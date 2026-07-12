Čtyřiadvacetiletá Anastasia Kostromitina, rodačka z Moskvy se stala novou hvězdou sociálních sítí poté, co zveřejnila video, v němž kopírovala pohledy, gesta a gólové oslavy norského útočníka Erlinga Haalanda. Podoba mezi nimi diváky okamžitě zaujala a komentáře zaplavily vtipy o ztracené sestře či tajném dvojčeti. Jeden z jejích příspěvků měl podle agentury Reuters překonat hranici 110 milionů zhlédnutí.
Haalandovo tajné dvojče? Ruská modelka je mu podobná tak, že lidé volají po testu DNA
Celosvětovou pozornost jí nepřinesla módní kampaň ani přehlídkové molo. Stačilo několik výrazů, dlouhé blond vlasy a nápad napodobit jednoho z nejslavnějších fotbalistů současnosti.
Podoby si všímali už několik let
Společné rysy se při pohledu na modelku a fotbalistu hledají poměrně snadno. Oba mají dlouhé světlé vlasy, výraznou čelist, pronikavé oči a podobně soustředěný pohled. Kostromitina navíc ve videu záměrně napodobila Haalandovu mimiku i jeho typická vítězná gesta, čímž podobu ještě více zvýraznila.
Pro modelku přitom nešlo o úplně nové zjištění. Lidé jí údajně už přibližně čtyři roky říkali, že jim norského fotbalistu připomíná. Ona sama však zpočátku společné rysy příliš neviděla a srovnání ji dokonce poněkud zraňovalo. Postupem času se ale rozhodla celou situaci přijmout s humorem a využít ji ve svůj prospěch.
Vše odstartovalo video její matky
Za nápadem udělat z nečekané podoby internetovou zábavu stála také Anastasiina matka Mariya. Právě ona zveřejnila humorné video, ve kterém její dcera předváděla Haalandovy charakteristické pózy a oslavy. Uživatelé sociálních sítí začali příspěvek rychle sdílet a během krátké doby se dostal k milionům lidí po celém světě.
Někteří komentující dokonce žertovali, že by si Anastasia měla nechat udělat test DNA. Další se pozastavovali nad tím, jak výrazně se její tvář mění podle účesu, výrazu a úhlu kamery. Z profesionální modelky se tak téměř přes noc stala žena, kterou internet začal označovat za Haalandovu ženskou verzi.
Za sebou má spolupráce se známými značkami
Kostromitina přitom rozhodně nebyla neznámou tváří bez zkušeností. Ještě před vypuknutím internetového šílenství pracovala jako profesionální modelka a objevila se v zakázkách pro značky Clarins, Dyson, Uniqlo nebo internetový obchod Lamoda. Zastupuje ji moskevská agentura Motion Models.
Ačkoliv jí podobnost se slavným sportovcem přinesla pozornost, o jaké se většině začínajících influencerek ani nesní, modelka se snaží brát celou situaci s nadhledem. Připustila, že nejprve prošla obdobím odmítání, ale později si uvědomila, že být spojována s tak úspěšným sportovcem nakonec nemusí být vůbec špatné.
Na společnou fotografii zatím čeká
Internet nyní pochopitelně zajímá, zda si virální podoby všiml také samotný Haaland a jestli se dvojice někdy setká. Kostromitina dala najevo, že by společnou fotografii rozhodně neodmítla. Zda k ní skutečně dojde, zatím není jasné.
Už nyní je ale jisté, že jí nečekané srovnání výrazně rozšířilo publikum. Zatímco ještě nedávno ji lidé znali především z módních zakázek, nyní její tvář obletěla svět. A stačilo k tomu přestat se podobě bránit, stáhnout blond vlasy dozadu a na několik vteřin se proměnit v jednoho z nejobávanějších fotbalových útočníků.