Pavel Zuna kdysi patřil k nejvýraznějším tvářím českého televizního zpravodajství. Diváci ho vídali pravidelně, jeho jméno znala celá republika a zdálo se, že z obrazovky jen tak nezmizí. Jenže pak přišel zlom. Moderátor se stáhl z médií, změnil profesní směr a dnes žije mnohem klidnější život než v dobách své největší slávy.
Kam zmizel Pavel Zuna? Televizi vyměnil za byznys a soukromí si dnes pečlivě hlídá
Pavel Zuna býval jednou z nejvýraznějších tváří televizního zpravodajství, dnes se ale kamerám vyhýbá, pracuje mimo média a soukromí si pečlivě hlídá.
K televizní práci se dostal už na začátku devadesátých let. V roce 1991 nastoupil na stáž do Československé televize a prostředí zpravodajství ho rychle pohltilo. Ukázalo se, že má pro kameru i práci s informacemi přirozený cit, a tak na sebe nenechal úspěch dlouho čekat.
Už v roce 1993 se objevil v pořadu Události, komentáře, což byl pro tehdy začínajícího televizního novináře výrazný posun. Brzy nato se propracoval i k moderování hlavní zpravodajské relace. Skutečnou popularitu mu ale přinesla až TV Nova, kam přišel po roce 1999.
Právě v Televizních novinách se z něj stala jedna z nejznámějších moderátorských tváří své doby. Po boku Mirky Čejkové tvořil dvojici, kterou si diváci dobře zapamatovali. Zuna se navíc neprosadil jen před kamerou, ale také v zákulisí. Stal se šéfredaktorem zpravodajství a podílel se na vzniku pořadů, které si získaly velkou sledovanost, například Víkend nebo Střepiny.
Přestože měl v televizi silné postavení, po čase začal cítit, že potřebuje změnu. Mediální prostředí ho přestalo naplňovat tak jako dřív, a proto se rozhodl odejít jinam. Zamířil do soukromého sektoru a část pracovního života strávil také v Rusku, kde působil ve společnosti Home Credit.
Z obrazovek ale tehdy neodešel definitivně
Po zhruba roce se vrátil, tentokrát na Primu, kde moderoval soutěž Ber, nebo neber. Později se i tam posunul do vedení zpravodajství. Když však odešel i z této televize, z veřejného prostoru postupně zmizel a lidé se začali ptát, co se s někdejším slavným moderátorem stalo.
Důvod jeho ústupu je přitom poměrně prostý. Pavel Zuna začal pracovat pro investiční skupinu Emma Capital a s novou profesí přišla i jiná pravidla. Zaměstnavatel ho požádal, aby se v médiích veřejně neobjevoval, a Zuna tento požadavek respektoval.
Dnes je bývalému moderátorovi osmapadesát let a podle všeho si na život mimo kamery nestěžuje. Před časem se také znovu oženil. Svatbu přitom neplánoval nijak veřejně oznamovat a obřad proběhl jen v úzkém kruhu nejbližších.
Jenže jak se ukázalo, úplně utajit se mu ji nepodařilo. Informaci mimoděk prozradil jeho kamarád, novinář Jan Tuna. „S Pavlem jsme stále v kontaktu, nedávno jsem mu byl jako svědek na svatbě,“ pronesl totiž v jednom z rozhlasových rozhovorů nechtěně.
Až poté se Zuna rozhodl, že novinku ze soukromí potvrdí i sám. Prozradil, že jeho manželka se jmenuje Dana, svatba byla komorní a v osobním životě se mu daří dobře.
Z předchozího manželství s Andreou Zunovou má syny Jana a Matěje. O jejich soukromí se toho mnoho neví, někdejší moderátor si totiž rodinný život dlouhodobě chrání. Veřejně ale prozradil, že se jeho rodina v posledních letech rozrostla.
S novou manželkou má další dítě a zároveň vyženil ještě jednoho potomka. „Máme tříleté dítě. A myslím, že to stačí. Když je člověk potřetí ženatý, už to na velké chlubení není,“ uvedl pro Blesk.cz s úsměvem. Někdejší hvězda televizních obrazovek tak dnes místo večerních zpráv žije především rodinou, prací a životem, který už se neodehrává před kamerami.