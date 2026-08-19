Monika Leová má vietnamské kořeny po tatínkovi, a přestože sama přiznává, že vietnamsky dlouho téměř neuměla, dnes je tento jazyk součástí jejího každodenního života. S otcem, který v Česku žije už více než třicet let, navíc provozuje restauraci, kde se jazykové role občas pořádně prohodí. „Táta mluví špatně česky, na to, že tady žije více než třicet let. Ale já už jsem si na tu jeho lámanou češtinu zvykla,“ směje se bývalá Miss.
Monika Leová odhalila rodinné tajemství. Táta ji vietnamsky schválně neučil, pak přišel radikální krok
Monika Leová dnes vietnamštinu využívá téměř každý den, ještě před lety ale s jazykem svého tatínka pořádně bojovala. Ten ji totiž jako dítě schválně neučil, a když zjistil, že se kvůli tomu nedomluví s vietnamskou částí rodiny, rozhodl se situaci vyřešit po svém.
V dětství přitom Monika vietnamsky téměř nemluvila. Tatínek ji ani její sourozence jazyk neučil. „Ono mu to vyhovovalo, že jsme mu nerozuměli a on nás mohl pomlouvat,“ zavtipkovala Leová. Jenže když oslavila osmnáctiny, došlo mu, že by se jeho děti mohly s vietnamskými prarodiči jen těžko domluvit. Rozhodl se proto pro poněkud radikální řešení. Moniku poslal na tři měsíce samotnou do Vietnamu, aby se jazyk naučila.
Začátky prý byly pořádně krušné. „Já tam byla jak opička. Když jsem měla hlad, tak jsem si ukazovala na břicho,“ vzpomíná se smíchem v podcastu Pokec Bowl. Pomáhal jí slovníček, do kterého si zapisovala vietnamská slovíčka tak, jak je slyšela. Nakonec se ale jazyk skutečně naučila a dnes ho využívá i v restauraci, kterou s tatínkem provozuje. V kuchyni pracují Vietnamci, kteří se zase učí česky. „Já na ně mluvím vietnamsky, oni na mě česky. Je to vtipný a někdy ta jazyková bariéra je obrovská,“ popisuje.
Vietnamskou kulturu se navíc snaží předávat i svým dětem. Jakmile její dcera Mia začala s příkrmy, dostávala postupně i vietnamská jídla a dnes už dokonce umí jíst hůlkami. „Tohohle jídla se podle mě nedá přejíst. Já ho jím v podstatě každý den. Je to barevný, svěží, není to tak těžký jako česká klasika,“ pochvaluje si Monika. A přestože vietnamská kuchyně u ní doma vede, na českou klasiku rozhodně nezanevřela. „Ale i svíčkovou si dám s radostí,“ dodává.