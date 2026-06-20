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Kam zmizel Pavel Zuna? Televizi vyměnil za byznys a soukromí si dnes pečlivě hlídá

Pavel Zuna s manželkou
Pavel Zuna s manželkou
Pavel Zuna s manželkou
Pavel Zuna
Pavel Zuna
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12 fotografií
Pavel Zuna s manželkou |
Foto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Pavel Zuna býval jednou z nejvýraznějších tváří televizního zpravodajství, dnes se ale kamerám vyhýbá, pracuje mimo média a soukromí si pečlivě hlídá.

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Pavel Zuna kdysi patřil k nejvýraznějším tvářím českého televizního zpravodajství. Diváci ho vídali pravidelně, jeho jméno znala celá republika a zdálo se, že z obrazovky jen tak nezmizí. Jenže pak přišel zlom. Moderátor se stáhl z médií, změnil profesní směr a dnes žije mnohem klidnější život než v dobách své největší slávy.

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K televizní práci se dostal už na začátku devadesátých let. V roce 1991 nastoupil na stáž do Československé televize a prostředí zpravodajství ho rychle pohltilo. Ukázalo se, že má pro kameru i práci s informacemi přirozený cit, a tak na sebe nenechal úspěch dlouho čekat.

Už v roce 1993 se objevil v pořadu Události, komentáře, což byl pro tehdy začínajícího televizního novináře výrazný posun. Brzy nato se propracoval i k moderování hlavní zpravodajské relace. Skutečnou popularitu mu ale přinesla až TV Nova, kam přišel po roce 1999.

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Právě v Televizních novinách se z něj stala jedna z nejznámějších moderátorských tváří své doby. Po boku Mirky Čejkové tvořil dvojici, kterou si diváci dobře zapamatovali. Zuna se navíc neprosadil jen před kamerou, ale také v zákulisí. Stal se šéfredaktorem zpravodajství a podílel se na vzniku pořadů, které si získaly velkou sledovanost, například Víkend nebo Střepiny.

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Přestože měl v televizi silné postavení, po čase začal cítit, že potřebuje změnu. Mediální prostředí ho přestalo naplňovat tak jako dřív, a proto se rozhodl odejít jinam. Zamířil do soukromého sektoru a část pracovního života strávil také v Rusku, kde působil ve společnosti Home Credit.

Z obrazovek ale tehdy neodešel definitivně

Po zhruba roce se vrátil, tentokrát na Primu, kde moderoval soutěž Ber, nebo neber. Později se i tam posunul do vedení zpravodajství. Když však odešel i z této televize, z veřejného prostoru postupně zmizel a lidé se začali ptát, co se s někdejším slavným moderátorem stalo.

Pavel Zuna
Pavel Zuna
Pavel Zuna
Pavel Zuna
Zobrazit
12 fotografií

Důvod jeho ústupu je přitom poměrně prostý. Pavel Zuna začal pracovat pro investiční skupinu Emma Capital a s novou profesí přišla i jiná pravidla. Zaměstnavatel ho požádal, aby se v médiích veřejně neobjevoval, a Zuna tento požadavek respektoval.

Dnes je bývalému moderátorovi osmapadesát let a podle všeho si na život mimo kamery nestěžuje. Před časem se také znovu oženil. Svatbu přitom neplánoval nijak veřejně oznamovat a obřad proběhl jen v úzkém kruhu nejbližších.

Jenže jak se ukázalo, úplně utajit se mu ji nepodařilo. Informaci mimoděk prozradil jeho kamarád, novinář Jan Tuna. „S Pavlem jsme stále v kontaktu, nedávno jsem mu byl jako svědek na svatbě,“ pronesl totiž v jednom z rozhlasových rozhovorů nechtěně.

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Až poté se Zuna rozhodl, že novinku ze soukromí potvrdí i sám. Prozradil, že jeho manželka se jmenuje Dana, svatba byla komorní a v osobním životě se mu daří dobře.

Z předchozího manželství s Andreou Zunovou má syny Jana a Matěje. O jejich soukromí se toho mnoho neví, někdejší moderátor si totiž rodinný život dlouhodobě chrání. Veřejně ale prozradil, že se jeho rodina v posledních letech rozrostla.

S novou manželkou má další dítě a zároveň vyženil ještě jednoho potomka. „Máme tříleté dítě. A myslím, že to stačí. Když je člověk potřetí ženatý, už to na velké chlubení není,“ uvedl pro Blesk.cz s úsměvem. Někdejší hvězda televizních obrazovek tak dnes místo večerních zpráv žije především rodinou, prací a životem, který už se neodehrává před kamerami.

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Zdroj: Blesk.czzivotvcesku.czeXtra.cz

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