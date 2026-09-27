Vedle Jiřího Lábuse, Vladimíra Menšíka, Stelly Zázvorkové, Jany Brejchové, Vlastimila Brodského, Vladimíra Dlouhého nebo Dagmar Patrasové tehdy dostaly výrazný prostor také dvě děti. Honzíka Majera hrál Ondřej Kepka a jeho kamarádku Mařenku Hermannovou Veronika Týblová. Zatímco Kepka u filmu a médií zůstal, život jeho seriálové parťačky se nakonec vydal úplně jiným směrem.
Mařenku už na obrazovce neuvidíte, Honzík u filmu zůstal. Co dnes dělají dětské hvězdy Arabely
Kouzelný prsten, létající plášť, Rumburak i říše, do níž se dalo dostat jediným zazvoněním. Arabela patří k seriálům, které přežily několik generací diváků, a přestože od její premiéry uplynulo už více než 45 let, některé scény si dodnes vybaví i lidé, kteří původní vysílání vůbec nezažili. První díl odvysílala Československá televize na Boží hod vánoční 25. prosince 1980.
Mařenka měla k herectví blízko jen několik let
Veronika Týblová se před kameru nedostala díky herecké rodině. Filmaři ji objevili už jako dítě a ještě před Arabelou se objevila ve filmu Kočičí princ. Když potom získala roli Mařenky, bylo jí kolem deseti let. Natáčení po boku tehdejších hereckých legend později popisovala jako mimořádné období, během kterého s Ondřejem Kepkou trávili spoustu času v ateliérech i na cestách.
Arabela přitom nebyla její úplně poslední zkušeností před kamerou. Následovaly další dětské role, mimo jiné v seriálu Kousek nebe nebo v pohádkových projektech. Herecká kariéra ale skončila ještě v době, kdy byla velmi mladá. Její otec, novinář, který po roce 1968 kvůli svým názorům čelil profesním problémům, nesouhlasil s tím, aby dcera přijala nabídku do projektu s politickým podtextem poplatným tehdejšímu režimu. Tím se její cesta k profesionálnímu herectví prakticky uzavřela.
Místo kamery přišla školní třída
Týblová nakonec vystudovala pedagogiku a vyměnila filmové ateliéry za základní školu. Učitelství se věnuje dlouhodobě a podle posledních veřejně dostupných informací stále pracuje s dětmi. Ještě v roce 2025 ji Česká televize v pořadu Výborná SHOW představovala právě jako učitelku a někdejší dětskou herečku.
Jedna věc ji však po letech přece jen mrzela. Když se začátkem devadesátých let připravovalo pokračování Arabely, tvůrci ji do role dospělé Mařenky neoslovili. V seriálu Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek ji nahradila Hana Igonda Ševčíková. Pokračování mělo premiéru na Štědrý den roku 1993 a místo původních třinácti nabídlo 26 dílů.
Honzík u filmu zůstal, jen se přesunul také za kameru
Ondřej Kepka měl k hereckému prostředí blízko od narození. Jeho maminkou byla herečka Gabriela Vránová a před kamerou se objevoval už jako dítě. Právě Honzík z Arabely se ale stal rolí, kterou mu diváci připomínají dodnes. Kepka se ostatně k seriálu ani po desetiletích neobrací zády. V rozhovoru pro Český rozhlas v roce 2025 vzpomínal, že šlo z produkčního, organizačního i hereckého hlediska o mimořádný projekt, který ho výrazně ovlivnil.
Po gymnáziu vystudoval herectví na DAMU a následně také režii na FAMU. Postupně se jeho profesní záběr rozšířil od hraní k režii, dokumentární tvorbě, rozhlasu, pedagogické činnosti i moderování. Podle jeho profesního profilu se dál věnuje filmové, televizní a divadelní režii a pracuje také jako herec a autor.
A rozhodně nejde jen o minulost. V roce 2026 je Kepka stále prezidentem Herecké asociace a pokračuje také v práci pro Český rozhlas. Je jedním z moderátorů Nočního Mikrofóra na Dvojce a před mikrofonem byl aktivní ještě v září 2026.
I v soukromí už dávno začala jiná kapitola
Kepka je od roku 2022 ženatý s grafickou designérkou a fotografkou Janou Vrabcovou. Seznámili se v době, kdy byla jeho studentkou na jedné z přednášek na Vysoké škole ekonomické. Dělí je třiadvacet let. Po několika letech vztahu se vzali v kostele ve slovenské Šaľe, odkud Jana pochází.
Zatímco tedy seriálová Mařenka odešla z hereckého světa a našla svou profesní cestu ve školství, Honzík se od filmu nikdy úplně nevzdálil. Jen se postupně přesunul také za kameru, k mikrofonu a k práci pro hereckou obec. Dvojice, která kdysi s kouzelným prstenem propojovala svět lidí s říší pohádek, dnes žije dva naprosto odlišné životy. Arabela je ale i po více než 45 letech spojuje – alespoň v očích diváků.