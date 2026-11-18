V kuchyňských a koupelnových odpadech se dnes nejčastěji používají plastové komponenty z PVC nebo polypropylenu. Patří mezi ně například sifony, kolena a těsnicí kroužky. Přestože jsou tyto materiály lehké, cenově dostupné a dostatečně odolné pro běžný provoz, přímý kontakt s vroucí vodou jim nesvědčí. Vysoká teplota může způsobit změknutí plastu, deformaci jednotlivých dílů a ztrátu pružnosti gumových těsnění.
Vyléváte vroucí vodu přímo do dřezu? Tento zlozvyk vás může přijít pěkně draho
Scedit vařící vodu z brambor nebo těstovin rovnou do dřezu je běžná praxe většiny hospodyněk. Stejně tak jako používání vroucí vody k čištění zaneseného odpadu. Tento na první pohled neškodný zvyk však může poškodit odpadní potrubí a způsobit nákladné problémy, které se projeví třeba až po několika týdnech.
V kuchyňských a koupelnových odpadech se dnes nejčastěji používají plastové komponenty z PVC nebo polypropylenu. Patří mezi ně například sifony, kolena a těsnicí kroužky. Přestože jsou tyto materiály lehké, cenově dostupné a dostatečně odolné pro běžný provoz, přímý kontakt s vroucí vodou jim nesvědčí. Vysoká teplota může způsobit změknutí plastu, deformaci jednotlivých dílů a ztrátu pružnosti gumových těsnění.
Zátěž pro potrubí se zvyšuje zejména v zimních měsících, kdy se k horké vodě přidává výrazný rozdíl mezi její teplotou a teplotou okolního prostředí. Prudké zahřátí a následné ochlazení vyvolávají v materiálu pnutí, které může postupně vést ke vzniku drobných trhlin. Jejich následky se přitom nemusí projevit okamžitě.
Instalatéři upozorňují, že poškození potrubí se nemusí projevit ihned. Drobné mikrotrhliny mohou zůstat dlouhou dobu bez povšimnutí a první známky úniku vody se často objeví až po několika týdnech či měsících. Opatrnost je ale namístě také u starších kovových rozvodů. Litinové potrubí sice vyniká mechanickou odolností, opakované prudké změny teploty však mohou postupně oslabovat jeho strukturu a zvyšovat riziko poškození.
Zapomeňte i na toaletu
Samostatnou kapitolou jsou záchodové mísy, kde může horká tekutina poškodit nejen odpadní potrubí, ale také samotnou mísu. Sanitární keramika totiž, stejně jako PVC potrubí, špatně snáší náhlé termické šoky. Při kontaktu s vroucí vodou může popraskat, a to i v případě, že ji následně spláchnete studenou vodou. Ta totiž nemusí horkou tekutinu dostatečně rychle ochladit, aby zabránila poškození.
Ještě větší problém nastává, když voda nemůže volně odtékat. Tedy například v případě ucpaného potrubí se horká tekutina hromadí v sifonu nebo jeho ohybech a působí na plastové stěny podstatně déle než při běžném odtoku. Tím se zvyšuje pravděpodobnost jejich deformace.
Podobně problematické mohou být také silné chemické přípravky na čištění odpadu. Pokud v potrubí zůstanou delší dobu, mohou v závislosti na svém složení narušovat jeho povrch i jednotlivé spoje. Při jejich používání je proto důležité dodržovat pokyny výrobce a nepřekračovat doporučenou dobu působení.
Jak předcházet poškození
Pomoci může nechat vroucí vodu před vylitím do dřezu několik minut zchladnout. Pokud spěcháte, můžete ji při vypouštění průběžně ředit studenou vodou z kohoutku. Důležité je také dbát na to, aby se do odpadu nedostávaly tuky a oleje. Ty mohou po vychladnutí tuhnout, usazovat se na stěnách potrubí a postupně omezovat průtok. Proto se doporučuje nechat je ztuhnout v samostatné nádobě, například láhvi od okurek, a následně vyhodit do směsného odpadu.
Pokud už k ucpání dojde, není nutné hned sahat po agresivní chemii. Vhodnou alternativou může být gumový zvon nebo instalatérská pružina, které pomohou překážku mechanicky uvolnit. U lehčích usazenin lze vyzkoušet také jedlou sodu s octem.
Jakmile si pod dřezem všimnete vlhkosti nebo kapající vody, přestaňte odtok používat a pod sifon umístěte nádobu, která zachytí unikající tekutinu. Pokud voda uniká v místě spoje, může pomoci opatrné dotažení uvolněné matice rukou.
Jestliže ale objevíte prasklinu přímo na sifonu nebo jiné části potrubí, bude nutná výměna poškozeného dílu. S opravou není vhodné otálet. Dlouhodobé zatékání totiž může poškodit nejen okolní vybavení, ale také nabobtnat a znehodnotit skříňku pod dřezem.