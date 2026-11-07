Někdejší první dáma rozhodně nepatří k lidem, kteří by si užívali poklidný důchod. I ve svých třiasedmdesáti letech má nabitý pracovní kalendář, objevuje se na společenských událostech a stále se věnuje herectví. Letošní rok byl pro ni navíc výjimečný i po osobní stránce. Její zesnulý manžel Václav Havel by totiž 5. října oslavil devadesáté narozeniny.
Dagmar Havlová se rozhodla stáhnout do ústraní. Po náročných měsících oznámila pauzu
Dagmar Havlová za sebou má mimořádně nabitý rok. Vedle návratu před filmové kamery se intenzivně věnovala připomínce nedožitých devadesátých narozenin svého manžela Václava Havla. Přestože byla v posledních měsících téměř neustále na očích, rozhodla se trochu zvolnit. Svým příznivcům oznámila, že si dává přestávku.
S tím souvisela řada vzpomínkových akcí, výstav a setkání, na jejichž přípravě se podílely také Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 a Knihovna Václava Havla. Sama Havlová se například zúčastnila slavnostního odhalení pamětní desky v Senátu a tradičního předávání ceny své nadace. Právě při této příležitosti oznámila, že letošní ročník Ceny Vize 97 bude poslední.
Náročné léto a návrat před kamery
Jedním z nejrušnějších období byl pro Havlovou červencový filmový festival v Karlových Varech. Nešlo přitom jen o společenské povinnosti a setkávání s kolegy. Její nadace měla na festivalu vlastní stánek, kde se bývalá první dáma osobně setkávala s veřejností. Sama tehdy hovořila o tom, že pracuje až dvacet hodin denně.
Vedle nadačních aktivit se však naplno věnovala také herectví. V Karlových Varech představila mimo jiné snímek Houpačky režiséra Bohdana Slámy, který 5. listopadu vstoupil do českých kin. Ve filmu ztvárnila svobodomyslnou vdovu Zdenu, jež naváže nečekané přátelství s Jiřinou v podání Zuzany Kronerové. Jejich společný příběh se dotýká stárnutí, rodinných vztahů i odvahy začít znovu žít podle vlastních představ.
Nabitý program jí přitom pokračoval i na podzim, kdy se střídaly filmové premiéry s událostmi připomínajícími odkaz Václava Havla.
Zajímavostí je, že Havlová se na přípravě filmu podílela také jako spoluautorka námětu a scénáře. Přestože původně o další natáčení příliš nestála, nakonec nabídku přijala a spolupráci si velmi pochvalovala.
Na sociálních sítích jí vadí negativita
Havlová byla dlouhodobě aktivní také na Instagramu, prostřednictvím kterého udržovala kontakt se svými příznivci. Sdílela fotografie ze soukromí, pracovní zážitky i odlehčená videa. Nedávno například pobavila sledující záběry s Terezou Rambou, s níž se ve večerních šatech vydala metrem na filmovou premiéru.
Jenže právě prostředí sociálních sítí jí v poslední době přestalo vyhovovat. V rozhovoru pro Super.cz přiznala, že se její pohled na internetovou komunikaci změnil. Zatímco Instagram dříve vnímala jako příjemné místo, nyní podle ní přibývá lidí, jejichž chování jí není blízké.
Negativní zkušenosti měla už s Facebookem, který se proto rozhodla opustit. Nyní má pocit, že se podobná atmosféra začíná přenášet také na Instagram. Nechce se proto vystavovat zbytečné závisti a nepříjemným reakcím. Své rozhodnutí následně potvrdila i veřejně. „Rozhodla jsem se na chvíli si odpočinout od sociálních sítí. Opatrujte se s podzimem. Hezký čas,“ vzkázala svým sledujícím.