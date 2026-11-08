Když režisér Dušan Klein obsazoval začátkem osmdesátých let komedii Jak svět přichází o básníky, rozhodl se vsadit na dvě prakticky neznámé tváře. David Matásek a Pavel Kříž byli tehdy mladí herci bez větších zkušeností před kamerou a jen těžko mohli tušit, že se z nenápadného snímku stane divácký hit, který se nakonec dočká dalších pěti pokračování.
Matásek a Kříž skončili v rukou policie. Divoká noc při natáčení Básníků měla drsnou dohru
Filmoví Básníci patří k nejoblíbenějším českým komediím a pro Davida Matáska i Pavla Kříže znamenali zásadní průlom v kariéře. Zatímco diváci si je zamilovali jako nerozlučnou dvojici Kendyho a Štěpána, mimo kamery oba mladí herci zažívali dobrodružství, která by se klidně mohla stát námětem dalšího filmu. Jedno z nich se odehrálo v Mělníku a skončilo pořádným výpraskem.
Právě David Matásek na tehdejší začátky vzpomíná s velkou vděčností. Ta směřuje zejména k režisérovi, který mu dal životní příležitost. „Chtěl bych takhle nahoru pozdravit pana Dušana Kleina, který měl tu odvahu, že dva totální nekňuby, jejichž jména na plakátě neznamenala vůbec nic, obsadil do hlavních rolí tohohle filmu,“ uvedl herec.
Sám přitom přiznává, že o filmování tehdy s Křížem nevěděli téměř nic. O to větší prostor ale měli pro nejrůznější mladické nerozvážnosti.
Do baru je nepustili kvůli džínám
Jedna z nejdivočejších příhod se odehrála během natáčení v Mělníku. Herci tehdy požádali produkci, zda by ve městě nemohli přespat. Argumentovali tím, že se nebudou muset brzy ráno cestovat z Prahy a na plac dorazí včas a odpočatí. Jenže skutečný důvod byl poněkud jiný.
„To samozřejmě nebyla pravda. Šli jsme do baru,“ přiznal Matásek. Večerní zábava ovšem narazila na nečekanou překážku. U vstupu do místního podniku je zastavil vyhazovač, kterému se nelíbilo jejich oblečení. Oba na sobě totiž měli džíny, ve kterých byl vstup zakázán.
Mladí herci se snažili protestovat. Připadalo jim absurdní, že je na diskotéku pro mladé nechtějí pustit právě kvůli kalhotám, které tehdy běžně nosili. Ochranka ale neustoupila. Když se zeptali, zda mohou přijít v jakýchkoliv jiných kalhotách, reakce byla pozitivní, a tak se mladíci rozhodli vzít vyhazovače za slovo. Protože si s sebou nepřivezli žádné společenské oblečení, vymysleli vlastní řešení. „Tak jsme si vzali pyžamový kalhoty a nakráčeli jsme na bar,“ zavzpomínal herec.
Místo pomoci přišel další výprask
Jejich převlek však situaci rozhodně neuklidnil. Naopak. Vyhazovač jejich počínání považoval za provokaci a poté, co se oba mladíci začali zajímat o místní dívky, došlo podle Matáska k fyzickému konfliktu. „To samozřejmě popudilo tu gorilu tak, že nás zfackovala,“ popsal herec.
Dvojice se ale s nepříjemným zážitkem nehodlala smířit. Rozhodla se přivolat tehdejší Veřejnou bezpečnost, od které očekávala pomoc. Jenže následovalo ještě větší překvapení. „Nenapadlo nás nic lepšího, než že jsme šli do budky, vytočili jsme 158 a zavolali jsme na sebe policii, která nás domlátila,“ vyprávěl Matásek.
Z plánované bezstarostné noci se stalo dobrodružství, na které oba herci jen tak nezapomněli. A následky jejich výpravy se projevily hned následující ráno, kdy měli pokračovat v natáčení. Jejich potlučený vzhled totiž musela řešit maskérka, která podle Matáskova vyprávění dala jasně najevo, že něco podobného už nechce znovu zažít. „Takže produkce už nám potom další přespávačku na Mělníce zatrhla,“ uzavřel herec historku.
Z mladických průšvihů se stalo celoživotní přátelství
I když si Matásek s Křížem při natáčení prvních Básníků užili i podobně nepříjemné chvíle, právě tento film zásadně ovlivnil jejich další životy. Zatímco Pavel Kříž se stal pro diváky navždy především romantickým Štěpánem Šafránkem, Matásek si získal popularitu jako jeho nejlepší kamarád Kendy.
První snímek z roku 1982 odstartoval sérii, ke které se oba opakovaně vraceli po několik desetiletí. Naposledy se společně v rolích Štěpána a Kendyho objevili ve filmu Jak básníci čekají na zázrak z roku 2016.