Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, to nejsou jen filmové lahůdky a módní přehlídka na červeném koberci. Slavné hvězdy si jedou do Varů užít také divoké večírky a oslavy narozenin, kde teče alkohol proudem. Mnohdy si z nich odnášejí zážitky, na které jen tak nezapomenou, i když by nejspíš chtěli.
Legendární skandály Varů: Opilý Hrdlička, zákaz vstupu pro Agátu a divoké kalhotky Verešové
Už v pátek začne 60. filmový festival v Karlových Varech, prestižní společenská i kulturní událost. Přes všechen glanc a třpyt filmových hvězd zde ovšem každoročně dochází i k trapasům, za nimiž v řadě případů stojí alkohol.
Vzhledem k tomu, že karlovarský festival je akce velkých rozměrů, úplně neplatí, že co se stalo ve Varech, zůstane ve Varech. A tak se o nejrůznějších extempore dozvídá i veřejnost. Připomeňte si ty nejznámější skandály v naší galerii.
Hrdlička to přestřelil
Na festival v Karlových Varech 2016 nebude vzpomínat rád Michal Hrdlička, bývalý moderátor Sportovních novin a současný manžel a manažer tenistky Karolíny Plíškové. Toho roku totiž Hrdlička posílený větším množstvím alkoholu projevoval náklonnost hned několika ženám a při odchodu do hotelu se sotva držel na nohou. Jeho, tehdy ještě veřejně nepřiznaná partnerka, ve stejný čas bojovala na kurtech ve Wimbledonu. Hrdlička měl co žehlit, Plíšková si ho dokonce vymazala ze sociálních sítí. O dva roky později se ovšem vzali.
Hrdlička to přestřelil
Na festival v Karlových Varech 2016 nebude vzpomínat rád Michal Hrdlička, bývalý moderátor Sportovních novin a současný manžel a manažer tenistky Karolíny Plíškové. Toho roku totiž Hrdlička posílený větším množstvím alkoholu projevoval náklonnost hned několika ženám a při odchodu do hotelu se sotva držel na nohou. Jeho, tehdy ještě veřejně nepřiznaná partnerka, ve stejný čas bojovala na kurtech ve Wimbledonu. Hrdlička měl co žehlit, Plíšková si ho dokonce vymazala ze sociálních sítí. O dva roky později se ovšem vzali.
Zákaz vstupu pro Agátu
Agáta Hanychová a její tehdejší a i současný partner Mirek Dopita popíjeli v roce 2012 v jednom z karlovarských klubů. Cestou na hotel modelka upadla a v nelichotivém stavu si ji začal fotit kolemjdoucí. Dopita muže napadl a sebral mu fotoaparát. Nakonec skončil na policii a později vyfasoval za napadení dvouletou podmínku. Agáta pak byla několik let nežádoucí osobou na festivalu.
Alkoholem umocněná Gottová
Ohromnou zábavu si ve Varech v roce 2004 užila podle serveru Extra.cz alkoholem posilněná Ivana Gottová, tehdy ještě Macháčková. Karlovarská atmosféra pohltila budoucí manželku Karla Gotta natolik, že evidentně neřešila, kdo její taneční kreace spatří a že na ni míří i objektivy fotoaparátů.
Mareš a roztrhlé kalhoty
Nepříjemné faux pas v roce 2016 na festivalu prožil i moderátor Leoš Mareš. Tomu před fanoušky a médii praskly kalhoty a trapas byl světě.
Divoké kalhotky Verešové
Trapas na filmovém festivalu prožila i modelka Andrea Verešová. V momentě, kdy dosedala do křesla u kadeřníka, fotografové stihli pořídit snímky jejích kalhotek, které „vykoukly“ z mini šatů vystudované právničky. Verešová tak v roce 2009 ukázala víc, než chtěla.
Menzel dorazil s manželkou, osahával Partyšovou
Za jeden z největších excesů této akce mohl již zesnulý režisér Jiří Menzel. Ten byl totiž v roce 2014 ve Varech vyfotografován, jak se jeho „ruka šmátralka“ dostala pod šaty moderátorky Gabriely Partyšové.
Manžel Belohorcové versus Mareš
Konfliktu se před lety na festivalu nebál manžel bývalé moderátorky Zuzany Belohorcové. Ten se Blesku rozpovídal o tom, co o něm kdysi řekl slavný moderátor Leoš Mareš, a bylo vidět, že měl chuť s ním tuto záležitost vyřešit takzvaně „po chlapsku“. „Nejvíc mě před osmi lety nas*al Mareš. Ten v rádiu řekl, že jsem se pověsil na Belohorcovou a jsem lůza. Řekl, že jsem mlha z ho*na. Chtěl jsem si to s ním vyříkat, ale vždycky mi utíkal. Ale teď před třemi dny jsem ho potkal a on mi zamával, jako že jsme kámoši,“ pověděl Vlasta Hájek.
Faux pas Zellwegerové
Renée Zellwegerovou potkalo v roce 2007 to, čeho se obává každý cestující. Během cesty do Česka se jí v Londýně ztratily kufry s veškerým oblečením. Slavná herečka tak musela na červený koberec ve Varech přijít v džínách a obyčejném černém tričku. Tedy v outfitu, ve kterém cestovala.
Rozjeté narozeniny Jiřího Macháčka a skoky do vody
O trapas, pobavení i šok se postaraly hvězdy Jiří Macháček, Tatiana Dyková a Aňa Geislerová. Tato partička pořádně zapila narozeniny Jiřího Macháčka, který v roce 2010 ve Varech slavil čtyřiačtyřicet let. Podle iDnes se po bujaré oslavě všichni rozhodli ráno vykoupat u lázeňské kolonády v řece Teplé.
Nahota kamaráda Bokové
Alkoholové opojení s noblesou nezvládl v minulých letech kamarád herečky Jenovéfy Bokové. Ten se po bujarém večírku ráno vykoupal nahý v jedné z karlovarských fontán. Koupačka byla samozřejmě hned zdokumentovaná paparazzi a už za několik hodin se internetem šířily fotografie rozdováděného naháče.
Odhalená Tereza Nvotová
Velkou legraci si v roce 2014 užila ve Varech i herečka Tereza Nvotová. Ta se odhalila během popíjení s kolegyní Petrou Nesvačilovou.
Popíjení Bolka Polívky
Geňa pil přímo z lahve
Richard Genzer to na Becher terasa party v Karlových Varech v roce 2018 pořádně rozbalil, všem přítomným říkal, že má všechno na háku a hodlá si užít léto plnými doušky.
Dvě dámy, jedny šaty
To, že se dvě dámy objeví na jedné události ve stejných šatech, se občas bohužel stane. Tuto malou nepříjemnost má za sebou i modelka Nikol Švantnerová, která na party během karlovarského festivalu oblékla v roce 2019 stejný kousek jako partnerka politika Jaroslava Faltýnka. „Měla jsem mít úplně jiné šaty, ale roztrhly se mi ty připravené, tak jsem si vzala tyhle ze Zary, které jsem si před časem koupila. Přítel měl problém, že jsou moc krátké, ale když jsem mu řekla, že loni jsem tady byla polonahá a dneska mám šaty, tak se jen smál,“ svěřila se Blesku Nikol.
Holubová ukázala podvazky
To, že přehnaný stud jí nic neříká, dokázala herečka Eva Holubová na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2016. Díky svému outfitu se vrátila do let dávno minulých a svým vzezřením připomínala kabaretní tanečnici. Zdá se, že si herečka tehdejší prestižní akci firmy vyrábějící šampaňské spletla s divokou show a všem ukázala své černé nadkolenky se sexy krajkou.