Výběr toho správného kousku může někdy pořádně potrápit i zkušené milovníky tohoto letního ovoce. A i když neexistuje jediný stoprocentní trik, při správném postupu se dá úspěšnost výběru výrazně zvýšit. Stačí si všímat několika klíčových znaků najednou a šance na šťavnatý, sladký a dokonale zralý meloun je velmi vysoká. Aby byly vaše „lovy“ na ten nejlepší kus odteď už jen úspěšné, připravili jsme pro vás přehledný melounový manuál.
Jak vybrat ten nejlepší meloun a už se nikdy nesplést? Osvojte si jednoduché triky, které opravdu fungují
Léto a vodní meloun k sobě neodmyslitelně patří. Jen máloco osvěží v horkých dnech tak dobře jako šťavnatý plátek dokonale vychlazeného melounu. Jak ale vybrat takový, který bude opravdu zralý, sladký a plný chuti? A ještě ke všemu na první dobrou. Ve skutečnosti to není taková věda. Stačí jen vědět, na které detaily se zaměřit, a už se nestane, že si domů přinesete nezralý nebo moučnatý kus.
Výběr toho správného kousku může někdy pořádně potrápit i zkušené milovníky tohoto letního ovoce. A i když neexistuje jediný stoprocentní trik, při správném postupu se dá úspěšnost výběru výrazně zvýšit. Stačí si všímat několika klíčových znaků najednou a šance na šťavnatý, sladký a dokonale zralý meloun je velmi vysoká. Aby byly vaše „lovy“ na ten nejlepší kus odteď už jen úspěšné, připravili jsme pro vás přehledný melounový manuál.
1. Zaměřeno na „terénní skvrnu“
První věc, kterou byste měli udělat, je otočit meloun a podívat se na místo, na kterém ležel na zemi. U zralého kusu by tato skvrna měla být krémově až sytě žlutá. Pokud je skvrna bílá nebo dokonce nazelenalá, meloun byl pravděpodobně sklizen příliš brzy a nebude dostatečně sladký.
2. Matná slupka a pavučinka
Ačkoliv nás lesklé ovoce v obchodě často láká, u melounu je to přesně naopak – zralý plod má spíše matný vzhled. Lesklá slupka může naznačovat, že plod ještě není úplně zralý. Hledejte také šedé nebo hnědé sítě stroupků, které připomínají pavučinky. Tyto „jizvy“ značí, že květy byly pilně opylovány a meloun bude díky vysokému obsahu cukru velmi sladký. Nezapomeňte ovšem zkontrolovat, zda je slupka pevná, bez měkkých míst, prasklin či plísní.
3. Na hmotnosti záleží
Vodní meloun obsahuje až 92 % vody, takže by měl být na svou velikost překvapivě těžký. Pokud váháte mezi dvěma podobně velkými kusy, vždy sáhněte po tom těžším. Lehký meloun může být starý a ztrácet svou šťavnatost, což vede k neoblíbené moučnaté textuře. Za ideální hmotnost jednoho plodu se považují zhruba 2–3 kg.
4. Klepat dovoleno!
Metoda poklepávání je starou dobrou klasikou, která má své opodstatnění. Zaklepejte na meloun kloubem prstu – zralý plod vydává dutý, hluboký a rezonující zvuk. Pokud je zvuk vysoký nebo „plochý“, meloun pravděpodobně ještě nedozrál a rozhodně ho vraťte zpět do krabice.
5. Co prozradí stopka?
Pokud má meloun stopku, je to skvělý indikátor. Hledejte stopku, která je suchá, zkroucená a hnědá, což značí, že plod dozrál přirozeně na slunci. Čerstvá a zelená stopka naopak prozrazuje předčasnou sklizeň.
Tip pro nerozhodné: Rozkrojte ho!
Pokud si stále nejste jistí, můžete v některých supermarketech požádat personál o rozkrojení. Uvnitř by měla být dužina sytě červená a jadérka tmavě hnědá až černá. Pokud kupujete již naporcovaný meloun, volte ideálně ten čerstvě krájený a vyhněte se kusům dlouho ležícím v igelitu, kde hrozí množení bakterií.
Co dělat, když sáhnete vedle?
Pokud se vám i přes veškerou snahu povede vybrat méně nebo více zralý kus, nezoufejte a rozhodně jej nevyhazujte, protože se dá stále využít. Můžete ho například rozmixovat do osvěžujícího smoothie, přidat do salátu se sýrem feta a mátou nebo z něj vyrobit domácí sorbet a nanuky.