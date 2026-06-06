Influencerka Lucie Janotová toužila po místě, kam bude moct s rodinou utíkat za klidem, přírodou a pomalejším tempem. Jejím snem nebyla dokonalá novostavba, ale útulný letní domek, který by měl atmosféru a prostor pro společné chvíle. Když s manželem pořídili chatu Babetu, bylo jasné, že je čeká spousta práce. Objekt měl sice kouzlo, ale zároveň působil tmavě, těžce a přeplněně.
Zanedbaná chata jí prokoukla pod rukama. Stačila bílá barva, chytré detaily a odvaha začít
Influencerka Lucie Janotová se s manželem pustila do proměny tmavé a přeplněné chaty Babety. Z původně těžkého prostoru vzniklo světlé víkendové útočiště s tyrkysovými detaily, venkovním obývákem na terase a atmosférou, která zve k odpočinku v přírodě.
Influencerka Lucie Janotová toužila po místě, kam bude moct s rodinou utíkat za klidem, přírodou a pomalejším tempem. Jejím snem nebyla dokonalá novostavba, ale útulný letní domek, který by měl atmosféru a prostor pro společné chvíle. Když s manželem pořídili chatu Babetu, bylo jasné, že je čeká spousta práce. Objekt měl sice kouzlo, ale zároveň působil tmavě, těžce a přeplněně.
Lucie v něm přesto od začátku viděla potenciál. Na začátku roku se proto s manželem rozhodli pustit do proměny naplno a vrátit chatě život. Následovalo hledání inspirace, pročítání návodů, plánování i první vlastní pokusy. Přestože neměli velké řemeslné zkušenosti, nebáli se vzít do ruky štětce a začít sami.
Jedním z nejdůležitějších kroků bylo zesvětlení interiéru. Původní tmavý prostor potřeboval vzduch, jednoduchost a světlo, a tak manželé přemalovali téměř celý vnitřek nabílo. Právě bílá barva pomohla chatku opticky otevřít, zvýraznila vysoké stropy a dala vyniknout prvkům, které dříve v tmavém interiéru zanikaly.
Pomohla designérka
S další fází zařizování se už Lucie s manželem rozhodli obrátit na odborníky. Využili službu Bonami návrh interiéru a spolupracovali s designérkou Lindou Povolnou. Od začátku měli jasnou představu, že chtějí do interiéru zakomponovat jemný odstín tyrkysově modré. Zároveň potřebovali vyřešit osvětlení, což kvůli vysokým stropům a trámům nebylo úplně jednoduché.
Cílem nebylo vytvořit strohý designový prostor, ale pohodlné místo pro víkendy a letní odpočinek. Chata měla působit lehce, svěže a přívětivě, ale zároveň zůstat praktická pro rodinné fungování.
„Designérka Linda Povolná byla od začátku naladěná na naši vlnu, takže jsme si naprosto sedli. Stačilo jí poslat pár původních fotografií Babety a už při prvním online meetingu, kde nám ukázala návrh, jsme s manželem věděli, že nechceme změnit jedinou věc. Její osobní zkušenost s pohodlností jednotlivých kousků, barevnými kombinacemi a praktičností byla neocenitelná,“ pochvaluje si Lucie.
Venkovní obývák i oblíbené křeslo
Důležitou součástí proměny bylo také propojení chaty se zahradou. Lucie si přála, aby terasa nepůsobila jen jako doplněk, ale jako přirozené pokračování obytného prostoru. Vzniknout tak měl jakýsi venkovní obývák, kde se dá posedět, odpočívat, jíst i trávit čas s rodinou.
Celý domek postupně získal jemnou, světlou a odlehčenou atmosféru. Tyrkysové tóny dodaly interiéru svěžest, bílá barva prostor prosvětlila a vhodně zvolené vybavení pomohlo vytvořit pocit útulnosti bez zbytečného zahlcení.
Mezi nejoblíbenější prvky patří podle Lucie pohodlné křeslo a pastelová komoda, které se staly výraznými body víkendového domku. Právě podobné detaily nakonec rozhodují o tom, jestli prostor působí jen hezky na fotografii, nebo se v něm člověk opravdu cítí dobře.
Z původně tmavé a přeplněné chatky tak vzniklo místo, které má sloužit hlavně odpočinku. Babeta dostala novou podobu, ale neztratila svůj původní půvab. Stala se světlým rodinným útočištěm, kde se dá vypnout, nadechnout a užívat si obyčejné víkendy v přírodě.
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Zdroj: Bonami