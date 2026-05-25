Dominika Vymazalová patřila k výrazným účastnicím první řady Extrémních proměn. Diváci sledovali její náročnou cestu, během níž za rok zhubla 60 kilogramů, a mnozí ji vnímali jako důkaz, že i zdánlivě nemožná změna se dá zvládnout. Jenže její životní příběh nekončil televizním finále. Za úsměvem a novým začátkem se skrývá i období, o kterém promluvila až nyní.
Dominika z Extrémních proměn zažila pád na dno. Po rozchodu zůstala bez domova a žila v nevytápěné buňce
Dominika Vymazalová z první řady Extrémních proměn dokázala zhubnout 60 kilogramů, po televizním úspěchu si ale prošla i velmi temným obdobím. Po rozchodu zůstala bez jistoty domova a měsíc žila v nevytápěné sezonní buňce se dvěma kočkami. Dnes už má nový život v Praze a pracuje na obezitologické klinice, kde pomáhá lidem s podobným bojem.
Dominika na sociálních sítích otevřeně popsala, že po těžkém rozchodu přišla o základní pocit bezpečí. Nezůstalo jí pevné zázemí, nevěděla, co bude dál, a po boku měla jen své dvě kočky. „Když se dnes podívám na některá období svého života, občas sama nechápu, kolik toho jeden člověk dokáže unést,“ svěřila se.
Právě tahle slova ukazují, že nešlo jen o běžné porozchodové smutnění. Dominika se ocitla v situaci, kdy neměla jistotu domova. „Bylo období, kdy jsem po rozchodu zůstala zcela bez jistoty domova,“ přiznala. A následovalo období, které by psychicky i fyzicky vyčerpalo nejednoho člověka.
Měsíc v buňce bez topení
Dočasné útočiště našla v malé sezonní buňce. Jenže byl říjen, venku už panoval chlad a prostor nebyl vytápěný. Dominika musela škvíru pode dveřmi ucpávat polštáři, aby dovnitř nefoukalo. „Měsíc jsem žila v malé sezonní buňce bez topení,“ popsala.
K tomu se přidala starost o nemocnou kočku. Jedna z jejích dvou koček měla cukrovku a Dominika jí musela dvakrát denně aplikovat inzulin. Ve chvíli, kdy sama bojovala s únavou, nejistotou a strachem, tak nesla odpovědnost i za zvíře, které bylo na její péči naprosto odkázané.
Nejbolestnější na celé situaci podle jejích slov nebyla jen zima nebo provizorní podmínky. Byla to také neschopnost říct si o pomoc. „A já se tehdy bála požádat kohokoliv o pomoc, protože jsem měla pocit, že si pomoc vlastně ani nezasloužím,“ dodala.
Zkušenost, která ji nezlomila
Dnes už se Dominika na toto období nedívá jen jako na bolestnou vzpomínku. S odstupem v něm vidí i lekci, která změnila její pohled na ostatní lidi. „Ne jako na něco, co mě mělo zlomit. Ale jako na zkušenost, která mě naučila větší pokoře, empatii a laskavosti vůči druhým,“ vysvětlila.
Podle ní člověk nikdy neví, co se právě odehrává v životě někoho druhého. Za běžným úsměvem, strohou odpovědí nebo uzavřeností se může skrývat mnohem víc, než okolí tuší. „Protože nikdy nevíme, čím si druhý člověk právě prochází. Každá zkušenost nás může buď zatvrdit… nebo nás naučit být lidštějšími,“ připomněla.
Právě tato zkušenost zřejmě ovlivnila i to, jak dnes přistupuje k lidem kolem sebe. Dominika ví, jaké to je bojovat nejen s kily, ale i se studem, nejistotou a pocitem, že člověk na pomoc nemá nárok.
Nový život v Praze
Po těžkém období ale přišel obrat. Dominika nejenže si udržela směr ke zdravějšímu životnímu stylu, ale otevřely se jí i nové pracovní možnosti. Přibližně před rokem se přestěhovala do Prahy a přijala nabídku od obezitologa z pořadu Extrémní proměny, MUDr. Evžena Machytky.
Dnes pracuje na jeho klinice jako koordinátorka obezitologických ambulancí. Díky vlastní zkušenosti dokáže pacientům rozumět jinak než člověk, který podobnou cestou nikdy nešel. Ví, jak těžké je začít, jak snadné je pochybovat o sobě a jak důležité může být, když člověk narazí na někoho, kdo ho neodsoudí.
Dominika po televizní proměně prošla ještě jednou, mnohem tišší a osobnější změnou. Z období bez domova, v zimě a strachu, se postupně dostala k práci, ve které může své zkušenosti předávat dál. A její příběh připomíná, že skutečná proměna se často neodehrává jen na váze, ale hlavně ve chvílích, kdy člověk znovu uvěří, že si zaslouží lepší život.