O kondenzované tekutině, která se shromažďuje v zásobníku sušičky, se občas mluví jako o vodě destilované. Z odborného hlediska to však není úplně přesné označení. Vzhledem k tomu, že vzniká procesem odpařování při vyšších teplotách a následnou kondenzací, jde ve své podstatě o vodu demineralizovanou a velmi měkkou.
Voda ze sušičky je poklad a do odpadu nepatří. Při jejím dalším použití můžete ušetřit nemalé peníze
Vodu ze sušičky většina lidí bezmyšlenkovitě vylévá do odpadu. To je ale škoda. Tato nenápadná tekutina může mít v domácnosti mnohem větší využití, než by se na první pohled zdálo. Díky nízkému obsahu minerálů se hodí pro řadu běžných činností a její praktické využití vás možná překvapí. Než příště obsah nádržky zase automaticky vylijete, zjistěte, jak z něj vytěžit maximum.
O kondenzované tekutině, která se shromažďuje v zásobníku sušičky, se občas mluví jako o vodě destilované. Z odborného hlediska to však není úplně přesné označení. Vzhledem k tomu, že vzniká procesem odpařování při vyšších teplotách a následnou kondenzací, jde ve své podstatě o vodu demineralizovanou a velmi měkkou.
Na rozdíl od balené destilované vody z obchodu ji ale nelze považovat za stoprocentně čistou, protože v sobě stále může obsahovat mikroskopické zbytky textilních vláken, prachové částice nebo stopové množství pracích prostředků.
Právě kvůli těmto drobným nečistotám a chemickým zbytkovým látkám se tato tekutina zásadně nehodí pro zdravotnické účely ani k napouštění akvárií pro živé tvory. Pro běžný provoz a technické úkony v rodinném domě či bytě má však tato kondenzovaná tekutina neuvěřitelně široké uplatnění, kde snadno nahradí drahou kohoutkovou nebo kupovanou destilovanou vodu.
Skvělý pomocník při úklidu
Jedním z nejpraktičtějších způsobů využití je běžný úklid povrchů a podlah v celé domácnosti. Pokud si úklidové práce dobře načasujete a vyprázdníte nádržku sušičky hned po skončení programu, získáte stále ještě teplou vodu, která je pro vytírání podlah naprosto ideální.
Stačí ji přelít do kbelíku, přidat váš oblíbený čisticí přípravek a bez jakéhokoliv plýtvání čerstvou pitnou vodou uvést podlahy k dokonalému lesku. Stejně tak teplá či vlažná tekutina výborně poslouží v kuchyni při odmáčení zaschlých skvrn, připálených hrnců nebo pekáčů před jejich běžným umytím.
V domácnostech s malými dětmi či sportovci oceníte tuto zachycenou vodu při předpírce a namáčení znečištěného prádla. Špinavé dětské bryndáčky ušpiněné od příkrmů nebo oblečení zanesené blátem a trávou stačí včas namočit do kbelíku s touto vodou a odstraňovačem skvrn, čímž si výrazně usnadníte následný prací cyklus. Zachycená tekutina se skvěle hodí také k ručnímu mytí zablácené obuvi, jako jsou tenisky, kopačky či letní žabky, které snadno očistíte s pomocí kartáčku.
Úspora na toaletě a voda do žehličky
Když přemýšlíme o místech s největší spotřebou vody v domě, splachování toalety zaujímá jedno z předních míst. Nejsnadnějším krokem je slévat vodu ze sušičky do kbelíku a používat ji k ručnímu splachování WC nebo k vymývání dětského nočníku.
Díky své demineralizované povaze se voda ze sušičky nabízí také jako výborná náhrada destilované vody do napařovacích žehliček. Aby však nedošlo k zanesení nebo ucpání trysek žehličky drobnými chloupky a nečistotami z prádla, je velice důležité tekutinu nejprve přecedit přes jemné sítko nebo plátýnko. Zároveň je vždy vhodné nahlédnout do návodu konkrétního spotřebiče, zda výrobce žehličky tento typ vody výslovně nezakazuje.
Péče o auto a šetrné zalévání květin
Zachycenou vodu ze sušičky využijí řidiči. Můžete ji bez obav použít k ředění nemrznoucích směsí do ostřikovačů nebo k míchání chladicích kapalin, kde se běžně vyžaduje použití destilované vody.
Velmi užitečné uplatnění najde také při zalévání rostlin. Demineralizovaná voda je pro kořeny často šetrnější než tvrdá voda z kohoutku, avšak zalévat s ní lze výhradně v případě, že k praní a sušení používáte ekologicky odbouratelné prací prostředky a šetrné aviváže bez agresivní chemie.
Chcete-li prádlo provonět bez chemických aviváží, můžete do sušičky vložit tenisový míček s pár kapkami přírodního esenciálního oleje. I při dodržení ekologického praní však platí jedno zásadní pravidlo – touto vodou nikdy nezalévejte rostliny určeny ke konzumaci, jako jsou bylinky nebo zelenina.