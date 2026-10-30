Sport byl pro Helenu Fibingerovou vždy neodmyslitelnou součástí života. Ani v sedmasedmdesáti letech nezahálí a několikrát týdně vyráží běhat. Právě při jedné z pravidelných sportovních aktivit se jí však přihodila nehoda, která mohla mít ještě vážnější následky.
Helena Fibingerová prožívá těžké chvíle. Po vážném úrazu musela odložit svatbu, kterou už měla připravenou
Legendární česká atletka Helena Fibingerová se těšila na jednu z nejkrásnějších událostí svého života. Se svým partnerem Janem plánovala listopadovou svatbu a měla už vybrané i zelenkavé šaty. Radostné přípravy však nečekaně přerušila vážná nehoda. Bývalá koulařka si při běhu v lese zlomila levou ruku v oblasti ramene hned na dvou místech a nyní ji čeká dlouhá a bolestivá rekonvalescence.
Na odlehlém místě v lese nešťastně upadla a vážně si poranila rameno. Situaci komplikovalo také to, že při pádu ztratila telefon a zůstala bez možnosti přivolat pomoc. S bolestivým zraněním se pokoušela dostat do bezpečí, nakonec ale skončila ve strži. Záchranáři ji našli až po třech hodinách.
„Stalo se to v lese na opuštěném místě. Odletěl mi mobil, plazila jsem se třicet metrů a spadla jsem do strže,“ popsala dramatické okamžiky pro iSport.cz. Následky pádu jsou podle jejích slov mimořádně bolestivé. V oblasti ramene se navíc vytvořil rozsáhlý hematom.
I velká bojovnice přiznává, že je na dně
Fibingerová během své sportovní kariéry překonala nespočet překážek. Mistryně světa z roku 1983 a osminásobná halová mistryně Evropy je proslulá svou houževnatostí a odhodláním. Tentokrát ale přiznává, že prochází jedním z nejtěžších období. „Teď se čeká, jestli si to sedne, za což se modlím. Prosím Boha, abych se z toho dostala. Musím říct, že jsem bojovník, ale není to úplně komfortní. Jsem pozitivní člověk, ale trpím jak zvíře,“ svěřila se.
Lékaři zatím sledují, jak se poraněné rameno hojí. Rekonvalescence si podle dosavadních odhadů vyžádá ještě nejméně dva měsíce. Pro ženu, která byla celý život zvyklá na pohyb a neustálou aktivitu, je nucený odpočinek obzvlášť náročný. „Jsem netrpělivá, primář v Hradišti říká, že jsem divoká. Silná Helena je na kolenou…“ přiznala někdejší atletická šampionka.
Velkou oporou je jí v současné době partner Jan, kterému láskyplně říká Honýsek. Ten se o ni během zotavování stará a pomáhá jí zvládat každodenní obtíže.
Místo svatebních zvonů přišlo bolestivé zklamání
Úraz zasáhl také do osobních plánů slavné sportovkyně. Na 9. listopadu měla naplánovanou svatbu s partnerem Janem, s nímž našla štěstí po smrti svého prvního manžela, někdejšího trenéra Jaroslava Šmída. Ten zemřel v roce 2021. Fibingerová se na nový začátek velmi těšila. Dokonce už měla připravené zelenkavé svatební šaty. Kvůli zdravotním komplikacím však musela obřad odložit na neurčito. „Šaty už jsem měla připravené,“ posteskla si.
O svém současném partnerovi přitom mluví s velkou něhou. Když koncem loňského roku přebírala Cenu Emila Zátopka pro sportovní legendu, neskrývala, jak moc pro ni nový vztah znamená. „Před lety jsem potkala člověka, kdy jsem nevěřila, že takový člověk existuje, a že nalezne zalíbení ve mně. Jsem velmi šťastná žena,“ vyznala se tehdy.
Právě Jan je nyní člověkem, na kterého se může nejvíce spolehnout. Namísto posledních příprav na svatební den spolu musejí řešit především její zdravotní stav.
Poprvé po letech vynechá důležitou událost
Zranění ovlivnilo nejen Fibingerové soukromí, ale také její pracovní povinnosti. Přestože už dávno ukončila vrcholovou sportovní kariéru, atletice zůstává věrná. Působí jako manažerka marketingové společnosti Česká atletika a dlouhodobě se podílí na organizaci slavnostního vyhlášení ankety Atlet roku.
Letos však bude muset udělat výjimku. Kvůli zdravotním problémům se ceremoniálu plánovaného na 7. listopadu osobně nezúčastní. „Bude to poprvé po všech letech, kdy na vyhlášení Atleta roku nebudu,“ uvedla.
Ani z domova ale neztrácí přehled o dění ve sportovním prostředí. Nadále komunikuje s kolegy a zajímá se o podporu nastupující atletické generace. Ráda by například finančně pomohla kladiváři Myslyvčukovi. Vedle sportovních aktivit se Fibingerová dlouhodobě věnuje také podnikání. V Uherském Ostrohu provozuje pekárnu, která nedávno prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Nyní však musí většinu svých povinností odsunout a soustředit se především na uzdravení.