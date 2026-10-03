Ladislav Pešek působil na plátně často jako člověk, kterému je svět přirozeně nakloněný. Uměl být rošťácký, laskavý, rozverný i dojemný a ještě v pokročilém věku dokázal svým postavám dodat mladickou energii. Za obrazem věčně usměvavého herce se ale skrýval mnohem složitější život. Poznal ponížení, velkou lásku i velmi zvláštní první manželství, do kterého nevstoupil zamilovaný, ale ze strachu, že by si mladá žena mohla vzít život.
Lásku prožil se Štěpničkovou, svatbu s jinou. Za Peškovým prvním manželstvím stál strach ze sebevraždy
Ladislav Pešek patřil k nejvýraznějším českým hercům své generace, za úsměvem a rošťáckou energií se ale skrýval i nečekaně dramatický osobní život. Zažil útok kyselinou, osudovou lásku i první manželství, do kterého vstoupil ze strachu, že by si jeho mladá obdivovatelka mohla vzít život.
Narodil se 4. října 1906 v Brně do herecké rodiny jako Ladislav Pech. Divadlo tak bylo součástí jeho života prakticky od začátku. Dětství kočovných herců ale mělo i stinnou stránku. Rodina často měnila působiště a malý Ladislav znovu a znovu přicházel mezi cizí děti, které se na „komedianty“ nedívaly vždy s respektem.
Silně si nesl zejména vzpomínku z Mladé Boleslavi, kde ho jako sedmiletého chlapce neprávem podezřívali z krádeže pera. Učitel ho před třídou prohledával, jako by vina byla předem jasná jen proto, že patří ke kočovné herecké společnosti. Pro citlivého chlapce to bylo hluboké ponížení. Právě tehdy si měl umínit, že jednou lidem ukáže, co znamená být skutečným hercem. A opravdu ukázal.
Z rošťáka se stala jedna z největších hvězd své generace
Po studiích na konzervatoři a krátkém působení v Brně přišel v roce 1929 do Národního divadla. Tam zůstal desítky let a vypracoval se v jednu z jeho nejvýraznějších osobností. Nešlo přitom jen o komediální talent. Pešek byl mimořádně pohybově disponovaný a kvůli některým rolím na sobě pracoval téměř jako sportovec.
Legendární byl například jeho Puk ve Snu noci svatojánské. Režisér K. H. Hilar po něm vyžadoval téměř akrobatický výkon. Když mu jednou zadal skok se slovy „Na jedna se odrazit, na dvě zůstat ve vzduchu a na tři dopadnout,“ Pešek skončil s naraženým kolenem. Následně chodil do gymnastické školy, pozoroval pohyby zvířat v zoo a na jevišti šplhal, visel z větví a kombinoval herectví s tancem, stepem i klauniádou.
Přestože film zpočátku považoval za něco méně hodnotného než divadlo, nakonec právě díky němu vstoupil do paměti několika generací. „Vůbec jsem netoužil po filmu. Neměl nejlepší jméno, nechtěl jsem to ani zkusit. Bavilo mě divadlo, v němž jsem viděl své poslání, a celý film mi připadal jako nedůstojná záležitost,“ vzpomínal později ve své knize Tvář bez masky.
Ve třicátých letech se z něj přesto stala filmová hvězda. Jako septimán Čuřil ve Škole základ života nebo Kulík v Cestě do hlubin študákovy duše dokázal přesvědčivě hrát rozpustilé studenty, přestože mu už bylo přes třicet. Později přišly charakternější role, pohádky i televizní postavy, například doktor Vrtiška v Nemocnici na kraji města.
Se Štěpničkovou je spojovala láska i nekonečné hádky o herectví
Mimo jeviště byl Pešek součástí silné herecké generace, která se ve třicátých letech sešla v Národním divadle. S Jiřinou Šejbalovou, Janem Pivcem, Ladislavem Boháčem nebo Jiřinou Štěpničkovou sportovali, jezdili na výlety a trávili spolu velkou část volného času.
Právě Štěpničková se na nějaký čas stala jeho partnerkou.
