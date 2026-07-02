Přeskočit na obsah
2. 7. Patricie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Legendární skandály Varů: Opilý Hrdlička, zákaz vstupu pro Agátu a divoké kalhotky Verešové

Andrea Verešová
Andrea VerešováFoto: Profimedia
Andrea Verešová
Andrea VerešováFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Už v pátek začne 60. filmový festival v Karlových Varech, prestižní společenská i kulturní událost. Přes všechen glanc a třpyt filmových hvězd zde ovšem každoročně dochází i k trapasům, za nimiž v řadě případů stojí alkohol.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, to nejsou jen filmové lahůdky a módní přehlídka na červeném koberci. Slavné hvězdy si jedou do Varů užít také divoké večírky a oslavy narozenin, kde teče alkohol proudem. Mnohdy si z nich odnášejí zážitky, na které jen tak nezapomenou, i když by nejspíš chtěli.

Reklama
Související

Vzhledem k tomu, že karlovarský festival je akce velkých rozměrů, úplně neplatí, že co se stalo ve Varech, zůstane ve Varech. A tak se o nejrůznějších extempore dozvídá i veřejnost. Připomeňte si ty nejznámější skandály v naší galerii.

Předchozí
1234515
Pokračovat

Hrdlička to přestřelil

Michal Hrdlička
Michal HrdličkaFoto: Profimedia.cz

Na festival v Karlových Varech 2016 nebude vzpomínat rád Michal Hrdlička, bývalý moderátor Sportovních novin a současný manžel a manažer tenistky Karolíny Plíškové. Toho roku totiž Hrdlička posílený větším množstvím alkoholu projevoval náklonnost hned několika ženám a při odchodu do hotelu se sotva držel na nohou. Jeho, tehdy ještě veřejně nepřiznaná partnerka, ve stejný čas bojovala na kurtech ve Wimbledonu. Hrdlička měl co žehlit, Plíšková si ho dokonce vymazala ze sociálních sítí. O dva roky později se ovšem vzali.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama