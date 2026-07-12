Vlastní bydlení se pro řadu mladých Evropanů mění v nedosažitelný sen. A problém se netýká jen lidí s nízkými příjmy. Přesvědčila se o tom také třiatřicetiletá Britka Philly Garrett, která měla dobře placenou práci, nemalé úspory a jasný plán. Přesto zjistila, že na důstojný byt v Londýně její možnosti nestačí.
Měla našetřeno i skvělý plat, na byt to ale nestačilo. Díky geniálnímu řešení teď má vlastní dům
Měla dobře placenou práci, přes milion korun naspořeno, přesto na vlastní bydlení ve velkoměstě nedosáhla. Nakonec zvolila neobvyklé řešení, díky kterému jí dnes nájemníci pomáhají splácet hypotéku.
Vydělávala přibližně 55 tisíc liber ročně (zhruba 1,57 milionu korun) a na akontaci měla připraveno přes 40 tisíc liber (1,1 milionu korun). Předpokládala proto, že pořízení vlastní nemovitosti bude jen otázkou správné nabídky. Londýnský realitní trh ji však rychle vyvedl z omylu. Byty, které si mohla dovolit, neodpovídaly jejím představám o bezpečném a příjemném bydlení v rozumné vzdálenosti od práce.
Situace se ještě zkomplikovala ve chvíli, kdy jí pronajímatel oznámil, že se musí vystěhovat. Philly tak stála před rozhodnutím, zda dál bojovat s drahými londýnskými nájmy, nebo zkusit úplně jinou cestu.
„Bylo skličující, že jsem si našetřila slušnou sumu a nemohla si dovolit bydlení v oblasti, která by se zdála bezpečná poblíž mé práce,“ přiznává Philly.
Místo malého bytu na okraji metropole se nakonec rozhodla Londýn opustit. Přestěhovala se do Readingu, města vzdáleného přibližně půl hodiny jízdy vlakem od britské metropole. V roce 2020 si tam pořídila třípokojový dům za 267 tisíc liber (7,6 milionu korun).
Nešlo však jen o útěk před vysokými cenami. Philly od počátku plánovala, že nemovitost zrekonstruuje a dva volné pokoje nabídne nájemníkům. Díky tomu získala další příjem a zároveň si výrazně ulehčila splácení hypotéky.
„Příjmy z pronájmu pokojů daleko převyšují celkové náklady na rekonstrukci mého domu,“ vysvětluje.
Její rozhodnutí se ukázalo jako výhodné i z dlouhodobého hlediska. Cena domu během několika let vzrostla a jeho současná hodnota se podle odhadů pohybuje kolem 415 tisíc liber (11,8 milionu korun). Z původně nouzového řešení se tak stala investice, která jí umožnila budovat vlastní majetek.
Další zlom přišel po letech práce v marketingu. Philly přišla o zaměstnání, v němž už pobírala 75 tisíc liber ročně. Místo hledání další podobné pozice však využila vlastní zkušenost a založila projekt Cucoon. Ten má lidem pomáhat s nákupem první nemovitosti společně s přáteli nebo jinými zájemci.
Podle Philly totiž stále přetrvává představa, že vlastní bydlení je dostupné především párům se dvěma příjmy. Single lidé pak často čekají, až si najdou partnera, získají dědictví nebo se jejich finanční situace zásadně změní.
„Nevěřím, že by vlastnictví domu a schopnost budovat majetek měly záviset na tom, jestli jste ve vztahu,“ říká Philly.
Její cesta rozhodně není řešením pro každého. Sdílení domu s nájemníky vyžaduje ochotu vzdát se části soukromí a stěhování mimo velké město může znamenat delší dojíždění. V době prudce rostoucích cen nemovitostí ale Philly ukazuje, že cesta k vlastnímu bydlení nemusí vždy vést přes klasický model malého bytu, vysoké hypotéky a čekání na druhý příjem.