Lukáš Skupin, kterého si diváci pamatují jako nejtěžšího účastníka první řady Extrémních proměn, dnes působí jako člověk, který si svůj druhý život opravdu užívá. Na sociálních sítích se pochlubil zamilovanými fotografiemi s blond partnerkou. Společně vyrazili na pouť a z jejich úsměvů je vidět, že Lukáš prožívá období, o kterém se mu dřív možná ani nesnilo.
Lukáš z Extrémních proměn jezdil i k bankomatu autem. Po shození 119 kilo ukázal novou lásku
Lukáš Skupin z první řady Extrémních proměn dnes září po boku nové partnerky, cesta k současnému štěstí ale byla mimořádně těžká. V nejtěžším období vážil až 260 kilogramů, nezvládal běžné fungování a kvůli váze jezdil autem i k bankomatu. Po proměně shodil 119 kilo a podle svých slov dostal šanci začít znovu žít.
Za dnešní spokojeností je ale příběh, který měl dlouho k radosti daleko. Lukáš se v minulosti kvůli extrémní obezitě dostal na hranici běžného fungování. V podcastu Doktor Evžen otevřeně popsal, jak hluboko se propadl, než přišel zlom.
Na vrcholu vážil 260 kilo
Do televizní proměny vstupoval s váhou 230 kilogramů, jeho nejtěžší období ale bylo ještě dramatičtější. Ručička váhy se tehdy vyšplhala až na 260 kilogramů. Na otázku, jak člověk může takovou situaci nechat zajít tak daleko, odpověděl bez výmluv. „Kašlete na to a neřešíte váhu. Prostě sám sebe neřešíte, tak neřešíte ani kolik vážíte,“ řekl obezitologovi Evženu Machytkovi.
Jeho tehdejší život stál na stresu, nepravidelném jídle, alkoholu a večírcích. Lukáš přiznal, že dokázal vypít obrovské množství alkoholu. „Třeba i tři flašky za den alkoholu se daly vypít,“ uvedl. K tomu se přidávalo pivo a kaloricky vydatné večeře. Denní příjem se tak podle jeho slov mohl vyšplhat až k neuvěřitelným 12 000 kaloriím.
K bankomatu jezdil autem
Extrémní váha ho postupně připravila o pohyb i obyčejnou svobodu. I když pracovně dál fungoval a vedl firmu, fyzicky už téměř nezvládal běžné situace. Nedokázal dojít ani několik desítek metrů za zaměstnanci na stavbu. Většinu věcí proto řešil z auta.
Jenže i samotné auto se stalo problémem. Do běžného vozu se nevešel, takže si musel pořídit větší. Až absurdně dnes působí jeho vzpomínka na to, jak si jezdil vybírat hotovost. „Nebyl jsem vůbec schopnej ničeho. Já jsem si dokonce i do bankomatu jezdil vybírat peníze autem,“ popsal. K bankomatu tak přijel vozem a peníze si vybral přes stažené okénko.
Obezita zasáhla i jeho soukromí a partnerský život. Lukáš otevřeně přiznal, že s extrémní váhou se vytratila intimita i chuť na sex. Podle něj nešlo jen o fyzické překážky, ale také o změny v těle. „Já myslím, že to i nějak to tělo si nevytváří nějaký ty hormony, takže nemáte ani chuť na ten sex,“ řekl upřímně. Přiznal také, že měl potíže i s běžnou hygienou.
Proměna, která mu vrátila život
Zlom přišel ve chvíli, kdy si uvědomil, že už mu nestačí ani velké auto a že jeho život se stále víc zužuje. Během roční účasti v Extrémních proměnách se mu podařilo shodit 119 kilogramů. Stal se tak účastníkem s největším váhovým úbytkem v první řadě pořadu.
Spolu s proměnou těla přišly i další životní změny. Po letech se rozešel s tehdejší partnerkou Haničkou a postupně začal stavět nový život. Dnes se jeho váha pohybuje přibližně kolem 125 kilogramů a Lukáš působí úplně jinak než muž, který kdysi nezvládal dojít ani k bankomatu.
Na sociálních sítích teď ukazuje, že se znovu raduje z obyčejných věcí. Výlet na pouť, úsměv po boku partnerky nebo chvíle, které by dřív byly kvůli váze a zdravotním omezením téměř nemožné, pro něj mají úplně jinou hodnotu. Extrémní proměna mu nezměnila jen postavu. Dala mu šanci znovu žít.
Zdroj: Podcast Dr. Evžen