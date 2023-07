11 barev, podle kterých poznáte svou osobnost: Která je vaše oblíbená?

Barvy mají v našem životě dalekosáhlejší význam, než jsme si mnohdy ochotni připustit. Ovlivňují naši náladu, paměť, bdělost, zdraví, a dokonce chuť k jídlu.

Barva je vlastnost světla, resp. látky, ze které toto světlo vychází. Barevné vidění lidského oka zprostředkují receptory zvané čípky; jsou trojího druhu v souvislosti s citlivostí na tři základní barvy: červenou, zelenou a modrou.

Černobílý svět by nám nejspíš připadal smutný a jednotvárný a problémy větší a hůř řešitelné. Naštěstí se o barvy nemusíme bát a můžeme si jejich energii denně vychutnávat.

Nejpestřejší barevnou paletu nám jednoznačně nabízí příroda, nicméně ani chemický průmysl za ní příliš nezaostává. U každé jednotlivé barvy existuje vždy široká škála odstínů a je čistě na nás, který máme nejraději.

My se dnes zaměříme na to, co o vás vaše oblíbené barvy vypovídají.