Influencerka a moderátorka Nikol Moravcová ukazuje, že i menší byt může fungovat jako plnohodnotný domov pro rodinu, když se s prostorem zachází chytře. V mezonetovém 2+kk na pražské Letné žije s manželem Karolem, dcerou Violkou a psem. A i když by někdo mohl čekat, že takový byt bude nutně působit stísněně, u Nikol je to přesně naopak. Místo strohého minimalismu tu vládne barva, osobitost, boho atmosféra a promyšlený chaos, který odráží život celé rodiny.
Nikol Moravcová ukázala byt na Letné. Do mezonetu 2+kk vměstnala rodinu, psa i boho svět plný barev
Malý byt, velké možnosti
Základem celého bydlení je dobré využití prostoru. Patrový mezonet se podařilo uspořádat tak, aby v něm vzniklo vše, co rodina potřebuje: společný obytný prostor, kuchyň, místo na spaní i dětský pokoj. Nikol přitom přiznává, že sama by na takové řešení nepřišla.
„Mě by v životě ani nenapadlo to takhle uspořádat,“ říká a vzpomíná, že s nápadem přišel její tchán. „Vlastně to celé vymyslel můj tchán ze Slovenska. On k nám asi před dvěma roky přišel, sedl si na gauč, kouká a říká: Jak to budete řešit?“
Impulzem byla hlavně Violka, která postupně začala potřebovat vlastní prostor. Z původní dispozice tak vzniklo jednoduché loftové bydlení, v němž se kuchyň, obývací část i ložnice přirozeně propojují. Každý metr má svůj účel a žádné místo tu nezůstává nevyužité.
Protože úložných prostor není v bytě nazbyt, pomohlo i externí řešení. „Objevila jsem super věc – Super Storage tady na Praze 7. Tam máme věci, které zrovna nepotřebujeme. Přes zimu jsem tam měla třeba polštářky na terasu a to mi hrozně pomohlo. Je to, jak kdybychom měli jednu místnost navíc,“ pochvaluje si Nikol.
Další „pokoj“ rodina získává v létě díky velké terase, která funguje jako prodloužení bytu a místo pro odpočinek.
Organizovaný chaos místo katalogového domova
Nikol se netají tím, že jí není blízký dokonale uklizený a úsporný skandinávský minimalismus. Její domov je plný předmětů, barev, vzpomínek a nápadů. Přesně tak, jak to má ráda.
„Já mám ráda všeho hodně. Jsem takový maximalistka. Mám ráda hodně lidí, hodně věcí, hodně zážitků, všeho hodně a to je na tom bydlení vidět,“ popisuje. Podle ní byt odráží osobnost všech, kdo v něm žijí. „Lidé, kteří se podívají k nám domů, vidí odraz nás. Různých charakterů, které jsou třeba v mém případě hrozně chaotické. Ale je to takový organizovaný chaos.“
Její estetika je známá i z Instagramu, kde dlouhodobě pracuje s boho náladou, barvami a cestovatelským dojmem. Stejná atmosféra se propsala také do bytu. Nikol by si přála, aby domov působil jako léto, které nikdy nekončí.
„Já bych vlastně chtěla mít takový forever summer vibe. I terasa, kterou jsme teď zařídili nově, je v holiday moodu. Máme tu prostě pocit, že jsme stále na dovolené,“ říká. Inspiraci čerpá mimo jiné z Bali a Thajska, ale nechce vytvářet interiér podle jednoho trendu. Důležitější je pro ni osobitost a pocit, že domov opravdu patří těm, kdo v něm žijí.
S některými techničtějšími věcmi si nechala poradit od designérky, ale výsledná atmosféra zůstává její vlastní.
Violčino malé království
Největší radost má Nikol z pokojíčku své dcery. Vznikl z bývalé ložnice rodičů a stal se prvním skutečným prostorem, který patří jen Violce. Rodiče se snažili, aby pokoj nepůsobil jen hezky, ale aby byl pro dítě zároveň hravý, praktický a podnětný.
„Přijde mi hezké, že bude mít Violka ideu svého malého království, jelikož jsem také vždycky vzpomínala na svůj první pokoj,“ říká Nikol. Dcera má také vlastní štendr, ramínka se svým jménem od českých truhlářů i dětský nábytek.
Nikol se při zařizování snažila myslet i na principy Montessori přístupu, tedy aby dítě mělo kolem sebe prostředí, které ho přirozeně rozvíjí a motivuje k samostatnosti.
Barvy, zeleň a přírodní materiály
Spodní patro je otevřené, a tak bylo potřeba ladit ho tak, aby spolu jednotlivé části fungovaly. Základ tvoří neutrální odstíny, které celý byt sjednocují. Nikol se ale rozhodně nebojí barev. Každý rok se snaží něco obměnit a dodat interiéru novou energii.
Letos přidala více květin, aby krémové tóny doplnila svěží zelenou. „Mám štěstí, že můj manžel je tak trochu barvoslepý,“ směje se a dodává: „takže barvy nechává na mně a já kombinování barev miluju… třeba i tří a víc. I když je to někdy trochu riskantní, vůbec se toho nebojím.“
V poslední době zároveň stále víc tíhne k přírodním materiálům. Plastové jídelní židle nahradila dřevěnými a při výběru doplňků se snaží podporovat české značky a lokální tvorbu.
„Na udržitelnost v bydlení dbám teď úplně nejvíc a snažím se podporovat lokální značky,“ říká. V obývací části se tak objevuje sedačka od českých designérů, domácí světla i různé doplňky. Dřevěné prvky celý loft vizuálně propojují a pomáhají tomu, aby prostor nepůsobil roztříštěně.
Terasa jako letní obývák
Velkým bonusem bytu je terasa orientovaná na východ. Přes den na ni dopadá dostatek světla a v létě se z ní stává další obytná zóna. Rodina tu má posezení z palet, prostor na lenošení i na grilování. Boho styl, který se objevuje v celém bytě, pokračuje i venku, i když ho v létě trochu narušuje dětský jednorožčí bazének.
Terasa slouží také k pěstování bylinek. Nikol má ale do budoucna větší plány. „Do budoucna bych chtěla pěstovat i nějaké mikrobylinky. Zní to teď dost ambiciózně, ale líbilo by se mi mít třeba malý skleníček,“ svěřila se.
Letenské bydlení si rodina užívá i díky jeho poloze. Je blízko centra, má dobrou atmosféru a zároveň jim stále nabízí pocit domova. S rostoucí dcerou se sice myšlenka na větší bydlení občas vrací, zatím ale odchod nijak nespěchá. I proto, že každou zimu odjíždějí do prostornějšího zázemí na milované Lanzarote.