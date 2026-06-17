Donald Trump patří k mužům, kteří celý život budí pozornost nejen svými výroky, majetkem a politickou kariérou, ale také soukromím. Po jeho boku se vystřídaly výrazné ženy, od manželek a dcer až po ty, jejichž jména se objevila ve spojitosti se skandály, které plnily titulní stránky médií.
KVÍZ: Ženy, které otřásly Trumpovým životem. Znáte všechny manželky, dcery i největší skandály?
Donald Trump patří k nejbohatším a nejvlivnějším mužům Ameriky, přesto i jeho život zásadně formují ženy. Některé stály po jeho boku v soukromí, jiné ovlivnily jeho veřejný obraz, kariéru i cestu k moci víc, než se na první pohled může zdát.
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Některé ženy ho formovaly od dětství, jiné ovlivnily jeho veřejný obraz, rodinný život nebo cestu do Bílého domu. Vyznáte se v tom, kdo byla Ivana, Melania, Ivanka, Tiffany nebo Stormy Daniels, a jakou roli v Trumpově příběhu sehrály? Otestujte se v našem kvízu.
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