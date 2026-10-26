Po čtyřiadvaceti letech končí Věra Komárová ve funkci marketingové ředitelky společnosti Dermacol. O svém odchodu informovala zaměstnance přímo e-mailem a dala v něm najevo, že oficiální vysvětlení v podobě organizačních změn podle ní nevystihuje skutečný důvod. Její manžel a jediný majitel firmy Vladimír Komár naopak tvrdí, že personální změna souvisí výhradně s fungováním společnosti a nikoli s jejich osobními či majetkovými neshodami.
Po 24 letech přišel konec. Věra Komárová dostala výpověď z Dermacolu od vlastního manžela
Po 24 letech končí Věra Komárová ve vedení Dermacolu. Zatímco ona svůj odchod spojuje s majetkovými neshodami s manželem Vladimírem Komárem, jediným vlastníkem firmy, on tvrdí, že jde čistě o byznysové rozhodnutí. Komárová výpověď nepodepsala a dává najevo, že se značky, kterou označuje za své „první dítě“, nechce vzdát.
Komárová byla s Dermacolem spojena téměř čtvrt století a dlouhodobě patřila k jeho nejvýraznějším tvářím. Podle údajů v obchodním rejstříku nadále zůstává členkou dozorčí rady. O ukončení její manažerské role informoval server e15.cz, kterému situaci potvrdili oba manželé.
Zaměstnancům poslala osobní vzkaz
O svém konci se Komárová rozhodla informovat zaměstnance sama. Zprávu rozeslala přibližně pěti stovkám lidí napříč společností, včetně pracovníků výroby. „Právě jsem dostala výpověď po 24 letech působení pro mou milovanou značku. Oficiálně z důvodu organizačních změn, ale v realitě jde o něco jiného,“ uvedla v e-mailu, do kterého měl možnost nahlédnout server e15.cz.
Z tónu zprávy bylo patrné, že svůj odchod nevnímá jen jako standardní personální změnu. „Vážím si vás a stejně tak Dermacol mám v srdci příliš moc na to, abych sklopila hlavu a nechala všechno bez vysvětlení,“ napsala zaměstnancům.
Podle Komárové celé situaci předcházela debata o majetkovém uspořádání mezi manžely. Několik dní před výpovědí měla Vladimíru Komárovi předat návrh dohody, která by jasněji rozdělila jejich majetkové i podnikatelské odpovědnosti. V následném vyjádření tvrdila, že její manžel „není schopen“ dohody a zvolil „sérii opačných kroků“. Z jejího e-mailu však podle dostupných informací nevyplývá, že by manželé oznámili rozvod.
Vladimír Komár: Jde čistě o byznys
Vladimír Komár personální změnu potvrdil, ale její důvody popisuje jinak. Podle něj firma potřebuje upravit fungování marketingu, snížit náklady a efektivněji nakládat s penězi. „Ta firma je momentálně v takovém stavu, že já potřebuju ty marketingové peníze jednak trošku zkrátit a jednak je investovat efektivně,“ uvedl pro e15.cz. Zároveň odmítl spojovat konec své ženy ve funkci s jejich soukromými spory. „Toto je věc čistě byznysová a to, o čem se budeme mezi sebou dohadovat ohledně rozdělení majetku, budeme řešit mimo firmu,“ řekl.
Výrazně se vymezil také proti představě, že dlouholetá veřejná role jeho ženy ve společnosti automaticky znamená, že musí dál řídit marketingový rozpočet. „Věra je mediálně známá tvář té firmy, stejně jako byla Iva Kubelková a jiné tváře. Nicméně tady se bavíme o tom, že byla marketingová ředitelka. A být tváří a řídit skoro stamilionový rozpočet jsou dvě různé věci.“
Spor se týká i majetku
Přestože Vladimír Komár trvá na tom, že pracovní změna je čistě obchodním rozhodnutím, připustil, že manželé v současnosti nemají stejnou představu o budoucím majetkovém uspořádání. „Nebráním se nějaké rozumné diskusi o vypořádání, nicméně její představy bych zatím nenazval rozumné. Jsou trošku z Marsu,“ uvedl.
Komárová naopak vysvětluje návrh dohody jako snahu oddělit rozsáhlé podnikatelské aktivity a jasně určit, kdo ponese odpovědnost za jednotlivé oblasti. Vedle Dermacolu totiž vede také další projekty. „Jsem zakladatelkou velmi úspěšné mezinárodní školy, Leonardo V. Academy, se kterou máme velké plány. Založila jsem i společnost Fragrini a v rámci Dermacolu jsem 24 let nejen ředitelkou marketingu, ale i kreativní ředitelkou na vývoj strategie společnosti a nových výrobků. Naše společné podnikání je tak rozsáhlé, že jsem se rozhodla definovat, kdo má za co zodpovědnost,“ uvedla v tiskové zprávě.
Dohoda o zúžení či vypořádání společného jmění může sloužit právě k tomu, aby byly jednotlivé majetky a podnikatelské závazky mezi manžely jasně odděleny a případné budoucí spory nemusely končit dlouhým soudním řízením.
„Dermacol je moje první dítě“
Komárová zároveň dala najevo, že se značky nechce vzdát a svou dosavadní roli vnímá jako mnohem víc než jen zaměstnání. Výpověď podle svých slov nepodepsala a stále věří, že se podaří najít řešení.
„Nastalá situace mě zasáhla a obrovsky mě mrzí. Dermacol je má opravdová láska, vášeň, moje první dítě a nedovedu si představit, že bych se ho měla vzdát. V návrhu dohody jsem chtěla v jeho vedení pokračovat a svůj názor jsem nezměnila ani nyní. Věřím, že se nakonec dohodneme, ačkoliv cesta k finální dohodě je až nečekaně trnitá.“