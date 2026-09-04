Čerstvé vejce se přitom v obchodě pozná už podle prvního pohledu na jeho skořápku. Ideální skořápka je pevná, čistá, hladká a bez výrazných prasklin či vrásek. Pokud narazíte na naprasklé či poškozené kusy, rozhodně je nekupujte. Narušená skořápka je totiž snadnou vstupní branou pro škodlivé bakterie a plísně, které výrazně urychlují kazení potraviny.
Čerstvá vejce poznáte už v obchodě. Stačí znát pár jednoduchých triků
Vejce patří ke stálicím každé kuchyně. Jsou nepostradatelná při pečení, vaření i ve chvílích, kdy nestíháme a potřebujeme rychle něco teplého do žaludku. Jenže zatímco v obchodě mohou všechna na první pohled vypadat stejně, jejich čerstvost a kvalita se mohou výrazně lišit. Je proto dobré vědět, na co se při nákupu zaměřit. Některé nenápadné detaily vám totiž mohou prozradit víc, než byste čekali.
Čerstvé vejce se přitom v obchodě pozná už podle prvního pohledu na jeho skořápku. Ideální skořápka je pevná, čistá, hladká a bez výrazných prasklin či vrásek. Pokud narazíte na naprasklé či poškozené kusy, rozhodně je nekupujte. Narušená skořápka je totiž snadnou vstupní branou pro škodlivé bakterie a plísně, které výrazně urychlují kazení potraviny.
Možná také váháte, zda do košíku vložit bílá, nebo hnědá vajíčka. Z hlediska výživové hodnoty, chuti či kvality je to ale zcela jedno. Zbarvení skořápky závisí výhradně na genetice, konkrétně na barvě ušnic daného plemene slepice – slepice s bílými ušnicemi snášejí bílá vejce, ty s červenými či růžovými snášejí hnědá. Jediným drobným rozdílem je, že tmavší vejce mívají zpravidla o něco silnější skořápku.
Nenechte se oklamat obalem
Při výběru v supermarketu buďte obezřetní a nevěřte slepě líbivému marketingu na krabičkách. Nápisy jako „farmářská“ nebo „selská“ vejce jsou často pouze reklamním trikem a automaticky neznamenají, že vajíčka pocházejí z lepších chovů. Skutečná bio vajíčka poznáte podle specifického označení logem pro ekologické zemědělství.
Pozor si dejte i na zemi původu. Země uvedená na obalu krabičky se může lišit od země uvedené přímo na skořápkách vajec uvnitř. Na krabičce se totiž uvádí země původu třídírny, která však může dovážet vejce od chovatelů z úplně jiných států. Chcete-li mít jistotu o skutečném původu, musíte krabičku otevřít a podívat se přímo na skořápku.
Naučte se číst vaječný kód
Zákonné značení natištěné přímo na skořápce je vaším nejlepším spojencem. Každé vejce nese kód složený ze tří částí:
- Způsob chovu (první číslice): Zde platí jednoduché pravidlo – čím nižší číslo, tím lepší podmínky měla nosnice.
- 0 (Ekologický chov/bio): Slepice žijí ve výbězích s trávou a jsou krmeny certifikovaným bio krmivem.
- 1 (Volný výběh): Slepice mají k dispozici venkovní výběh.
- 2 (Halový chov): Slepice se volně pohybují v halách na podestýlce, ale nedostanou se ven. Kvůli postupnému ukončování klecových chovů jsou tato vejce v obchodech v současnosti nejčastější.
- 3 (Klecový chov): Považuje se za nejhorší způsob chovu, kde mají slepice minimální prostor k pohybu.
- Země původu (dvoumístný kód): Udává, ve které zemi bylo vejce sneseno (např. CZ pro Českou republiku, PL pro Polsko, DE pro Německo).
- Číslo hospodářství (čtyřčíslí): Identifikuje konkrétní velkochov. U českých vajec s kódem CZ si můžete farmu snadno prověřit online.
Zatřeste s ním a sledujte velikost
Skvělá metoda, jak prověřit čerstvost přímo u regálu, je jemný test zatřesením. Vezměte vajíčko k uchu a opatrně jím zatřeste. Pokud neslyšíte vůbec nic, vajíčko je čerstvé. Pokud však uslyšíte šplouchání, držíte v ruce starší kousek. Jak totiž vejce stárne, odpařuje se z něj vlhkost a vzduchová bublina uvnitř se zvětšuje.
Vaječný žloutek navíc absorbuje vodu z bílku, ztrácí pevný tvar a poutka, která ho drží uprostřed, slábnou, což umožňuje volný pohyb vnitřního obsahu. A jakou zvolit velikost? Z hlediska kvality jsou nejlepší nejmenší vajíčka označená jako S (s hmotností do 53 g). Obsah žloutku je totiž u všech velikostí přibližně stejně velký – rozdíly ve váze jsou způsobeny hlavně větším množstvím bílku u větších vajec.
Co sledovat na obalu?
Při nákupu vždy vybírejte krabičky s nejdelší dobou minimální trvanlivosti. Datum minimální trvanlivosti smí být maximálně 28 dní od snášky a obchody je smí prodávat nejpozději 7 dní před jeho uplynutím.
Domácí ověření a správné skladování
Jakmile nákup přinesete domů, můžete čerstvost potvrdit jednoduchým testem s vodou. Vložte vejce do misky se studenou vodou:
- Čerstvé vejce klesne na dno a leží naležato (obvykle do jednoho týdne od snesení).
- Starší vejce (1–3 týdny) sice klesne, ale zůstane stát špičkou nahoru či stojí ve vodě.
- Pokud vejce plave u hladiny, je již velmi staré a neměli byste ho konzumovat.
Po rozklepnutí čerstvého vejce by pak měl žloutek držet pevný tvar a bílek by měl být kompaktní, nikoli vodnatý a rozlitý do šířky. Pokud je bílek růžový, zelený či duhový, vejce bez milosti vyhoďte – je nakažené bakteriemi.
Aby vám vajíčka vydržela co nejdéle čerstvá, důležité je také jejich správné skladování. Ideální je ponechat je v původní papírové krabičce, protože porézní skořápka snadno absorbuje okolní pachy z lednice. Vajíčka zároveň nepatří do dveří chladničky, kde dochází k největším teplotním výkyvům. Mnohem vhodnější je nejchladnější část lednice se stabilní teplotou mezi 5 a 8 °C.
Před uložením vajíčka nikdy nemyjte. Zbytečně byste odstranili přirozený ochranný povlak na skořápce, takzvanou kutikulu, která pomáhá bránit pronikání bakterií a nečistot dovnitř. Důležitá je také poloha, ve které vajíčka skladujete.
Mohou být tupým koncem nahoru, kde se nacházejí póry pro příjem kyslíku, případně špičkou dolů, což pomáhá udržet žloutek uprostřed. Pokud je máte v lednici déle než deset dní, doporučuje se je občas otočit, aby žloutek nepřilnul ke skořápce.