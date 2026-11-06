Touha po životě na pražských Vinohradech provázela Helenu Harabinovou už od roku 1983, kdy se do hlavního města přestěhovala. Když se po letech rozhodla hledat nové bydlení a začala procházet inzeráty s nabídkami bytů k výměně, hned první ji doslova ohromil – byt o rozloze 115 m² s dispozicí 4+1 a charakteristickou verandou, jen malý kousek od Tylova náměstí.
Na tento byt čekala přes 40 let. Tchyně Leoše Mareše ukázala luxusní vinohradské bydlení
Na svůj vysněný byt na pražských Vinohradech čekala tchyně moderátora Leoše Mareše více než 40 let. Když se Heleně Harabinové konečně splnil sen o pavlačovém bytě s ikonickou verandou jako vystřiženou z filmu S tebou mě baví svět, pustila se s nadšením do jeho proměny. Z původně zanedbaného prostoru se starým linem a zakrytými skly postupně vytvořila velkorysý domov s osobitým kouzlem.
Touha po životě na pražských Vinohradech provázela Helenu Harabinovou už od roku 1983, kdy se do hlavního města přestěhovala. Když se po letech rozhodla hledat nové bydlení a začala procházet inzeráty s nabídkami bytů k výměně, hned první ji doslova ohromil – byt o rozloze 115 m² s dispozicí 4+1 a charakteristickou verandou, jen malý kousek od Tylova náměstí.
Právě ona ikonická veranda pro ni měla zvláštní význam. „Pamatujete si tu scénu z filmu S tebou mě baví svět, jak ten malý kluk běží lodžií a jeho tatínek zvoní za dveřmi, ať mu Pepino otevře, a Pepino křičí: ‚Já nesmím ani na verandu!‘ Od chvíle, kdy jsem tu verandu a ten byt viděla, jsem si takový přála,“ zasnila se Helena pro Žena.cz s odkazem na českou komedii století.
Když se spojí celý vesmír
Na vlastní pavlačové bydlení si ale Helena musela „chvíli“ počkat. A ani když na vysněné bydlení v inzerci narazila, nešlo vše hned podle plánu. Majitelka bytu totiž při prvním rozhovoru Heleně oznámila, že nemovitost je již zarezervována. Helena sice během čtrnácti dnů navštívila několik jiných bytů, v mysli se však stále vracela k vysněným Vinohradům.
Rozhodla se zkusit štěstí znovu a zatelefonovala podruhé. „Víte, jak se říká, že když si něco opravdu přejete, tak se celý vesmír spojí, aby vám to splnil? Z telefonu jsem se od paní dozvěděla, že zájemce jí už nepřipadá důvěryhodný, a jestli mám ještě zájem, ať se na byt přijdu podívat. Za pár hodin jsem stála na prahu svého budoucího vysněného bytu.“
První osobní prohlídka odhalila prostor v bezútěšném stavu. Dlouhá chodba vedla do čtyř pokojů a maličké koupelny, na kamenné dlažbě lodžie leželo lino, část skel zakrývalo dřevěné bednění. Pod koberci se ale skrývaly dřevěné parkety a Helena pod nánosem zanedbanosti okamžitě uviděla budoucí domov. A ta atmosféra!
Přestože se dům nachází kousek od rušného náměstí, byt je orientován do zeleného vnitrobloku, kde panuje absolutní ticho. „Na první pohled mě uchvátil. A nebyl to jen pohled, ale hlavně pocit, který jsem v něm měla od první chvíle, kdy jsem do něj vstoupila. Krásná, klidná energie,“ vzpomíná Helena. „Byla jsem nadšená. Byla jsem zamilovaná. Tentokrát do bytu. Do mého nového domova,“ dodává.
Světlý styl v duchu soft scandi
Do bytu se maminka manželky Leoše Mareše přestěhovala zhruba před rokem a půl. Od té doby se postupně pustila do jeho úprav a zařizování, až mu vtiskla současnou podobu. Jak její nový domov vypadá dnes, ukázal ve videu na svém Instagramu sám moderátor, který fanouškům dopřál malou home tour.
Interiér nyní sází především na světlé tóny – bílou, smetanovou, béžovou a jemné přírodní odstíny. Jednoduchý nábytek a čisté plochy mu dodávají nádech moderního minimalismu a přibližují ho k oblíbenému soft scandi stylu. Žádné přezdobené boho prvky ani nápadný glamour lesk tu nenajdeme, Helena vsadila na klidnou eleganci, útulnost a dostatek světla.
Harabinová má za sebou pestrý životní příběh. Pracovala na československé ambasádě v Londýně, zastávala pozice ve vysokém managementu a už dvacet let žije bez alkoholu. Dnes se věnuje pomoci ženám prostřednictvím spolku Pavučina, dokončuje autobiografickou knihu Poslední sklenička s deníkovými záznamy z léčby u Apolináře a nejraději tráví čas se svou čtyřletou vnučkou Alex, která má v jejím novém bytě svůj pokojíček.
Zařizování bytu ale rozhodně není u konce. Helena na jednotlivé úpravy nespěchá a nechává interiér postupně dozrávat. Do budoucna nevylučuje ani pomoc odborníků, se kterými by doladila poslední detaily.