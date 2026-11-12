Když se Pavel Šporcl v poslední době objevil na sociálních sítích v autě obklopeném krabicemi, mohli si jeho fanoušci všimnout, že se v životě slavného houslisty něco mění. Nešlo přitom o přípravy na další koncertní turné. Šporcl se svou rodinou skutečně změnil adresu, a to způsobem, který má pro jeho manželku Báru Kodetovou mimořádný význam.
Šporcl s Kodetovou se nastěhovali do domu Jiřího Trnky. Na zahradě našli záhadný kámen a chystají velké plány
Houslista Pavel Šporcl a herečka Bára Kodetová opustili Říčany a přestěhovali se do pražského Podolí. Jejich nový domov má pozoruhodnou minulost. Patřil slavnému výtvarníkovi Jiřímu Trnkovi, vyrůstal v něm Jiří Kodet a na zahradě se dodnes nachází připomínka světa známých pohádek. Manželé chtějí historickému místu vrátit umělecký život.
Z Říčan se přestěhovali zpět do Prahy, konkrétně do Podolí nedaleko České televize. Nové bydlení si ovšem nevybrali pouze kvůli poloze nebo velikosti zahrady. Dům, který nyní obývají, je spojen se dvěma významnými osobnostmi české kultury.
Kdysi patřil výtvarníkovi, ilustrátorovi a filmovému tvůrci Jiřímu Trnkovi. Část dětství zde navíc prožil herec Jiří Kodet, otec Báry Kodetové, společně se svou matkou Jiřinou Štěpničkovou.
Dům, který Bára znala z vyprávění
Zatímco Pavel Šporcl se do domu zamiloval také kvůli jeho historii, jeho manželka v něm viděla možnost navázat na vlastní rodinné kořeny. Ačkoli zde sama nikdy nebydlela, z vyprávění svého otce věděla, jak důležité místo v jeho životě představoval.
Kodetová navíc dlouhodobě miluje architekturu a staré domy. Podle manžela se pravidelně zajímá o nabídky nemovitostí a možnost přestěhovat se do Prahy zvažovala už delší dobu. Když objevila právě tuto vilu, spojilo se několik okolností najednou.
„Bára miluje domy a miluje architekturu,“ popsal Šporcl v a vysvětlil, že jeho žena hledala místo, které by splňovalo jejich představy o novém bydlení. Našli dům se zahradou a výjimečnou minulostí. Rozhodli se jej zrekonstruovat a vrátit mu život.
Pro Báru mělo rozhodnutí ještě hlubší význam. V jiném rozhovoru popsala, že do domu chtěla symbolicky přivést zpět otce i babičku. Přestěhovala proto také rodinné fotografie, obrázky a další památky, které jí je připomínají.
Zahrada jako z Trnkovy pohádky
Zvláštní místo v příběhu domu zaujímá zahrada. Jiří Trnka je totiž mimo jiné autorem slavné knihy Zahrada, v níž pět chlapců objeví tajemný prostor za starou brankou. Setkávají se tam s trpaslíkem, zlomyslným kocourem i dalšími neobyčejnými obyvateli. Šporcl je přesvědčený, že zahrada jejich nového domu je s tímto pohádkovým světem úzce spojená.
Dokonce přiznal, že ještě před definitivním dokončením koupě už měli pro zahradu připravené trpaslíky. „Už jsme měli koupený trpaslíky,“ vzpomínal se smíchem. A tím zvláštnosti nekončí. Na pozemku si všimli kamene s nápisem Caesar. Právě toto jméno jim připomíná kocoura ze světa Trnkových příběhů.
Šporcl nevylučuje, že by zde mohl být kocour skutečně pohřbený. Jde však o jeho osobní domněnku, nikoliv o potvrzenou historickou skutečnost.
Stejně tak nelze s jistotou říct, že právě podolská zahrada byla přímou předlohou Trnkovy knihy. O jejích inspiračních zdrojích existují i jiné výklady. Samotné spojení domu, jeho někdejšího majitele a pohádkových motivů je ale pro současné obyvatele mimořádně působivé.
Chtějí tu pořádat koncerty
Nový domov nemá sloužit jen rodině. Šporcl prozradil, že s manželkou přemýšlejí také o kulturním využití domu a zahrady. Do budoucna by se zde mohly konat komorní koncerty a v prostoru mají své místo získat také sochy připomínající uměleckou tradici Kodetovy rodiny.
„Chceme tam dělat nějaký koncerty,“ prozradil houslista a naznačil, že jejich cílem je vytvořit místo, které bude žít uměním.
Pro manžele to ostatně není nic nepřirozeného. Šporcl se celý život věnuje hudbě, Kodetová herectví a její rodina je po generace spojena s divadlem, sochařstvím a výtvarným uměním. Novým bydlením se tak symbolicky propojují různé větve české kulturní historie.
Vzpomínka na Jiřího Kodeta je stále živá
Pavel Šporcl se s Jiřím Kodetem znal jen krátce, přesto na něj dodnes vzpomíná s mimořádnou úctou. Legendárního herce obdivoval ještě předtím, než se seznámil s jeho dcerou Bárou. A právě vědomí, že jejich současný dům je spojený také s Kodetovým dětstvím, pro něj činí stěhování výjimečným.
Bára přitom nevnímá rodinnou historii pouze jako sled šťastných událostí. Z vyprávění příbuzných ví, že její babička Jiřina Štěpničková zde prožila také náročné období. Právě proto se rozhodla místu dát nový začátek a vytvořit v něm příjemné vzpomínky pro další generaci. Šporcl zase zdůrazňuje, jak důležité jsou pro oba manžele rodinné tradice. „Tradice jsou pro nás hodně důležitý,“ vysvětlil s tím, že je hrdý na příslušnost k umělecké rodině své ženy.