Zařídit balkon, který má jen pár metrů čtverečních, může na první pohled působit jako nevděčný úkol. Úzký prostor často svádí k tomu, že se z něj stane spíš odkladiště než místo, kde by člověk opravdu chtěl trávit čas. Přitom i malý balkon se dá proměnit v příjemný venkovní kout, kam si ráno vezmete kávu a večer se schováte před ruchem dne.
Měla jen pár metrů čtverečních. Z nudného balkonu vznikl letní kout snů. Stačilo pár chytrých triků
I malý a úzký balkon se může proměnit v příjemný letní kout, kde je radost posedět. Stačí dobře rozvrhnout prostor, zvolit chytrý nábytek, přidat světla, textil a zeleň. Proměna balkonu blogerky Míši alias Bé Hà ukazuje, že i pár metrů čtverečních může působit jako útulný venkovní obývák.
Zařídit balkon, který má jen pár metrů čtverečních, může na první pohled působit jako nevděčný úkol. Úzký prostor často svádí k tomu, že se z něj stane spíš odkladiště než místo, kde by člověk opravdu chtěl trávit čas. Přitom i malý balkon se dá proměnit v příjemný venkovní kout, kam si ráno vezmete kávu a večer se schováte před ruchem dne.
Příkladem je proměna původně neútulného balkonu blogerky Míši, která vystupuje pod jménem Bé Hà. Ve spolupráci s Bonami se z obyčejné „nudle“ stal útulný prostor pro odpočinek, kde má všechno své místo a kde omezená plocha nepůsobí jako problém, ale jako výzva k chytrému řešení.
Než se pustíte do výběru nábytku a dekorací, vyplatí se začít úplně jednoduše: plánkem. Stačí si načrtnout, co má balkon vlastně umět. Chcete na něm sedět s knihou? Pěstovat bylinky? Odkládat kávu? Nebo si vytvořit malý venkovní obývák? Jakmile si určíte jednotlivé zóny, bude se vám mnohem snáz vybírat vybavení a vyhnete se tomu, že prostor zahltíte věcmi, které nakonec nebudou praktické.
Nábytek musí pracovat za vás
Na malém balkonu je nejdůležitější vybírat takové kusy, které mají víc než jednu funkci. Když se nevejde klasický stolek, skvěle poslouží pevný puf. Dá se využít k sezení, ale zároveň i jako odkládací plocha na knihu, tác nebo sklenici. Podobně dobře fungují skládací stolky, lehké židle nebo lavice s úložným prostorem.
Pokud toužíte po skutečně pohodlném místě k odpočinku, nemusíte se závěsného křesla vzdávat ani na menším balkoně. Stačí zvolit variantu s vlastní konstrukcí, díky které není potřeba řešit vrtání ani zavěšení do stropu. Takový kousek okamžitě dodá prostoru dovolenkovou atmosféru a přitom nezabere tolik místa, kolik by člověk čekal.
Textil udělá z balkonu pokoj navíc
Velkou proměnu dokážou vytvořit i doplňky. Textil už dávno nepatří jen do interiéru. Polštáře, plédy a venkovní koberec dokážou i obyčejný balkon zateplit a opticky propojit s bytem. Ideální jsou odolnější materiály, které zvládnou vlhkost, slunce i občasnou změnu počasí.
Dobře fungují přírodní barvy, jemné vzory a motivy inspirované létem, zahradou nebo boho stylem. Právě díky nim může i balkon v paneláku působit jako malé prázdninové místo, kde se dá vypnout.
Světla vytvoří večerní atmosféru
Na osvětlení se při zařizování balkonu často zapomíná, přitom právě ono rozhoduje o tom, jestli budete prostor využívat i po setmění. Jedno světlo obvykle nestačí. Mnohem lépe působí kombinace několika zdrojů: lucerna, venkovní lampa, solární světla nebo světelný řetěz.
Měkké světlo dokáže z balkonu udělat útulný kout pro dlouhé letní večery. Zvlášť pokud jej doplníte o svíčky, boho lucerny nebo jemné světelné řetězy podél zábradlí.
Květiny patří i na nejmenší balkon
Bez zeleně bude balkon vždy působit trochu nedokončeně. Pokud ale bojujete s místem, nemusíte květináče stavět na podlahu. Mnohem praktičtější jsou závěsné truhlíky, nástěnné květináče nebo police na bylinky. Díky nim balkon rozkvete, aniž byste přišli o cenný prostor k sezení.
Zeleň navíc pomáhá vytvořit pocit soukromí a odclonit okolí. Pokud chcete balkon ještě víc zútulnit, můžete zábradlí doplnit rákosovou rohoží. Ta prostor opticky zjemní, ochrání před pohledy zvenčí a dodá mu přirozenější, bohémský charakter.
Osobitost dělají maličkosti
Aby balkon nepůsobil jako stránka z katalogu, je dobré přidat i něco osobního. Může to být lapač snů na stěně, oblíbená lucerna, keramický květináč, starší dřevěný stolek nebo drobná dekorace z cest. Právě tyto detaily rozhodují o tom, jestli prostor působí jen hezky, nebo opravdu jako vaše místo.
Malý balkon nemusí být omezením. Když mu dáte jasný účel, zvolíte lehký a praktický nábytek, přidáte textil, světla a zeleň, může se z několika metrů čtverečních stát jeden z nejmilejších koutů celého bytu. A někdy právě takový malý venkovní prostor stačí k tomu, aby člověk měl pocit, že je aspoň na chvíli o kus blíž létu.