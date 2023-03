"Budujte přátelství místo rodin," hlásá filozof. Chce změnit uspořádání společnosti

Budujme život na základě blízkých přátelství namísto kolem rodiny a milostných vztahů. Ponouká k tomu Francouzský filozof Geoffroy de Lagasnerie. Vlády by podle něj měly zřídit ministerstva přátelství, která by radikálně přehodnotila způsob uspořádání společnosti, napsal list The Guardian.