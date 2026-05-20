Projekt „Chalupa v sadu“ architektky Šárky Horákové vznikal s důrazem na zachování původního charakteru domu i atmosféry, kterou si majitel pamatoval z dětství. „Navázat na tradici chtěl hlavně klient,“ vysvětluje architektka Šárka Horáková. Právě vzpomínky na původní podobu domu určovaly podobu celé rekonstrukce.
Ze zchátralé hospody designový klenot. 200 let stará chalupa dostala nový život
Historická chalupa s hospodou dostala druhý život. Místo, které bylo ještě před několika lety ve velmi špatném technickém stavu, se proměnilo v útulné venkovské útočiště propojující tradici, přírodní materiály a současný design.
Nejvýrazněji je to patrné v bývalé hospodě, která zůstala dispozičně téměř beze změn. Nábytek je stejně jako kdysi rozmístěn po obvodu místnosti a uprostřed zůstal volný prostor. „Chtěl zanechat dispozici, jak si ji pamatoval z dětství, a zároveň chtěl uprostřed volný prostor na skotačení dětí nebo tanec při rodinných oslavách,“ popisuje Horáková.
Původní hospoda zůstala srdcem domu
Právě hospoda se stala nejdůležitějším prostorem celé chalupy. Zachovalo se původní dřevěné obložení, lavice i několik historických židlí Thonet, které prošly citlivou renovací. Nové prvky pak vznikaly tak, aby na původní vybavení přirozeně navazovaly. „Repase probíhaly citlivě, s ohledem na původní tvarosloví a barvy,“ říká architektka.
Do historického prostoru ale vstoupily i modernější prvky. Jedinou výraznější novinkou je kavárenské sezení u krbu, které prostor jemně odlehčuje. Jinak interiér stojí především na kombinaci přírodních materiálů, vintage nábytku a detailů odkazujících na historii domu. Velkou roli hraje také barevnost. Základ tvoří světlé krémové odstíny doplněné o akcenty inspirované ovocným sadem, který obklopuje celý pozemek. V interiéru se objevují tóny zelené, žluté, červené i výraznější růžové připomínající rozkvetlé stromy nebo letní ovoce.
Chlívek se proměnil v moderní vinárnu
Největší proměnou prošel bývalý chlívek. Právě z něj vznikla moderně pojatá vinárna propojená se zahradou a venkovním posezením. Architektka otevřela protilehlé stěny a nahradila je velkými skládacími prosklenými systémy, díky nimž prostor funguje zároveň jako krytá terasa. „Byl to prostor, který jsme chtěli využít, a vinárna byla klientovo velké přání. I když jsme ji nakonec pojali dost netradičně,“ říká Horáková.
Realizace ale patřila k nejnáročnějším částem celé rekonstrukce. Problém představovala statika původního hospodářského prostoru. „Největší problém byl s vlhkými stěnami,“ přiznává architektka. Původní plán počítal s přiznanými pískovcovými zdmi a klenbami, nakonec ale musely přijít sanační omítky. „Především kvůli močovině byly ve velmi špatném technickém stavu a musely pryč,“ vysvětluje.
Inspirací byl sad i venkovská krajina
Silným motivem celého projektu se stal ovocný sad na pozemku. Inspirace se propsala nejen do barevnosti, ale také do detailů interiéru. Architektka vytvořila autorský dekor s motivem jablek a hrušek, který se opakuje na stěnách, prosklených dveřích i na stolech. „Motiv jsem chtěla ještě v interiéru zopakovat, proto se objevil ještě na dvou prosklených dveřích a také každý stůl má vždy pouze v jednom rohu tento motiv, jako takový podpis místa,“ popisuje.
Interiér tak působí sjednoceně, aniž by sklouzával k přílišné dekorativnosti. Historické kusy nábytku doplňují minimalistická černá svítidla, moderní doplňky nebo keramické vypínače v šedomodrých odstínech. „Základ je neutrální, ale doladěný barevnými akcenty, které interiéru dávají šťávu,“ říká Horáková.
Citlivá rekonstrukce bez kompromisů
Velký důraz byl kladen také na řemeslné zpracování. Zachovala se původní špaletová okna, repasovaly se historické kusy nábytku a nový nábytek vznikal převážně na míru z masivního dřeva. Kuchyňské desky jsou z přírodního kamene, na parapety, schody i venkovní dlažby se použil místní pískovec. Architektka se snažila hledat rovnováhu mezi tradicí a současností. „Základ – podlahy, dveře, okna – odkazují k tradici. Hlavní kusy nábytku jsou zachovalé nebo jde o repliky. Současné prvky tvoří zhruba třicet procent interiéru,“ vysvětluje.
Výsledkem je prostor, který si zachoval venkovský charakter, ale zároveň nabízí současný komfort i moderní estetiku. Chalupa dnes slouží především jako víkendové útočiště pro rodinu a přátele. „Užívá se hlavně od jara do teplého podzimu,“ dodává Šárka Horáková.
Zdroj: autorský článek