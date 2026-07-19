Video mělo být milým příběhem o dobrém skutku, místo toho se kolem něj strhla bouřlivá debata. Známá pražská cukrárna IPPA Café zveřejnila na sociálních sítích záběry dvou dětí, které přišly s pěti sty korunami od rodičů a chtěly si objednat něco dobrého. Zaměstnanec podniku je ale překvapil – peníze si mohly nechat a objednávku dostaly zdarma.
Dojemné video mělo jeden háček. Teď cukrárna přiznala chybu, svou reakcí však nepřekvapila
Video s dětmi, které dostaly v pražské cukrárně občerstvení zdarma, vyvolalo vlnu nadšení i kritiky. Poté, co Nikol Leitgeb upozornila, že jde o děti majitele, přišla reakce podniku. Ten přiznal chybu a oznámil gesto, které má celou situaci obrátit v něco pozitivního.
Příspěvek zaujal tisíce lidí a pod videem se začaly hromadit pochvalné komentáře. Lidé oceňovali laskavost zaměstnance a zdánlivě spontánní gesto vůči dvěma malým zákazníkům. Pak se ale ozvala Nikol Leitgeb a celý příběh dostal jiný rozměr.
Nikol Leitgeb upozornila vztah dětí k majiteli
Influencerka na svém Instagramu upozornila, že dvě děti z videa podle jejích informací nejsou náhodnými zákazníky, ale dětmi majitele sítě cukráren Jana Ševěčka. Kritizovala především skutečnost, že tato informace ve videu nezazněla, přestože zásadně mění kontext celého příběhu. „Mě nevadí nahraný videa, spousta videí je nahraných, ale pak se nechat jako chválit za dobrý skutky. To jsou spíš studky,“ komentovala Leitgeb.
Právě autenticita celého videa se následně stala hlavním tématem kritiky. Pokud totiž divák věří, že sleduje spontánní gesto zaměstnance vůči dvěma neznámým dětem, působí příběh jinak, než když ví, že jde o předem připravený scénář a děti majitele podniku.
Zapomněli jsme to zmínit a ostatní se toho chytli
Redakce Žena.cz majitele sítě cukráren požádala v sobotu o vyjádření, na své otázky ale dosud odpověď nedostala. Místo přímé reakce se následně na sociálních sítích IPPA Café objevilo veřejné vyjádření. K celé situaci v něm ovšem nepromluvil majitel podniku, ale Sebastien Fencl.
„Udělali jsme chybu. Naše video obletělo celý internet a řešily ho influencerky a bulvární média. A řešili hlavně příchod dvou dětí k nám do cukrárny, které si za 500 korun našetřených od rodičů chtějí něco objednat. Ale v reklamě a součástí scénáře bylo také to, že barista Kuba jim to dá zadarmo,“ uvedl Fencl.
Ve vyjádření zároveň potvrdil to, na co upozornila Nikol Leitgeb – děti skutečně patří majiteli podniku. Podle jeho slov ale tvůrci tuto skutečnost pouze opomněli uvést. „Někdo tomu věřil, někdo věděl, že jsou to děti majitele, ale my jsme to zapomněli zmínit a ostatní se toho chytli a chtěli začít šířit negativní energii a negativní komentáře na všechny strany. O to nám ale vůbec nešlo,“ řekl.
Dětem rozdají 500 zmrzlin
Cukrárna se rozhodla na vzniklou situaci reagovat po svém. Namísto dalšího vysvětlování oznámila akci, během níž rozdá dětem stovky zmrzlin zdarma. „Bulvární média po nás chtěla nějaké vyjádření a vlastně jediné vyjádření, které můžeme dát, abychom obrátili svět zpět v pozitivní místo, kde se dělají hezké činy, je toto: děti u nás budou mít v příští pondělí všechny zmrzliny zdarma. Pro prvních 500 dětí, které k nám přijdou – klidně s rodičem nebo se sourozenci – máme v IPPA Café připraveno 500 zmrzlin úplně zdarma,“ oznámil Fencl.
Vyjádření ale skutečnou sebereflexi příliš nepřipomíná. Místo jasné odpovědnosti mluví o „negativní energii“, přestože kritiku vyvolal především způsob, jakým bylo video prezentováno. Zásadní informace o tom, že jde o děti majitele a předem připravený reklamní scénář, totiž diváci původně nedostali.
Pět set zmrzlin zdarma tak může být příjemným gestem pro děti, na otázky kolem původního videa ale neodpovídá. A odpovědi na konkrétní dotazy, které redakce Žena.cz zaslala přímo majiteli sítě cukráren, zatím stále chybějí.