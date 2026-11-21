Secesní vila v Jevanech byla pro Karla Svobodu nejen domovem, ale také místem, kde vznikaly jeho slavné melodie a kde se scházely největší hvězdy české populární hudby. Po skladatelově tragické smrti připadla jeho synovi Petrovi, který ji opakovaně nabízel k prodeji. Za nemovitost požadoval desítky milionů korun a plánoval začít nový život v zahraničí. Nyní je ale všechno jinak. Rodina se rozhodla v Jevanech zůstat.
Syn Karla Svobody chtěl za rodinnou vilu miliony. Nakonec dal přednost vzpomínkám a životu v Jevanech
Luxusní vila v Jevanech, kde žil a tragicky zemřel hudební skladatel Karel Svoboda, měla změnit majitele za desítky milionů korun. Jeho syn Petr ji chtěl prodat a s rodinou začít nový život v Amsterdamu. Velké plány ale nakonec vzaly za své. Nemovitost, v níž dodnes stojí skladatelův klavír a která připomíná slavné okamžiky i bolestnou rodinnou tragédii, si Svobodovi nechají.
Místo Amsterdamu zůstanou Jevany
Petr Svoboda měl ještě před časem v úmyslu opustit Česko a společně s manželkou Lucií a dětmi se usadit v Nizozemsku. Součástí tohoto rozhodnutí byl také prodej rodinného sídla, které je se jménem jeho slavného otce neodmyslitelně spojené.
Plány se však změnily a vila už není v nabídce realitní kanceláře. „Chtěli jsme se přestěhovat do Amsterdamu, ale sešlo z toho. Zůstáváme v Jevanech, kde se nám žije krásně. Děti už jsou velké, synovi bylo 18 a my s manželkou máme spoustu plánů,“ prozradil syn slavného hudebníka.
Rodina tak nakonec zůstává v domě, který má kromě značné finanční hodnoty i mimořádně silný osobní význam. Petr v něm vyrůstal a dodnes mu připomíná otce, jeho práci i společně prožité chvíle.
Vila, ve které se rodily slavné hity
Historie rozlehlého sídla sahá až do roku 1903. Karel Svoboda ho pořídil začátkem osmdesátých let na doporučení svého přítele, hudebníka Ladislava Štaidla. Tehdy byla nemovitost ve špatném stavu, skladatel ji však postupně proměnil v luxusní domov.
Při rekonstrukci zachoval secesní prvky a interiéry vybavil starožitným nábytkem. Nechyběl krb, bazén ani zimní zahrada. Rozlehlý pozemek doplnil zelení a vytvořil z něj místo, které poskytovalo soukromí i prostor k odpočinku.
Nejdůležitější součástí domu však bylo nahrávací studio. Právě sem za Svobodou přijížděli jeho hudební kolegové včetně Karla Gotta. V jevanském domě vznikaly skladby, které se později staly součástí české hudební historie.
Dům má dispozici 6+1, zastavěnou plochu přibližně 605 metrů čtverečních a stojí na pozemku o rozloze téměř 3900 metrů čtverečních. Součástí je zahrada s ovocným sadem a v interiéru dodnes zůstává klavír, na který slavný skladatel hrával
Dům poznamenala tragédie
Krásná jevanská vila je však spojená také s nejsmutnějším okamžikem v životě rodiny. Dne 28. ledna 2007 si Karel Svoboda ve věku 68 let vzal život střelnou zbraní v blízkosti svého domu. Hudební skladatel se potýkal s psychickými problémy a jeho náhlá smrt zasáhla nejen nejbližší rodinu, ale i celou českou hudební scénu.
Po jeho odchodu se navíc rozběhlo složité dědické řízení, které provázely rodinné neshody. Vila nakonec připadla Petrovi, zatímco další část majetku se rozdělila mezi ostatní dědice.
Otcův odkaz se snaží uchovat
Petr Svoboda se přitom dlouhodobě snaží, aby vzpomínky na jeho otce nezůstaly spojené pouze s tragickými okolnostmi smrti. V roce 2020 natočil dokument Karel Svoboda: Šťastná léta, ve kterém prostřednictvím archivních záběrů a vzpomínek přátel připomněl skladatelovu osobnost i mimořádnou kariéru. O tři roky později vydal také výpravnou knihu Karel Svoboda – Žít, která přináší fotografie a osobní vzpomínky na slavného hudebníka.
„Chci, aby se ve filmu objevilo vše podstatné, co ovlivňovalo život mého táty, a hudba v něm hrála jednu z nejhlavnějších rolí,“ vysvětlil Petr při přípravách dokumentu.
Otcova tvorba pro něj zůstává důležitá i dnes. Společně s manželkou Lucií se v listopadu zúčastnil premiéry muzikálu Dracula v Hudebním divadle Karlín. Přestože slavné představení viděl už mnohokrát, přiznal, že ho stále dojímá. „Táta napsal opravdu nádherný muzikál, který jsem naposledy viděl před rokem a opět mě to dojalo,“ svěřil se.