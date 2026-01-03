Michel de Nostredame, kterého svět zná pod jménem Nostradamus, byl nejen lékařem, ale také jednou z nejzáhadnějších postav evropských dějin. Když v polovině 16. století začal vydávat svá prorocká čtyřverší, okamžitě rozdělil společnost na zapřisáhlé odpůrce a oddané stoupence. Jeho texty jsou plné symbolů, narážek a metafor, které se dodnes vykládají různými způsoby – a právě tato nejednoznačnost jim dodává trvalou přitažlivost.
Děsivé proroctví Nostradama pro rok 2026: blesk, mor i „ztráta světla“. Co se v jeho verších opakuje?
Záhadný lékař a věštec Nostradamus nechal ve svých čtyřverších obrazy, které si každý vykládá po svém – od pádu „velkého muže zasaženého bleskem“ přes náznaky epidemie až po varování, že Západ může „v tichosti ztrácet světlo“. Co všechno se v textech připisovaných veršům číslo 26 objevuje a proč se k nim lidé vracejí znovu a znovu?
Nostradamus své vize nikdy nevztahoval ke konkrétním letům. Uspořádal je do sbírek nazvaných Staletí (Centurie) a podle vykladačů jeho díla mají pro blízkou budoucnost zásadní význam verše označené číslem 26. Jak uvádí server Grunge, objevuje se v nich například obraz „velkého muže, kterého zasáhne blesk“. Ten může být chápán symbolicky – jako pád významné osobnosti zasažené náhlou, ničivou silou. Někteří v tom vidí náznak nové formy energie či zbraně, jiní dramatický zlom v osudu veřejně známé postavy.
Další pasáže se dotýkají Itálie, konkrétně Toskánska, kde se hovoří o moru. Nemusí jít nutně o návrat středověké epidemie – verše mohou odkazovat na nemoc či virus spojený s tímto regionem. Existuje například tzv. toskánský virus, přenášený písečnými muškami ve Středomoří, který může ve vážných případech vyvolat smrtelnou meningitidu. Nabízí se otázka, zda by se kvůli globálnímu oteplování nemohl rozšířit i do oblastí, kde se dosud nevyskytoval.
Ještě temnější obrazy přinášejí zmínky o krvi, ohni a smrti v nejjižnějším švýcarském kantonu Ticino. To působí až absurdně, vezmeme-li v úvahu, že Lugano – jeho největší město – patří k nejbezpečnějším ve Švýcarsku. Právě tento rozpor mezi realitou a vizí ale podněcuje další spekulace o tom, zda Nostradamus nemluvil spíše v přeneseném významu.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Konec továrny na sliby: jak ultimátum ukončilo aféru a otevřelo dveře k lásce bez „ale“
Zvláštní pozornost poutá i obraz obrovského roje včel, u něhož není jasné, odkud přilétá. Optimističtější výklady mluví o návratu užitečného hmyzu, pesimističtější varují před invazí nebezpečných asijských sršní. Modernější interpretace jdou ještě dál – podle nich by se mohlo jednat o metaforu dronů, které se objevují nečekaně a mohou být nástrojem války či kontroly.
V textech se objevuje také zmínka o sedmi měsících velkého konfliktu a Západu, který „tiše ztrácí světlo“. Někteří to spojují s pokračujícími geopolitickými napětími, jiní s ekonomickým úpadkem Evropy. Britský deník Daily Mail upozorňuje, že „ztráta světla“ může symbolizovat hospodářský pokles, ale také nástup umělé inteligence a postupné vytlačování lidí z pracovních míst technologiemi.
Přesto Nostradamova proroctví nejsou jen ponurá. Objevují se i verše plné naděje, například slova: „Padnou stíny, ale muž světla povstane.“ Jinde se píše o hvězdách, které povedou ty, kdo se dokážou podívat do vlastního nitra. Zda to znamená příchod nového vůdce, nebo spíše duchovní obrat lidstva směrem k sobě samému, zůstává otevřenou otázkou – stejně jako většina vizí slavného renesančního věštce.