Představíme-li si bramboru, většina z nás si tuto plodinu automaticky spojí s kuchyní a dobrým jídlem. Připravujeme z nich oblíbené křupavé hranolky, šťouchané brambory nebo dokonale sametovou bramborovou kaši, která dokáže spolehlivě zvednout náladu.
Zbavte se rybenek za jedinou noc a bez chemie. Stačí nastražit běžnou potravinu ze spíže
Občas se objeví tam, kde je rozhodně nechceme – v koupelně, na toaletě nebo třeba ve spíži. Rybenky sice nepředstavují žádnou pohromu, jejich přítomnost ale dokáže být pěkně otravná, zvlášť když se začnou objevovat opakovaně. Než sáhnete po chemických přípravcích, zkuste jednoduchý trik s obyčejnou surovinou, kterou už možná máte doma. Překvapivě účinná může být právě při jejich odchytu.
Představíme-li si bramboru, většina z nás si tuto plodinu automaticky spojí s kuchyní a dobrým jídlem. Připravujeme z nich oblíbené křupavé hranolky, šťouchané brambory nebo dokonale sametovou bramborovou kaši, která dokáže spolehlivě zvednout náladu.
Málokoho by však napadlo, že tato všední potravina dokáže udělat nečekané divy i mimo talíř, konkrétně v prostředí koupelny. Stačí ji totiž rozkrojit na poloviny a položit někam do kouta místnosti, čímž vytvoříte dokonalou past na rybenky – živočichy, se kterými se v domácnosti rozhodně setkávat nechceme.
Proč škrob a cukry rybenky tak neodolatelně lákají
Tyto malé a nenápadné tvory vídáme nejčastěji v prostorách koupelen a toalet, kde bývají aktivní především v pozdních večerních hodinách a v noci. Setkání s rybenkou při večerní návštěvě toalety či koupelny jistě nepatří k příjemným zážitkům.
Hlavním důvodem, proč je brambor pro tyto samozvané hosty tak lákavý, je jejich přirozený jídelníček, který tvoří především škrob a cukry. Jelikož syrové brambory v sobě ukrývají právě velké množství škrobu i cukrů, fungují pro rybenky jako ideální návnada, díky které se do nastražené lapačky chytí velmi rychle.
Snadný postup přípravy a trik pro ještě vyšší účinnost
Sami budete překvapeni, jak je výroba této domácí pasti přímočará a nenáročná. Vše začíná tím, že vezmete celou bramboru a rozkrojíte ji napůl. Do vnitřní části jedné poloviny pak vyhloubíte malou dírku, přičemž bohatě postačí hloubka kolem jednoho centimetru.
Takto upravenou bramboru následně položíte do kouta koupelny a necháte ji tam nerušeně působit přes celou noc. Rybenky se do takto připraveného úkrytu s potravou zaručeně chytí. Pokud chcete účinnost odchytu ještě znásobit a mít jistotu, že chycený hmyz z lapačky neunikne, vyplatí se použít ještě jeden praktický zlepšovák.
Pod rozkrojenou bramboru položíte kousek alobalu, čímž rybenkám výrazně ztížíte možnost úniku a seberete jim šanci utéct. Ráno pak stačí chycený hmyz i s bramborou jednoduše uklidit. Velkou výhodou tohoto postupu je, že ho můžete bez obav opakovat i několik nocí po sobě, dokud se problém nevyřeší.
Bezpečná domácnost bez chemie
Obrovským plusem této metody je fakt, že se celá procedura obejde zcela bez chemie a toxických prostředků, takže se nemusíte obávat žádných škodlivých účinků ve svém obydlí. Aby však byla reakce na výskyt rybenek dlouhodobě úspěšná, musíte používání bramborové pasti zkombinovat s pravidelným a důkladným úklidem koupelny.
Rybenky si totiž dokážou pochutnat i na drobných kouscích mýdla a jakýchkoli dalších zbytcích, které se v prostoru koupelny nacházejí. Když jim vedle přípravy pasti seberete i tyto sekundární zdroje potravy, máte vyhráno.