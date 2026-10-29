Bývalý mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček se po delší době objevil na Pražském hradě, tentokrát však pozornost nepřitahoval svou někdejší funkcí, ale ženou, která ho doprovázela. Na slavnostní recepci pořádanou u příležitosti státního svátku 28. října dorazil se svou manželkou Annou. Pro dvojici, která se vzala před téměř čtyřmi lety, šlo o jedno z prvních společných veřejných vystoupení na takto významné společenské události.
Jiří Ovčáček se na Hradě ukázal s manželkou Annou. Jejich láska se zrodila díky nečekané prosbě o pomoc
Bývalý hradní mluvčí Jiří Ovčáček prošel v posledních letech výraznou životní proměnou. Z muže, kterého veřejnost znala především díky jeho působení po boku prezidenta Miloše Zemana, se stal oddaný manžel a nevlastní otec. Jeho vztah s Annou, která do Česka uprchla před válkou na Ukrajině, přitom začal za neobvyklých okolností.
Manželé si slavnostní večer ve Španělském sále zjevně užili. Anna Ovčáčková se o své dojmy podělila na sociálních sítích, kde zveřejnila společnou fotografii. „Jsem moc šťastná, že jsem mohla oslavit největší svátek České republiky na Pražském hradě,“ svěřila se. Pro rodačku z Ukrajiny měl večer ještě jeden osobní rozměr. Dostala totiž příležitost setkat se s prezidentem Petrem Pavlem, kterému osobně vyjádřila vděčnost za jeho postoj k válce v její rodné zemi. Také tento okamžik zachytila na fotografii.
Zatímco Jiří Ovčáček se na Hrad, kde strávil podstatnou část své profesní kariéry, vrátil, jeho někdejší nadřízený Miloš Zeman se slavnostního předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále nezúčastnil.
Osudové setkání změnilo život oběma
Za manželstvím Jiřího a Anny Ovčáčkových stojí příběh, který se začal odvíjet krátce po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu. Anna tehdy se svým malým synem uprchla před válkou do České republiky. Potřebovala najít bezpečné bydlení, vyřídit nezbytné dokumenty a zajistit dítěti místo ve školce. Právě v této situaci vstoupil do jejího života tehdejší prezidentův mluvčí.
V březnu 2022 se na Ovčáčka obrátil jeho ukrajinský známý s prosbou, zda by ženě s dítětem nedokázal pomoci. Zpočátku přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by z tohoto setkání mohl vzniknout milostný vztah.
„Šel jsem do kanceláře a po poledni mi zavolal jeden můj známý Ukrajinec. Zatelefonoval mi, jestli bych nepomohl mamince s malým dítětem. Já jsem si vyžádal telefonní číslo a pak jsem tady tak možná půl hodiny přemýšlel, co s tím. Nakonec jsem se podíval na kříž, který mi tady visí na stěně, a řekl jsem si: ‚Jirko, zavoláš.‘ Ještě ten den jsem je vyzvedl, protože byli z cesty nemocní a potřebovali antibiotika, hned jsme jeli do nemocnice. Další den jsme jeli vyřídit všechny potřebné papíry. Povedlo se mi díky dobrým lidem tady z Prahy jim zařídit ubytování… A vlastně tím celý příběh začal,“ vzpomínal Ovčáček v prosinci 2022 pro Blesk.
Jeho pomoc přitom neskončila u prvního zajištění střechy nad hlavou. Anně postupně pomáhal vybudovat v Česku nový život. Podařilo se mu najít samostatné bydlení, zajistit školku pro jejího syna a pomoci také s hledáním zaměstnání.
„Asi týden poté, co je ubytovala ta pražská rodina, jsem pro ně našel malý byt v pronájmu. Během tří týdnů byla zajištěna školka, pak se nám podařilo do měsíce sehnat práci. Manželka dělá už devět měsíců v neziskovém sektoru, je vzděláním ekonomka. Nikdy si nevzala žádnou sociální dávku, odvádí tady daň, platí sociální a zdravotní pojištění,“ popisoval tehdy.
Velkou radost mu dělal také Annin syn, ke kterému si vytvořil blízký vztah. „Během několika měsíců se naučil tak dobře česky, že by nikdo nepoznal, že pochází z Ukrajiny,“ pochvaloval si chlapcovy pokroky.
Svatba přišla pouhých osm měsíců po seznámení
Z původně nezištné pomoci postupně vyrostlo hlubší pouto. Oba měli za sebou náročné životní období a podle Ovčáčka právě společné porozumění sehrálo v jejich sbližování zásadní roli. „Ve čtyřiceti letech nejde o žádné přeskočení jiskry. Prostě jsme k sobě pocítili nesmírnou blízkost a nesmírnou lásku. Já jsem si prožil životní změnu, žena si prožila životní změnu, a tak jsme se řízením Božím našli a je nám moc hezky,“ vysvětloval někdejší hradní mluvčí.
Na svatbu přitom nemuseli dlouho čekat. Už 4. listopadu 2022, tedy přibližně osm měsíců od prvního setkání, si řekli své ano v kostele Narození Panny Marie v pražských Záběhlicích. Obřad se odehrál v soukromí za přítomnosti nejbližších. „Pršelo nám ten den štěstí,“ vzpomínal později Ovčáček pro server ŽivotvČesku.cz. Po svatbě novomanželé zamířili na Svatou Horu u Příbrami, významné poutní místo, které dobře zapadalo do jejich společně sdílené víry.
Manželství pro Ovčáčka znamenalo také přijetí nové rodinné role. Společně s Annou vychovává jejího syna z předchozího vztahu a z někdejšího dlouholetého prezidentova mluvčího se stal manžel a nevlastní otec.
Z Hradu odešel po téměř deseti letech
Jiří Ovčáček byl dlouhá léta neodmyslitelně spojený s prezidentem Milošem Zemanem. Do funkce jeho tiskového mluvčího nastoupil v prosinci 2013 a na Pražském hradě působil až do března 2023, kdy Zemanovi skončilo druhé prezidentské období.
Ještě před vstupem do prezidentské kanceláře prošel několika redakcemi, mimo jiné Haló novinami, Bleskem a Právem. Zkušenosti získal rovněž na Úřadu vlády v době, kdy kabinet vedl Jiří Paroubek. V současnosti působí jako člen Rady České tiskové kanceláře.