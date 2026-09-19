Téměř pět let od chvíle, kdy začala na veřejnost vystupovat první svědectví, dostala kauza psychiatra Jana Cimického definitivní soudní tečku. Městský soud v Praze v pátek zamítl jeho odvolání a potvrdil pětiletý trest vězení i desetiletý zákaz výkonu lékařské činnosti. Cimický byl pravomocně uznán vinným za 35 případů vydírání a čtyři sexuální útoky.
„Lhostejnost je pravá ruka zla,“ říká Jana Fabiánová po rozsudku nad Cimickým
Po téměř pěti letech čekání je kauza Jana Cimického pravomocně uzavřená. Pětiletý trest vězení přinesl ženám, které proti někdejšímu psychiatrovi vypovídaly, především úlevu a pocit, že jejich svědectví mělo smysl. Hořkost ale zůstává kvůli rozhodnutí o odškodnění.
Pro ženy, které během vyšetřování a soudních jednání opakovaně vypovídaly o svých zkušenostech, znamenal verdikt především konec dlouhého čekání. Moderátorka Martina Hynková Vrbová popsala okamžik nikoli jako radost nad trestem jiného člověka, ale především jako úlevu.
„Dnes padl pravomocný rozsudek v náš prospěch. Po téměř pěti letech čekání a bolestného vracení se k tomu, co jsme prožily, cítím obrovskou úlevu. Soud potvrdil, že naše výpovědi mají váhu a že mělo smysl promluvit. Necítím radost z cizího trestu. Jsem vděčná, že přišla spravedlnost a že můžeme tuto bolestnou kapitolu uzavřít,“ napsala na sociální síti.
Úleva, ale ne úplná spokojenost
Jedna věc však podle ní zůstává hořká. Odvolací soud přiznal každé z poškozených částku 30 tisíc korun a se zbytkem nároků je odkázal na civilní řízení. Hynková Vrbová upozornila, že to pro ženy může znamenat další soudní proces a další návraty k událostem, které se už během trestního řízení musely opakovaně snažit popsat.
„Mrzí mě však rozhodnutí o náhradě nemajetkové újmy. Odvolací soud vyšel z částky 30 tisíc korun pro každou z 39 žen, přestože nejnižší požadovaná částka činila 75 tisíc. Za výraz respektu k obětem bych považovala, kdyby vyšel alespoň z této částky. Ženy navíc odkázal s jejich nároky do civilního řízení, což znamená další proces, čekání a návraty k bolestným zkušenostem.“
Ve svém vyjádření zároveň zdůraznila něco, co kauzu provázelo od samého začátku – zásadní roli žen, které byly ochotné veřejně promluvit. Zvlášť vyzdvihla Janu Fabiánovou, jejíž svědectví patřilo k prvním, která případ dostala do veřejného prostoru.
„Mé největší poděkování patří všem ženám, se kterými jsem touto kauzou procházela. Každá z nás musela znovu otevřít něco velmi bolestného a najít sílu o tom promluvit. Držely jsme při sobě a dodávaly si odvahu. Bez naší společné statečnosti a vytrvalosti by dnešní den možná nepřišel. Za mimořádnou odvahu děkuji Janě Fabiánové, která jako první veřejně promluvila o tom, co se dělo v ordinaci MUDr. Cimického. Její hlas dodal sílu i nám ostatním,“ uvedla.
A svůj vzkaz zakončila slovy: „Každému, kdo si prošel něčím podobným, přeji, aby našel sílu promluvit, nezůstal sám a byl vyslyšen a respektován. Dnes jsme byly vyslyšeny.“
Fabiánová: Neměla by to být jen práce obětí
Také Jana Fabiánová po verdiktu připomněla, že podle ní celá kauza přesahuje příběhy jednotlivých žen. Ve svém vyjádření se obrátila i na lidi v okolí těch, kteří podobné jednání vidí nebo o něm mají podezření. Cimický podle jejích slov „40 let ubližoval lidem, kteří 1) si k němu šli pro pomoc 2) pracovali s ním 3) studovali u něj,“ uvedla.
Fabiánová zároveň vyzvala k větší odpovědnosti okolí. „Takovýhle zvěrstva už se nesmí dít… Prosím, hlavně muže, aby se nebáli postavit za oběti, aby se nedívali jinam, i když je to ‚snazší‘. Přála bych si, aby tahle dřina nebyla na obětech, ale aby predátory pomohli zastavit jejich kolegové, okolí, a ne jen ti už zranění. V pozici slabšího se přece může ocitnout každý z nás. Lhostejnost je pravá ruka zla a násilí nesmí být jedno nikomu z nás. Děkuju všem, co stali při nás, bojovali s námi, nezatratili nás. Byla to těžká a dlouhá cesta, ale pravda vyhrála.“
Cimický vinu dlouhodobě odmítal
Jan Cimický během celé kauzy svou vinu popíral. „Necítím se být vinen. Padesát dva let se snažím poctivě vykonávat své povolání,“ prohlásil už v lednu 2024. „Vždy jsem se snažil, aby vztah mezi mnou a pacienty byl založen na důvěře, pouze tak jim mohu pomoci. Pokud jsem se něčím provinil, tak vírou v pravdu a spravedlnost,“ uvedl tehdy.
Odvolací soud však jeho argumentaci nepřijal a nenašel důvod, proč do výroku o vině a trestu zasahovat. Předseda senátu připomněl zejména postavení psychiatra vůči lidem, kteří za ním přicházeli v obtížné životní situaci.
„Skutková zjištění jsou podložena provedeným dokazováním,“ zaznělo u soudu. Pětiletý trest označil soudce za přísný, nikoli však nepřiměřený: „Je velice přísný vůči obžalovanému, nicméně pokrývá všechny okolnosti, které s tím souvisejí. Někdo přijde zoufalý pro pomoc a odchází s ještě větší sadou psychických problémů, protože psychiatr, místo toho, aby pomohl, na něj zaútočí. Na tu nejintimnější část osobnosti, intimní partie těl.“
Právě definitivnost verdiktu je pro ženy, které v případu vypovídaly, patrně nejvýznamnější změnou. Trestní část kauzy po letech skončila. Jak ale ukazují jejich reakce, samotný rozsudek nedokáže vymazat to, čím si během celé cesty prošly – a otázka odškodnění pro některé z nich ještě uzavřená není.