku – na svatbě bylo přes 800 hostů a další stovky lidí obřad sledovaly zvenčí. Jackie měla na sobě ikonické krémové (ivory) šaty z hedvábného taftu s bohatou sukní a aplikacemi voskových květů, které navrhla návrhářka Ann Lowe poté, co původní model zničil požár. Manželství Jackie a JFK se později stalo symbolem stylu 50. let i amerického veřejného života.
Reklama
Audrey Hepburn (1954)
Herečka Audrey Hepburn se 25. září 1954 provdala ve švýcarském letovisku Bürgenstock za herce Mela Ferrera. Oba si přáli klidný obřad bez zbytečné pozornosti, takže svatba byla komorní a média měla jen omezený přístup. Hepburn si oblékla elegantní šaty v délce pod kolena, takzvané tea-length, které pro ni navrhl Pierre Balmain – s výrazným pasem, rukávy a velmi ženskou siluetou. Na tehdejší dobu šlo o moderní a ne úplně tradiční svatební model. Manželství Audrey a Mela Ferrera vydrželo 14 let a Hepburn je dodnes považovaná za jednu z nejstylovějších nevěst 50. let.
ČTĚTE TAKÉ: Ikona Audrey Hepburn: Tajemství jejího štíhlého pasu
Grace Kelly (1956)
Americká herečka Grace Kelly se provdala za monackého knížete Rainiera III v jedné z nejsledovanějších svateb 20. století. Občanský obřad se konal 18. dubna 1956, o den později následovala velkolepá náboženská ceremonie v katedrále sv. Niklase v Monaku. Událost sledovalo více než 30 milionů diváků po celém světě prostřednictvím televizního přenosu.
Grace měla na sobě šaty navržené kostýmní návrhářkou studia MGM Helen Rose – ručně vyšívaný model z hedvábného taftu a krajky, zdobený stovkami perliček, s dlouhými rukávy, vysokým límcem a dlouhou vlečkou. Na jejich výrobě se podílelo přes třicet švadlen a trvala několik týdnů. Po svatbě Kelly ukončila hereckou kariéru a stala se kněžnou Monaka, čímž se její příběh proměnil v opravdovou hollywoodskou pohádku.
Elizabeth Taylor (1964)
Americká herečka Elizabeth Taylor se provdala za herce Richard Burton v roce 1964. Svatba proběhla v kanadském Montrealu poté, co Taylor získala rozvod od předchozího manžela a Burton od své ženy. Tímto spojením vznikl jeden z nejsledovanějších a nejkontroverznějších párů své doby. Taylorových osudových manželství bylo více, ale s Burtonem vstoupila do manželství s velkým mediálním zájmem i extravagancí.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Osm svateb, osm rozvodů. Některé celebrity ale zvládly i více
Reklama
Liza Minnelli (1967)
Americká herečka a zpěvačka Liza Minnelli si jako první vzala australského zpěváka-skladatele Peter Allen. Svatba proběhla v newyorském prostředí dne 3. března 1967. Byla jí tehdy přibližně 21 let a s Allenem měla víc než dva roky zasnoubení. Jejich vztah i sňatek patří k showbyznysovým kapitolám jejího života.
Bianca Jagger (1971)
Nikaragujská herečka a aktivistka Bianca Jagger se provdala za frontmana skupiny The Rolling Stones Mick Jagger dne 12. května 1971 v Saint-Tropez ve Francii. Obřad měl velký dopad v rockově-celebrity světě, pár měl brzy poté dceru a jejich manželství, byť nakonec skončilo rozvodem, bývá považováno za ikonické období jet-setu raných 70. let.
ČTĚTE TAKÉ: Herečky, modelky, ale i manželka prezidenta. Které ženy prošly postelí Micka Jaggera?
Všechny štítky
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama