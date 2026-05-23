Takhle bydlí food influencer Adam Rundus. Korálová kuchyně, vintage úlovky i gaučové království
Zapomeňte na neosobní designové interiéry, kde se člověk bojí odložit i hrnek s kávou. Finalista MasterChefa Adam Rundus nás pozval do pražského bytu o rozloze 60 m², který sdílí s partnerkou Dorotou a kocourem Lumírem. Je to místo, kde se historie potkává s modernou, suvenýry z cest s designovými kousky a kde kuchyně hraje roli, kterou byste nečekali.
Adamův
vztah k tomuto domu je téměř osudový. Nejde totiž o jeho první
štaci v těchto zdech. Do stejné budovy se vrátil po letech, ale s
úplně jinou perspektivou. „Já jsem v tomhle baráku bydlel už
ve dvaceti. Tehdy to ale byla úplná pankáčovina. Představte si,
že jsem měl sprchový kout přímo v kuchyni,“ vzpomíná Adam s
úsměvem na své začátky. Dnes, po kompletní rekonstrukci a o pár
pater výš, je pro něj toto bydlení tím nejlepším životním
upgradem.
Od plotny k objektivu
Srdcem bytu 2+1 je korálová kuchyně na míru z Bonami, která však v Adamově podání popírá definici klasické místnosti. Je to spíše high-tech studio zabalené do hřejivého retra. Právě odsud odcházejí do světa jeho populární videa. „Kuchyně pro mě není jen místo, kde si večer udělám těstoviny. Je to moje scéna. Potřeboval jsem prostor, kde se mohu rozmáchnout s pánví, ale zároveň tam mít nastavená světla a kameru,“ vysvětluje Adam.
Zajímavostí je i její umístění – kuchyň je to první, co uvidíte, když vejdete do bytu, protože se v podstatě nachází v chodbě. Pro Adama a Dorotu je to ale nejdůležitější místo, kde se žije i tvoří. „Musí to tu žít. Nesnáším sterilní linky, kde není ani smítko prachu. U nás jsou bylinky, koření a hrnce součástí dekorace,“ dodává.
Život mezi vintage úlovky
Eklektický styl bytu není náhodný, odráží sběratelskou vášeň obou partnerů. Starý nábytek s patinou se tu přirozeně potkává s moderními kousky. „Nechtěli jsme, aby to tady vypadalo jako v showroomu. Máme tu věci z cest, dárky od kamarádů i úlovky z antiků,“ říká Adam.
Jednou z největších srdcovek je atypický stůl s hlavami z malého obchůdku kousek od domu, na kterém trůní gramofon – vánoční dárek od Dorotčiných rodičů. Právě vinyly z cest spolu s mňoukáním kocoura Lumíra a zvukem napouštěné vany tvoří soundtrack jejich domácnosti.
Hořčicové království
Když zrovna nehoří hořáky na sporáku, najdete Adama v obývací části na obrovském hořčicovém manšestrovém gauči, který oba považují za nejdůležitější kus nábytku v bytě. „Na tomhle gauči se u nás odehrává druhý poločas dne. Stříhám na něm videa, pracuju i žiju. Jsem takový taťka z gauče,“ přiznává s nadsázkou. I v takto stylovém domově ale vládne realita. Dorotka otevřeně říká, že občas vyhraje „provozní bordel“ a židle se promění v němé sluhy na oblečení. Mají však svá nepsaná pravidla, která z bytu dělají domov: do postele se chodí vždy společně, zásadně bez telefonů, a večery patří společnému čtení.
Sny o japonském minimalismu a moři
Přestože jsou v současném bytě maximálně spokojení, jejich vize budoucnosti se mírně rozcházejí. Dorotka sní o domě u moře s obří vanou pro společné čtení, zatímco Adamovu představu definuje japonský minimalismus, dům za Prahou, posuvné dveře a bazén. Bez ohledu na to, zda budou příště snídat u moře nebo v minimalistické zahradě, Adamovo heslo zůstává stejné: „Lidi se často bojí barev nebo toho, že k sobě dvě věci neladí. Moje rada zní: vykašlete se na pravidla. Pokud vás ta věc baví, tak do toho bytu prostě patří.“
