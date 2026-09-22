Romy Schneiderová měla herectví zapsané v rodině. Už jako třináctiletá si do deníku poznamenala, že se musí stát herečkou, a netrvalo dlouho, než se její přání splnilo. V sedmnácti letech se díky roli mladé císařovny Alžběty Bavorské v sérii filmů o Sissi proměnila v jednu z nejslavnějších tváří evropské kinematografie. Sladký obraz princezny ji ale brzy začal svazovat. Schneiderová chtěla dokázat, že umí mnohem víc než jen půvabně nosit korzet a císařské šaty.
Měla tvář princezny, její život připomínal tragické drama. Romy Schneiderová přišla o lásku i milovaného syna
Byla jednou z nejkrásnějších evropských hereček své generace, ale její vlastní život měl k pohádce daleko. Romy Schneiderová se v sedmnácti proslavila jako císařovna Sissi, milovala Alaina Delona, před kamerou zářila a v soukromí čelila ztrátám, které by srazily na kolena téměř každého. Zemřela ve pouhých 43 letech. 23. září by jí bylo 88.
Alain Delon změnil její život
K zásadnímu obratu došlo v roce 1958, kdy potkala tehdy ještě málo známého francouzského herce Alaina Delona. Zpočátku si údajně příliš nepadli do oka, během společného natáčení filmu Christine se ale Romy zamilovala. Kvůli Delonovi opustila Rakousko, přestěhovala se do Paříže a začala budovat úplně novou kariéru. Z filmové Sissi se postupně stávala moderní, sebevědomá a mnohem dramatičtější herečka.
Jejich vztah byl stejně bouřlivý jako slavný. Hádky střídalo usmiřování, do toho přicházely Delonovy nevěry. Konec přišel způsobem, který by obstál i ve filmovém melodramatu. Když se Schneiderová v roce 1964 vrátila z Hollywoodu, našla v prázdném bytě kytici rudých růží a krátký vzkaz od Delona, že odjíždí s jinou ženou do Mexika. Pro Romy následoval psychický kolaps a podle dobových pramenů i pokus o sebevraždu.
Před kamerou se k sobě ještě jednou vrátili
Jejich milostný příběh skončil, ten filmový však nikoli. O čtyři roky později si Delon prosadil Schneiderovou jako svou partnerku do filmu Bazén. Právě snímek z roku 1968 se stal jedním z nejslavnějších filmů obou herců. Romy už v něm nebyla nevinnou Sissi, ale smyslnou, sebevědomou ženou. Role Marianne definitivně potvrdila její místo mezi největšími hvězdami francouzské kinematografie.
Soukromě však štěstí hledala mnohem obtížněji. Dvakrát se vdala a dvakrát rozvedla. Z prvního manželství s Harrym Meyenem měla syna Davida, s druhým manželem Danielem Biasinim dceru Sarah. Do jejího života se zároveň postupně přidávaly problémy s alkoholem a léky. Přesto dál hrála a během kariéry vytvořila více než šest desítek filmových rolí.
Nejhorší rána ale přišla v roce 1981. Její čtrnáctiletý syn David tragicky zemřel při nehodě, když se při přelézání plotu vážně zranil. Pro Schneiderovou to byla ztráta, ze které se už podle lidí z jejího okolí nikdy skutečně nevzpamatovala.
O necelý rok později, 29. května 1982, byla Romy Schneiderová nalezena mrtvá ve svém pařížském bytě. Bylo jí pouhých 43 let. Jeden z mužů, kteří se po její smrti znovu objevili po jejím boku, byl symbolicky Alain Delon. Muž, kvůli němuž kdysi opustila svůj starý život, jí pomohl vystrojit pohřeb a podle dobových zpráv se zasadil o to, aby byla pohřbena vedle svého milovaného syna.
Romy Schneiderová po sobě nezanechala jen Sissi. Zanechala desítky filmů a obraz ženy, která se dokázala zbavit role, jež ji proslavila, a vybudovat si druhou, mnohem odvážnější kariéru. Francouzské publikum na ni nezapomnělo ani dlouho po její smrti. V anketě na konci 20. století ji Francouzi označili za herečku století. Její tvář zůstala jednou z těch, které film jednoduše nestárne.