Devětadvacetiletá tanečnice Silke Muysová z belgického Ghentu a sedmadvacetiletý Kieran Shannon z Glasgow cestují od května 2019 po světě. Na tom by nebylo nic divného, kdyby každý pátek nesdíleli na sociálních sítích svou fotografii, na které jsou oba zachyceni zcela bez šatů, často ve fyzicky náročných pozicích a na místech, která svou krásou dokážou brát dech.
Jsou nazí, ohební a putují po světě. Svá těla pár ukazuje při atletické józe
Když se mladý pár setkal jednou pracovně ve Španělsku, ihned přeskočila jiskra, která trvá dodnes. Silke Muysová a Kieran Shannon už rok a půl putují po světě a obnažují svá těla v často fyzicky náročných pozicích, aby poukázali na krásu lidského těla. A vyzývají své fanoušky si užít svobodu bez oblečení.
Jejich nápad na „Freaky Fridays“, tedy poslední den v pracovním týdnu, kdy na své sociální sítě zveřejní svá obnažená těla v nejrůznějších pozicích či s vtipem, se lidem zalíbil natolik, že brzy získali přes 20 tisíc fanoušků a jejich počet s každým dnem stoupá. Svůj exhibicionismus objevili v květnu 2019, kdy se vydali k vodopádům, aby se vykoupali. Tehdy odhodili své oblečení a „užili si svobodu“. Krátce po tomto zážitku se rozhodli, že každý pátek zveřejní svoji fotografii v obnaženém stavu.
Mladý pár se setkal v lednu 2018 pracovně v jedné taneční společnosti ve španělském Sitges a zamiloval se do sebe. Po tříměsíční známosti opustili svá pracovní místa a rok strávili společně na cestách po Asii, které dokumentovali na svých sociálních účtech. Začali v Indii a poté pokračovali skrz Vietnam přes Kambodžu a Laos.
Přestože se velice rádi ukazují v Evině a Adamově rouše, nepovažují se za nudisty. Chtějí prý podpořit pozitivní vnímání lidského těla.
Podívejte se, co všechno belgicko-skotský pár v rámci své kampaně nafotil.
Devětadvacetiletá tanečnice Silke Muysová z belgického Ghentu a sedmadvacetiletý Kieran Shannon z Glasgow se setkali v lednu 2018 pracovně v jedné taneční společnosti ve španělském Sitges a zamilovali se do sebe. Po tříměsíční známosti opustili svá pracovní místa a vypravili se na cestu po Asii, kterou dokumentovali na svých sociálních účtech.
Silke Muysová a Kieran Shannon-1
Devětadvacetiletá tanečnice Silke Muysová z belgického Ghentu a sedmadvacetiletý Kieran Shannon z Glasgow se setkali v lednu 2018 pracovně v jedné taneční společnosti ve španělském Sitges a zamilovali se do sebe. Po tříměsíční známosti opustili svá pracovní místa a vypravili se na cestu po Asii, kterou dokumentovali na svých sociálních účtech.
Svůj exhibicionismus objevili v květnu 2019, kdy se vydali k vodopádům, aby se vykoupali. Tehdy odhodili své oblečení a "užili si svobodu". Krátce po tomto zážitku se rozhodli, že každý pátek zveřejní svoji fotografii v obnaženém stavu.
Jejich nápad „Freaky Fridays", tedy poslední den v pracovním týdnu, kdy na své sociální sítě zveřejní svá obnažená těla v nejrůznějších pozicích či s vtipem, se lidem zalíbil natolik, že brzy získali přes 20 tisíc fanoušků a jejich počet s každým dnem stoupá. Přestože se velice rádi ukazují v Evině a Adamově rouše, nepovažují se za nudisty. Chtějí prý podpořit pozitivní vnímání lidského těla.