Golonka má za sebou kariéru, jakou by mu mohli mnozí závidět. Z olympijských her si odvezl bronz z Innsbrucku a stříbro z Grenoblu, k tomu přidal také čtyři medaile z mistrovství světa, konkrétně dvě stříbra a dva bronzy. Na ledě patřil k hráčům, kteří dokázali rozhodovat velké zápasy a zvedat fanoušky ze sedadel. Jenže po konci kariéry přišla realita, která s někdejší slávou ostře kontrastuje.
Hokejová legenda Jozef Golonka mluví o bídné penzi. Z medailí se podle něj žít nedá
Patřil k nejvýraznějším útočníkům své generace, s Československem získával medaile a fanoušci mu kvůli jeho dravému stylu přezdívali Žiletka. Dnes ale Jozef Golonka otevřeně přiznává, že slavná sportovní minulost mu klidné stáří nezajistila. Slovenská hokejová legenda, které je 88 let, se už delší dobu netají zklamáním z toho, jak se stát postaral o bývalé reprezentanty.
Už dříve se svěřil, že jeho důchod byl překvapivě nízký. „Když zjistíte můj základní důchod, tak budete hodně překvapeni. Ale chválabohu, že my jsme celý život byli z jednoduché rodiny,“ posteskl si Golonka nedávno.
Bývalý útočník zároveň zdůrazňuje, že za svůj život vděčí především nejbližším a lidem, kteří si jeho práce váží. „Žiji z jednoho dne na druhý a vděčím své rodině, dětem, ale i svým fanouškům a jsem vděčný upřímným lidem, kteří to myslí se Slovenskem dobře. Nejsem v politické straně, ani do ní nepůjdu. Sloužil jsem národu tím, jak jsem vyhrával, aby jsme dělal radost. Bohužel, co vidím, v některých případech se to vymyká rámci slušnosti, ale kdo chce kam, pomožme mu tam," říká rozhořčeně k debatám o svých majetkových poměrech a k tomu, jak jsou podle něj bývalí sportovci veřejně posuzováni.
Z vrcholového hokeje mu podle jeho slov nezůstaly jen vzpomínky na velké zápasy a medaile, ale také bolestivé následky. „Jen to, že mám na těle 250 stehů po zraněních, které jsem v průběhy kariéry utrpěl. A ještě, že můj první důchod činil necelých 3700 korun,“ popsal už před časem. Částka, kterou tehdy uvedl, působí u člověka s takovou sportovní historií téměř neuvěřitelně.
Golonka později vysvětloval, že za nízkou penzí podle něj stál i složitý systém odvodů a změny po rozpadu Československa. „Zda nám stát pomohl? Ale kde! Akorát že mě vyhodili z práce, protože za mě museli platit sociálku. Musel to platit Pragosport, kterému jsme odváděli část peněz za působení v zahraničí. Po rozdělení Československa to ale už nefungovalo. Proto jsme zůstali na tak nízkých důchodech. Po 20 letech jsem se dožil penze necelých 10 tisíc korun. Od minulého roku mi stát dorovnal částku na téměř 15 tisíc,“ popsal někdejší reprezentant, jak se podle něj jeho penze postupně vyvíjela.
Podle Golonky přitom nejde jen o jeho vlastní případ
Mluví i o spoluhráčích a dalších sportovcích, kteří podle něj dopadli ještě hůř. „Někteří moji spoluhráči umřeli jako bezdomovci, protože nemohli zaplatit nájem. Rudolf Tajcnár, Vladimír Dučaj, Ivan Grandtner i Štefan Kordiak. Karol Fako neskončil jako bezdomovec jen díky rodině. Všichni to byli lidi, kteří obětovali pro Slovensko mnoho. A kdo si na ně dnes vzpomene? Kdyby emigrovali na Zápas, mohli žít v blahobytě do konce života,“ uzavírá s hořkostí muž, který kdysi pomáhal Československu sbírat hokejové úspěchy, ale ve stáří podle svých slov poznal, že medaile účty nezaplatí.