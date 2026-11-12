Věra Komárová se nehodlá smířit s tím, že po 24 letech skončila v Dermacolu jako nepotřebná zaměstnankyně. Manžel Vladimír Komár ji z firmy odstřihl, ona se teď chce domoci majetkového vypořádání. Je přesvědčená, že má nárok na podstatnou část hodnoty společnosti, kterou podle svých slov pomáhala vybudovat. A pokud s tím její muž nesouhlasí, hodlá si to s ním vyříkat před soudem.
Věra Komárová jde po milionech z Dermacolu. Vyhazov jí prý předpověděla kartářka
Z Dermacolu ji vyhodili jako nepotřebnou, ona se ale rozhodně nehodlá jen tak vzdát. Věra Komárová vytáhla do boje o 350 milionů a manželovi Vladimíru Komárovi poslala pořádně ostrý vzkaz. U soudu chce dokázat, že za úspěchem slavné kosmetické značky stojí i ona. A rozhodně si nebere servítky.
Samotný konec v Dermacolu jí přitom oznámila žena, kterou Komárová popisuje jako pracovnici firmy. „Byla tam taková paní, která občas chodí do práce, která mi oznámila, že už mě nebudou potřebovat. Manžel u toho byl, ale nemluvil,“ vzpomíná.
Na schůzku se prý chtěla připravit i po vzhledové stránce. „On si mě zavolal, já jsem tušila, že to bude něco takovýho. Protože mi to řekly nejen kartářky, ale také moji právníci. Já jsem se teda ještě rychle nechala učesat a nalíčit a šla jsem, aby nebyla tam za takovou pradlenku.“
Teď se chce soustředit na majetkové vypořádání. Komárová je přesvědčená, že jí náleží polovina společného majetku, a opírá se přitom o délku manželství i růst hodnoty Dermacolu. „Když jste 24 let manželé a nemáte žádnou smlouvu, tak samozřejmě veškerý majetek je na 50 procent,“ tvrdí.
Podle ní firma za dobu jejího působení vyrostla z hodnoty zhruba 50 milionů na 750 milionů korun. „Já a moji právníci víme, že když firma narostla z nějakých 50 na 750 milionů, tak samozřejmě těch 700 milionů je společný majetek,“ říká.
O tom, že by se na budování značky nepodílela, nechce ani slyšet. „Jestli on si myslí, že to tak není a já tady 24 let nebyla, nerodila mu děti a nemám na to žádný nárok, ať si to před soudem vyloží. Jestli soudkyni řekne, že jsem za celou dobu nepřinesla Dermacolu žádný příspěvek a nepodílela se na tom, že firma 20x narostla, tak ať si to tam vysvětluje,“ vzkazuje manželovi.
Připomíná, že když do firmy před lety přišla, šlo podle ní o malý podnik na pokraji krachu. „Před 24 lety to byla pidifirma, co byla úplně ke složení, a dneska je to firma, kterou jsem tam já dovedla. Těch tisíce výrobků by nevzniklo, kdybych tam já nebyla. Já snad neexistuju?!“ rozčiluje se v pořadu Flow.
Představa, že by Dermacol s manželem vlastnili napůl a dál o něm společně rozhodovali, je pro ni ovšem nepřijatelná. „Nemůže to tak být, my jsme se nikdy nebyli schopni na ničem dohodnout. Můj ženský pohled na ženskou kosmetiku je brutálně jiný než jeho, on nevidí rozdíl mezi tužkou na obočí a tužkou na oči. Teď chce dělat nové výrobky, takže good luck,“ rýpla si s tím, že se rozhodně nehodlá vzdát.