Čestmír Strakatý a Oto Klempíř se znají dlouhé roky, dávno předtím, než se hudebník a textař začal angažovat v politice a v prosinci 2025 převzal vedení ministerstva kultury. Jejich osobní minulost však nyní vyvolala nepříjemný spor. Stačil jediný záběr zveřejněný na sociálních sítích, který podle podcastera vytvořil zavádějící dojem o jejich současném vztahu.
Tváří v tvář po sporné fotce: Strakatý Klempíře nešetřil, padla slova o podrazu i zneužitém přátelství
Nevinně působící záběr ze setkání Čestmíra Strakatého a Oty Klempíře rozpoutal ostrou debatu, v níž podcaster mluvil o podrazu a ministr kultury nakonec nabídl omluvu.
Klempíř přijal pozvání do podcastu Čestmír, kde měli oba muži možnost vysvětlit, co se během jejich setkání na filmovém festivalu v Karlových Varech skutečně odehrálo. Zatímco ministr zveřejnění snímku považoval za přirozené, Strakatý jej označil za podraz.
Nečekané setkání v hotelu Pupp
Oba muži se potkali v karlovarském Grandhotelu Pupp. Strakatého Klempířova přítomnost překvapila, protože podle předchozí domluvy měl být tou dobou v Ostravě. Zároveň chtěl využít příležitosti a zjistit, proč se stále nedaří uskutečnit rozhovor, který plánovali delší dobu.
„My jsme se potkali v Karlových Varech, dole v hotelu Pupp. Já jsem tam šel, viděl jsem tě tam a byl jsem překvapenej, že tam jsi. Že nejsi v Ostravě, kde jsi měl být, protože jsi říkal, že do Varů nepojedeš. Zastavil jsem se u tebe s tím, že se tě zeptám na ten rozhovor, který jsme domlouvali poměrně dlouho,“ popsal Strakatý.
U setkání byl také zástupce romského spolku, který podcastera požádal o společnou fotografii. Poté se všichni tři vyfotili a rozhovor se stočil k tomu, proč Klempířova tisková mluvčí nereaguje na telefonáty.
„Byl tam ještě třetí muž, zástupce romského spolku, který se se mnou chtěl vyfotit. Já jsem se s ním vyfotil, následně ty jsi vyfotil všechny nás tři a bavili jsme se o tom, proč rozhovor nevychází, že nám tvá paní mluvčí nebere telefon,“ pokračoval Strakatý.
Z videohovoru vznikl příspěvek o „fajn pokecu“
Klempíř se následně pokusil spojit se svou mluvčí prostřednictvím videohovoru. Podle Strakatého se komunikace příliš nedařila, a právě proto se během ní smál. Záběr z videa se však krátce nato objevil na ministrových sociálních sítích s popiskem, který setkání prezentoval jako „fajn pokec s oblíbeným podcasterem“.
„Bylo to tam takhle, jak říkáš, vlastně to byl popis reality,“ reagoval Klempíř na Strakatého líčení.
Přiznal zároveň, že kdyby předem tušil, jaké reakce příspěvek vyvolá, nezveřejnil by ho. „Já jsem vlastně postoval tu věc jako běžně. Napostovaných fotek spolu máme opravdu hodně. Kdybych věděl, co to způsobí, tak to neudělám,“ vysvětlil.
Část uživatelů následně začala Strakatého kritizovat kvůli tomu, že má údajně blízký vztah s ministrem. Klempíř tvrdí, že právě tento vývoj ho zasáhl.
„Ale tenhle materiál, který způsobil výbuch, kdy vlastně ty lidi vynechali z toho mě a začali hejtit tebe, to mi přišlo hrozivě líto. Ale už jsem to nemohl vzít zpátky,“ dodal.
Klempíř: Jsme dlouholetí kamarádi
Na otázku, proč zveřejnil právě tento záběr, odpověděl ministr jednoduše. „Přišla mi hezká,“ uvedl. Podle něj fotografie odpovídala dlouholetému vztahu obou mužů. Klempíř připomněl, že se Strakatým mají řadu společných snímků a že se podílel také na jeho svatebním obřadu.
„Všichni se tam smějeme, je vidět, že jsme kamarádi, a my jsme kamarádi, jen… nesmíš to směrovat tam, kde to není. My jsme kamarádi, jsme dlouhá léta kamarádi, když se potkáme, tak se na sebe smějeme, byl jsem ti za oddávajícího na svatbě. Tak mi přišlo přirozený, že když nám to tam sluší takhle moc, dám to ven,“ vysvětloval.
Strakatý: Kdyby zveřejnil selfie, neřekl bych ani slovo
Podcaster však takovou interpretaci odmítl. Zdůraznil, že zveřejněný obraz nebyl společnou fotografií, k jejímuž pořízení by vědomě pózoval, ale snímkem obrazovky zachyceným během videohovoru. O jeho zveřejnění navíc předem nevěděl.
Úsměv na záběru podle Strakatého nevypovídal o jeho vztahu s ministrem, ale o absurdní situaci během nefungujícího hovoru. Právě způsob, jakým byl materiál vytržen z původního kontextu a následně prezentován, považuje za podraz.
„Kdybys postnul to selfie, které jsme si tam skutečně udělali, já bych neřekl popel,“ řekl Klempířovi.
Ministr trval na tom, že Strakatého nechtěl záměrně poškodit ani využít jejich společnou minulost ve svůj politický prospěch. Za zveřejnění sporného záběru se mu nakonec veřejně omluvil. Strakatý zároveň upozornil, že fotografie mohla v očích veřejnosti vytvářet dojem blízkého vztahu, který podle něj neodpovídal okolnostem setkání.