Poznáte je snadno – droboučké mušky s charakteristickýma červenýma nebo tmavýma očima, které s oblibou krouží kolem mísy s ovocem. Možná vás překvapí, že do kuchyně většinou neprolétnou otevřeným oknem zvenčí, ale přineseme si je sami přímo z nákupu na slupkách čerstvého i přezrálého ovoce v podobě mikroskopických vajíček.
Zatočte s octomilkami jednou provždy. Pasti zaberou okamžitě, musíte ale udělat ještě jednu věc
Stačí přehlédnutý kousek ovoce či zapomenutá kapka vína na dně sklenice a během pár dnů se kuchyň promění v líheň neposedných mušek. A právě na podzim a v zimě bývají octomilky nejaktivnější. Zbavit se jich přitom není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Pouhé odhánění dospělých jedinců nestačí – klíčem k úspěchu je odhalit místa, kde se množí, odstranit zdroje potravy a nasadit účinné pasti.
Poznáte je snadno – droboučké mušky s charakteristickýma červenýma nebo tmavýma očima, které s oblibou krouží kolem mísy s ovocem. Možná vás překvapí, že do kuchyně většinou neprolétnou otevřeným oknem zvenčí, ale přineseme si je sami přímo z nákupu na slupkách čerstvého i přezrálého ovoce v podobě mikroskopických vajíček.
Jakmile se dostanou do našeho vyhřátého domova, spustí neuvěřitelně rychlý rozmnožovací cyklus. Jediná samička dokáže naklást až pět set vajíček a z nich se během pouhých deseti dní vylíhne nová generace dospělých mušek. Pokud se tedy nezačne jednat včas, během chvilky zaplaví celou kuchyňskou linku.
Co je v kuchyni vábí nejvíce? Pouze ovoce to není
Mnoho z nás žije v omylu, že octomilky přitahuje výhradně čerstvé ovoce na lince. Hlavním lákadlem jsou pro ně ve skutečnosti kvasinky, které vznikají při přirozené fermentaci a rozkladu. S chutí se proto vrhají na přezrálé banány, rozkrojenou cibuli nebo rajčata, ale bezpečně je přiláká i zaschlá kapka džusu, nevymytá plechovka od limonády nebo nedopitá sklenka piva či vína.
Skutečným rájem pro jejich larvy jsou však nenápadná a vlhká místa. Octomilky se velmi rády množí v zanesených dřezových odpadech, neudržovaných kompostérech nebo ve stále vlhkých utěrkách a nedobře uschlých mopech na podlahu.
Domácí pasti, které sestavíte během minutky
Abychom kuchyň zbavili létajících mušek, nemusíme hned sahat po agresivní chemii. Skvěle fungují zákeřně jednoduché lapače z věcí, kterými disponuje každá domácnost. Vynikající klasikou je malá sklenička s trochou jablečného octa a kapkou čisticího prostředku na nádobí.
Sladká vůně octa mušky přiláká, avšak jar naruší povrchové napětí tekutiny a mušky se v ní po přistání utopí. Dalším osvědčeným trikem je vložit kousek zralého banánu nebo broskve do sklenice, pevně ji zakrýt potravinářskou fólií a nahoře proděravět párátkem. Mušky po vůni vlezou dovnitř, ale cesta ven je pro ně příliš složitá.
Pro stoprocentní jistotu můžete do sklenice s návnadou v podobě ovoce posypaného kvasnicemi vložit papírový kornout úzkým otvorem dolů, který vytvoří ideální jednosměrný trychtýř. Odchycené mušky pak i s pastí jednoduše uložíte na noc do mrazáku, což je bezpečně a čistě zlikviduje.
Šikovné triky pro trvalý klid
Odchycením dospělých mušek však péče o kuchyň nekončí, protože bez odstranění jejich líhní se zanedlouho objeví další. Dřezový odpad vyčistěte alespoň jednou týdně zasypáním několika lžícemi jedlé sody, přelitím horkým octem a po krátkém působení propláchnutím vroucí vodou.
Ovoce i zeleninu po přinesení domů ihned omyjte, obaly od nápojů před vyhozením pečlivě vypláchněte a odpadkový koš na bioodpad vynášejte co nejčastěji. Vlhké utěrky a mopy nenechávejte zmačkané na lince či v koutě, ale vždy je rozprostřete, aby mohly důkladně uschnout.
Jako příjemná a voňavá prevence skvěle poslouží kousky živých bylinek na okenním parapetu, jako například květináč s bazalkou, levandulí nebo rozmarýnem, které kuchyň navíc provoní, zatímco octomilky spolehlivě odpudí.