Oba byli ambiciózní, temperamentní a zároveň o sobě vnitřně pochybovali. Dokázali se celé hodiny přít o herectví. Pešek zastával názor, že člověk musí některé věci v životě sám prožít, aby je dokázal přesvědčivě zahrát. Štěpničková tvrdila pravý opak.
Časem ale práce přibývala a prostoru pro vztah ubývalo. Ani jeden se nechtěl vzdát vlastní nezávislosti, a tak jejich partnerský vztah skončil. Přátelství však přežilo. Když byla Štěpničková později po nezdařeném pokusu o emigraci uvězněna, Pešek se podle dochovaných svědectví opakovaně snažil intervenovat za její propuštění.
Skutečné drama jeho milostného života ale teprve mělo přijít.
Jedna ctitelka po něm hodila kyselinu. Druhá vyhrožovala smrtí
Pešek sice neodpovídal představě klasického prvorepublikového krasavce, o ženskou pozornost ale nouzi neměl. Některé projevy obdivu ovšem překročily všechny běžné hranice. Jedna jeho ctitelka chodila do Stavovského divadla oblečená celá v černém a se závojem přes obličej. Po premiérách mu posílala porcelánové figurky a čekávala na něj před divadlem. Herec z ní začal mít strach a snažil se jí vyhýbat.
Jednou se mu však schovala do cesty a vychrstla po něm tekutinu. Ukázalo se, že šlo o kyselinu sírovou. Pešek měl obrovské štěstí. Žena se netrefila a kyselina poškodila pouze jeho oblečení. Ještě bizarnější následky ale měla jiná známost.
Dopisy podepisovala „Divá Bára“. Pak přišla hrozba sebevraždou
Velmi mladá dívka z bohaté rodiny mu začala posílat básně, v nichž komentovala jeho aktuální herecké výkony. Podepisovala se jako Divá Bára. Zpočátku mohlo jít o trochu zvláštní, ale ještě relativně nevinný obdiv. Postupně se však její chování měnilo. Začala Peška sledovat až k jeho bydlišti a v dopisech psala také o pokusu o sebevraždu. Rodiče ji proto na čas poslali do klášterní školy v Rakousku. Ani tím ale příběh neskončil. Po čase přišla další výhrůžka, že si vezme život.
A Pešek se ocitl v situaci, kterou by si jen těžko vymyslel i filmový scenárista. Mladé ženě její city neopětoval. Přesto měl strach, že pokud ji odmítne a ona skutečně spáchá sebevraždu, ponese si pocit viny celý život. Obával se také veřejného skandálu. Nakonec proto udělal něco, co dnes působí téměř nepochopitelně: s Divou Bárou se oženil.
Nebyl to ale začátek společného života. Manželství existovalo spíš formálně. Pešek se svou ženou nežil a lásku, kterou k němu cítila ona, jí nevracel. Svazek po několika letech skončil rozvodem.
Druhá svatba už přinesla úplně jiný život
Mnohem klidnější kapitola začala v roce 1942, kdy se Pešek oženil podruhé. Jeho ženou se stala Zora Plichtová. Tentokrát nešlo o manželství uzavřené ze strachu ani pod tlakem. S druhou manželkou žil spokojeně až do své smrti v roce 1986.
Vedle soukromého zázemí dál pracoval prakticky celý život. S Národním divadlem se rozloučil krátce před sedmdesátkou, před kamerou ale pokračoval. V pozdních rolích už často nehrál rozpustilé mladíky, nýbrž osamělé otce, dědečky a stárnoucí muže. Ani tehdy však nepřišel o něco, co ho provázelo od jeho studentských komedií: o schopnost dodat postavě energii a chuť do života.
Sám to vystihl větou, která se dnes čte téměř jako jeho osobní krédo: „Myslím, že si člověk musí udržet mládí až do smrti, když chce dávat lidem radost a silný zážitek. Snažil jsem se, aby byl kus mládí ve všech mých postavách, které jsem hrál, i když už stály třeba nad hrobem.“
Ladislav Pešek zemřel 13. července 1986 v Praze. Za sebou nechal desítky filmových a televizních rolí i téměř půl století na scéně Národního divadla. A také životní příběh, v němž se groteskní situace někdy až podivuhodně mísily s těmi tragickými.